Chile expulsará a los migrantes irregulares que cometan delitos menores

Carabineros realizó un megaoperativo en el Gran Santiago para sacar de circulación a motoristas sin papeles.

(Desde Santiago, Chile) No cabe duda que Chile vive una crisis de seguridad pública. Tras la llegada de bandas criminales como el Tren de Aragua y el aumento exponencial de delitos de alta connotación como el sicariato, secuestros y portonazos, los índices de inseguridad en el país se han disparado e incluso han ido cambiando los hábitos nocturnos de los chilenos, quienes ya no salen tanto de fiesta como antes.

Debido a esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que aquellos extranjeros que no tengan su situación migratoria regularizada en Chile y cometan delitos sin pena de cárcel, serán retenidos y expulsados del país. La medida fue propuesta el pasado martes en una sesión especial del Senado, dada la necesidad de no dejar a personas que no se encuentran empadronadas en libertad por las calles del país.

La autoridad dio la noticia este miércoles, en medio de un mega operativo de control policial a vehículos motorizados que se realizó en forma simultánea en 44 comunas de la Región Metropolitana, con más de 670 funcionarios de Carabineros desplegados en las calles.

«Pongamos un ejemplo, si en uno de los controles de hoy, Carabineros detiene a una migrante que está en situación irregular, que no se ha empadronado, y que además, eventualmente fue detenido previamente. La pregunta es cuando Carabineros la detenga ¿Si ese delito que cometió no tiene pena de cárcel y por lo tanto no queda retenida lo vamos a dejar libre en la calle? Nosotros creemos que no«, señaló Monsalve, según reza una nota de El Desconcierto.

«Ayer -martes 16 de abril- en la sesión especial del Senado hemos propuesto (…) que si hay un extranjero en situación irregular en Chile, no empadronado, que comete un delito que no conlleva pena de cárcel, no lo podemos dejar libre. Tenemos que retenerlo y expulsarlo del país«, agregó.

Calles sin violencia

El operativo es parte del Plan Calles sin Violencia, un trabajo conjunto entre la Subsecretaría del Interior, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Chile, lanzado en abril del año pasado y cuyo objetivo principal es reducir el número de homicidios y delitos de alta connotación pública.

Desde el inicio del plan, se han implementado medidas significativas para asegurar la seguridad de los ciudadanos, en la que se han realizado más de 600 mil controles preventivos, una acción que no solo busca disuadir la comisión de delitos, sino también fortalecer la presencia policial en las calles.

Además, se han registrado 41 mil infracciones, la incautación de más de 900 armas y la detención de más de 10.500 personas, producto de investigaciones y operativos que buscan desarticular bandas criminales y reducir la incidencia de delitos.

Muchos migrantes irregulares se dedican al delivery en motos sin documentación vigente o al comercio ambulante.

Expulsiones a Venezuela

Respecto al tema de las expulsiones de migrantes venezolanos - asunto complicado pues requiere que las autoridades de ese país autoricen el aterrizaje de un avión con sus ciudadanos de vuelta -, Monsalve aseguró que “tenemos hoy día una solicitud al gobierno venezolano para la expulsión de 150 personas, para lo cual estamos pidiendo que se nos autorice trasladarlos en vuelos chárter”.

La autoridad señaló que “esperamos que las declaraciones de las autoridades venezolanas, más allá de las palabras que han implicado un cambio de tono que valoramos, vayan acompañadas de hechos concretos”.

En esa misma línea, Monsalve recalcó que “tenemos una solicitud concreta: le hemos informado al gobierno venezolano que tenemos una lista de personas de nacionalidad venezolana que queremos expulsar, y estamos pidiendo autorización para que vuelos chárteres puedan ingresar al espacio aéreo venezolano a fin de concretar estas expulsiones”.

“Esperamos en los próximos días tener una respuesta muy concreta respecto a esta solicitud que hemos hecho”, remató.