José Mujica conversó con vecinos en una plaza y dio detalles de su tratamiento contra el cáncer

El ex presidente uruguayo José Mujica con militantes del Frente Amplio en una plaza de Florida, a 100 kilómetros de Montevideo (MPP)

(Desde Montevideo, Uruguay) - En medio de las sesiones de radioterapia para tratar su cáncer de esófago, el ex presidente uruguayo José Mujica participó de una “mateada” en Florida, una ciudad a 100 kilómetros de Montevideo. A un mes y medio de las elecciones primarias y autorizado por su médico, el dirigente de izquierda habló sobre la actividad agropecuaria en el país, la enseñanza en el interior y la pobreza infantil. Ante los medios, dio detalles del tratamiento que inició.

“Me empezaron a tratar. Todos los días tengo una radiación en la panza. Los tipos dicen que sí y yo le voy a dar”, detalló. Mujica dijo que estas actividades de militancia que realiza debe hacerlas “a media tripa” sin pasarse “de la raya”. “Ya no puedo hacer lo que hacía, cinco o seis actos. Ahora me voy para casa y chau, tomo mate y me quedo tranquilo”, agregó.

Mujica continuará con este tipo de actividades “de vez en cuando”. “No lo hago por otros, lo hago por mí. Si tengo la vida hecha en esto. Y si me voy a la mierda, me voy. Pa’ semilla no voy a quedar”, comentó.

El ex presidente José Mujica participó de su primera actividad de militancia en Florida después de haber sido diagnosticado de cáncer (MPP)

El ex mandatario inició la semana pasada con las sesiones de radioterapia para tratar el cáncer de esófago que padece. Su médica personal, Raquel Pannone, indicó que el resultado del tratamiento se irá viendo con el paso de los días y las semanas. Se estima que se extenderá durante un mes o un mes y medio. Las sesiones de radioterapia habitualmente se aplican de lunes a viernes.

El tumor del histórico dirigente es maligno, pero no es demasiado extenso y tampoco están afectados otros órganos, según el diagnóstico.

Al tomar la decisión de hacer el tratamiento con radioterapia, la médica consideró que Mujica tiene una enfermedad inmunológica e insuficiencia renal. También pesó en la resolución mantener al ex presidente de buen ánimo. “Separar a Pepe durante más de 40 días de Lucía (Topolansky, su esposa), de la chacra, de la militancia, de los compañeros, es algo que sin dudas nos iba a jugar en contra de la recuperación”, expresó.

El ex presidente uruguayo José Mujica junto a militantes en Florida (MPP)

En la actividad de este sábado, Mujica también se refirió a la denuncia falsa de dos mujeres trans contra el precandidato a presidente Yamandú Orsi, a quien el histórico líder de la izquierda respalda para las elecciones. El ex presidente consideró que hay una operación por detrás de las dos denunciantes. “No cabe duda. Yo le doy un dato: hay operación política, pero no por política, es por esto”, comentó e hizo un gesto con las manos refiriéndose al dinero. Rechazó que sea otro partido el que esté detrás de la acusación.

En sus declaraciones, Mujica dijo que quiere que Uruguay sea un “país comprometido por el porvenir”. El ex presidente recordó que durante sus años en el Parlamento todos los legisladores “se iban para afuera” cuando él se ponía a hablar sobre el pasto, aunque después dicen: “Estamos con el campo”. Cuestionó también “el atraso cambiario” que hay en el país, explicado por la baja cotización del dólar. “¡No jodas! Más vale que estuvieras en contra, pero no me hubieras cobrado ese peaje”, señaló.

“Yo sé que los candidatos electorales se embalan y dicen: ‘Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro’. Y yo les digo que bajen un poquito la pelota al piso, que me expliquen un poco cómo vamos a multiplicar la lana porque sino tenemos para poner para esto, todo es bulla. ¡Vamos a darle pelota al país real! El país real es el país agroexportador porque cada 10 dólares que entran, ocho o nueve salen del trabajo. Hay que tratar de hacer mejor lo que ya sabemos hacer y después nos planteamos otra cosa, pero vamos a resolver eso”, dijo.