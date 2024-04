Haití nombró un nuevo primer ministro con la ilusión de instalar un gobierno estable en el medio de la violencia

Los líderes de las pandillas claman por influencia política, amenazando con violencia si no se satisfacen sus demandas (REUTERS/Ralph Tedy Ero)

El recién instalado consejo de transición de Haití eligió el martes al ex ministro de Deportes Fritz Belizaire como primer ministro del país, mientras intenta avanzar con su monumental tarea de implantar un nuevo gobierno estable en medio de una violencia asfixiante.

Belizaire no es conocido e incluso algunos miembros del consejo no lo conocían. Este se desempeñó como ministro de deportes de Haití durante la segunda presidencia de René Préval de 2006 a 2011. Reemplazará a Michel Patrick Boisvert, ex ministro de Economía y Finanzas y actual primer ministro interino.

El consejo de transición de nueve miembros, siete de los cuales tienen derecho a voto, eligió un nuevo primer ministro y gabinete en un intento por ayudar a sofocar la violencia de las pandillas que ahoga a la capital de Puerto Príncipe y más allá.

El consejo está formado por siete miembros con derecho a voto y dos observadores sin derecho a voto, entre los que hay políticos, un empresario y un pastor (EFE/ Johnson Sabin)

Más de 90.000 personas han huido de Puerto Príncipe en el lapso de un mes y más de 360.000 personas han quedado sin hogar en los últimos años mientras hombres armados arrasan comunidades en territorios rivales.

El consejo de transición actuará como presidencia del país hasta que pueda organizar elecciones presidenciales algún tiempo antes de su disolución, lo que debe ser en febrero de 2026. Belizaire contó con el apoyo de cuatro de los miembros votantes del consejo.

Anteriormente, el consejo había elegido a Edgard Leblanc Fils como presidente, un ex candidato presidencial. “Esta experiencia demuestra que somos capaces de negociar”, afirmó Fils tras anunciar a Bélizaire como nuevo primer ministro.

Los líderes de las bandas han ejercido un control cada vez mayor y claman por influencia política y amnistías (REUTERS/Ralph Tedy Erol)

El anuncio de Bélizaire fue una sorpresa. Un murmullo se elevó entre los asistentes cuando Fils anunció que cuatro miembros del consejo con poder de voto habían elegido a Bélizaire como primer ministro.

Leslie Voltaire, uno de los miembros del consejo votante, dijo a The Associated Press: “No lo conozco” cuando se le preguntó si apoyaba a Bélizaire.

Después del breve anuncio, que se hizo casi dos horas después del inicio previsto del evento, el consejo volvió a hablar a puerta cerrada sobre sus elecciones para el Gabinete. Voltaire, sin embargo, dijo que no esperaba que el consejo anunciara las selecciones del gabinete el martes.

Según Naciones Unidas, de una población de unos 11,6 millones de habitantes, unos 360.000 haitianos son desplazados internos (AP Foto/Odelyn Joseph)

La mayoría que apoyaba a Bélizaire como primer ministro incluía a Fils, el nuevo presidente del consejo, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles y Emmanuel Vertilaire.

Los haitianos siguen divididos sobre si creen que un gobierno de transición puede ayudar a calmar a un país en problemas cuya capital ha estado sitiada desde que las pandillas lanzaron ataques coordinados que comenzaron el 29 de febrero.

Los pandilleros quemaron comisarías de policía, abrieron fuego contra el principal aeropuerto internacional que permanece cerrado desde principios de marzo e irrumpieron en las dos prisiones más grandes de Haití, liberando a más de 4.000 reclusos. El puerto marítimo más grande del país también sigue en gran medida paralizado por la violencia de las pandillas.

Se ha encargado al consejo que prepare a Haití para celebrar elecciones presidenciales en febrero de 2026, ya que no ha celebrado comicios desde 2016 (JOSE A. IGLESIAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

Pero una cosa es segura: los haitianos quieren seguridad. “Los haitianos están muy impacientes ahora. Quieren ver resultados”, dijo Robert Fatton, experto en política haitiana de la Universidad de Virginia.

Se espera que el consejo apoye el despliegue respaldado por la ONU de una fuerza policial keniana para ayudar a combatir las pandillas, aunque no está claro cuándo podría suceder.

El ex primer ministro Ariel Henry se encontraba en un viaje oficial al país del este de África cuando comenzaron los ataques coordinados de las pandillas, y sigue sin poder ingresar a Haití. Presentó su dimisión la semana pasada.

(Con información de AP)