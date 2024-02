La Policía de Investigaciones de Chile inició los peritajes submarinos del helicóptero que piloteaba Sebastián Piñera

Buzos realizan peritajes al helicóptero que piloteaba Piñera

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) inició este miércoles los peritajes submarinos del helicóptero que piloteaba el ex presidente Sebastián Piñera y que se estrelló el martes por la tarde en el Lago Ranco, en la región de Los Ríos, en el sur del país.

La entidad informó en sus redes sociales que el operativo, a cargo de los buzos criminalistas del Departamento de Operaciones Subacuáticas (Deosub), se realizará a más de 25 metros de profundidad y contará con una tecnología que permite seguir las maniobras en vivo.

Un equipo multidisciplinar de personas, coordinada por la Fiscalía de la región de los Ríos, continúa con las investigaciones sobre las causas precisas de la muerte de Piñera.

Según la fiscal regional, Tatiana Esquivel, los resultados de la autopsia, que de acuerdo con el Servicio Médico Legal (SML) duró cuatro horas, ya han sido entregados a la familia del mandatario, y demuestran que falleció a causa de “una asfixia por sumersión”.

Sebastián Piñera piloteaba el helicóptero que cayó en el Lago Ranco (Crédito: Sebastián Díaz)

De momento no se ofrecerán más detalles, por lo que no parecen que se puedan esclarecer las dos principales versiones que se barajan: un problema técnico producto de las malas condiciones climatológicas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema físico del ex mandatario, de 74 años, que le habría hecho perder el control y no poder quitarse el cinturón de seguridad.

La fiscalía señaló, no obstante, que la investigación todavía está en curso y sigue otras dos líneas: el peritaje del propio aparato, que debió ser sacado del lago y el interrogatorio a los tres supervivientes del accidente, la hermana del mandatario Magdalena Piñera y el empresario y amigo Ignacio Guerrero con su hijo, que lograron salir a nado.

Piñera era un piloto experto al que le gustaba manejar sus propios aparatos particulares, e incluso lo pedía cuando era presidente de la República.

Una vez realizada la autopsia en el SML de la Región de Los Ríos, el féretro con el cuerpo del mandatario fue enviado al aeropuerto de la vecina localidad de Valdivia, a unos 1.000 kilómetros al sur de Santiago de Chile, desde donde viajó a la capital.

El féretro con el cuerpo del ex presidente chileno llegó este miércoles en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) al hangar Grupo 10 del aeropuerto de Santiago y fue recibido con honores por el mandatario del país, Gabriel Boric, y varios de sus ministros.

La esposa de Piñera, Cecilia Morel, viajó en el avión en el que fue trasladado el cuerpo del ex presidente, y fue recibida por Boric a su llegada al aeropuerto (AP Foto/Esteban Félix) AP

El ataúd, cubierto con una bandera chilena, fue bajado del avión por uniformados de la FACh, mientras sonaba un himno fúnebre militar, y transportado unos metros en un carruaje de madera, escoltado por sus hijos y parte de sus nietos, hasta un automóvil que lo llevará a la antigua sede del Congreso Nacional, en Santiago.

La esposa de Piñera, Cecilia Morel, viajó en el avión junto a parte de su familia y fue abrazada calurosamente por Boric a su llegada al aeropuerto.

En la antigua sede del Congreso Nacional, el ex gobernante será velado primero por la familia y sus colaboradores más cercanos en privado y ya en horas de la tarde el recinto se abrirá al público para la ciudadanía.

El funeral de Estado de Piñera será el viernes por la mañana en la Catedral Metropolitana de Santiago, anunció este miércoles el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

“Una vez terminada la misa, los restos serán trasladados al Cementerio Parque del Recuerdo, no sin antes pasar frente a La Moneda, donde se le rendirá un homenaje por parte de la guardia de palacio y el presidente de la República, Gabriel Boric”, dijo el canciller, encargado de organizar el funeral.

Van Klaveren aseguró que aún se están afinando los últimos detalles del funeral e indicó que hasta el momento “no tienen confirmación de qué líderes internacionales participarán”.

(Con información de EFE)