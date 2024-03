Ecuador: Encontraron muerto a un ex funcionario de la Asamblea Nacional en el edificio del Congreso

El vehículo de medicina legal ingresó a la sede del congreso ecuatoriano para levantar el cadáver de un hombre. (Captura de pantalla/ Redes sociales)

Un vehículo de Medicina Legal sorprendió a los transeúntes y funcionarios de la Asamblea Nacional de Ecuador ubicada, entre la avenida Gran Colombia y la calle Piedrahita, en el centro norte de Quito. El camión ingresó a la legislatura para retirar el cadáver de un hombre, que colgaba de una viga de la terraza del edificio. Las autoridades confirmaron que se trataba de un exfuncionario legislativo.

Según informes, alrededor de las 10:00 de la mañana, el personal encargado del mantenimiento del edificio reportó a la Unidad Administrativa el descubrimiento de un cuerpo sin vida en la terraza del séptimo piso. Entonces se activaron los protocolos y se avisó sobre el suceso a las autoridades.

El Legislativo emitió un comunicado oficial a las 12:18 del mediodía confirmando el suceso, aunque sin proporcionar detalles sobre la identidad, edad o función laboral del fallecido. Sin embargo, fuentes no oficiales indicaron que se trataba de un antiguo funcionario que, tras la disolución del congreso en mayo de 2023, no volvió a ser contratado y se ha especulado que su muerte sería un caso de suicidio.

Foto de archivo ilustrativa de la entrada de la Asamblea Nacional de Ecuador, en Quito Nov 17, 2023. REUTERS/Karen Toro

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, junto al comandante de la Escolta Legislativa, guardaron un minuto de silencio en memoria del exfuncionario durante un pronunciamiento ante los medios de comunicación. No obstante, el jefe de la Escolta no respondió preguntas de la prensa pues alegaron que se trataba de un tema sensible.

La Asamblea Nacional informó que se puso en contacto con la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión para proceder con el levantamiento del cadáver.

El funcionario de la Asamblea Nacional, Alex Samaniego, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) detalles sobre la situación que atravesaba el exservidor público, pues aseguró que conversó con él días antes de su muerte. También escribió que el exfuncionario trabajaba en la Comisión de Participación de la Asamblea cesada: “Tras la muerte cruzada, no lo volvieron a contratar, a pesar de haber trabajado en campañas para cierto partido político. Me imagino que por su edad, 51 años”, publicó en X.

El cuerpo colgaba de una terraza del Palacio Legislativo ubicado en el centro norte de Quito.

Samaniego también indicó: “Un día, nadie le paraba balón en la puerta, tenía una carpeta amarilla en el brazo (su hoja de vida), vio que yo tenía credencial de Asamblea Nacional, me pidió que le ayudara a hablar con el presidente de la Asamblea (Henry Kronfle) o alguna comisión para que lo volvieran a contratar. Por supuesto, le ayudé en lo que pude; sin embargo, no lo volví a ver desde aquella ocasión”. En la búsqueda de volver a ser contratado en la Legislatura, el exfuncionario habría pedido por meses que alguien lo ayudara, según el testimonio de Samaniego: “Supe por otros despachos que, durante tres meses, recorrió toda la asamblea visitando todos los despachos y rogando que lo reconsideraran, ya que tenía un hogar que mantener”.

Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en enero de 2024, la tasa de desempleo en Ecuador se situó en un 3,9%, mostrando un ligero incremento comparado con el 3,8% registrado en el mismo período del año anterior, aumentando en 0,1 puntos porcentuales. Los datos muestran una diferencia en los efectos del desempleo entre hombres y mujeres. La tasa de desempleo para las mujeres llegó al 4,5%, mientras que para los hombres fue del 3,5%.

Por otro lado, la proporción de empleo adecuado, que indica el porcentaje de personas con un trabajo remunerado que cubre al menos un salario básico mensual y trabajan 40 horas semanales, no presentó mejoras significativas. Pasó del 34,8% en enero de 2023 al 34,7% en enero de 2024. Esto sugiere que no ha habido un aumento importante en la cantidad de personas empleadas bajo condiciones consideradas como completas.