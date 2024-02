La ex vocera de Sebastián Piñera reveló sus últimas palabras en el helicóptero: “¡Salten ustedes primero!”

El líder conservador chileno le pidió a los pasajeros que se arrojaran del helicóptero que pilotaba para salvar sus vidas

(Desde Santiago, Chile) Karla Rubilar, ex vocera del segundo gobierno de Sebastián Piñera y una colaboradora suya muy cercana, aseguró en la noche de este martes en una entrevista con Canal 24 que las últimas palabras del ex mandatario fueron con la intención de salvar la vida de quienes lo acompañaban, al capotar el helicóptero que pilotaba en el Lago Ranco.

“Salten ustedes primero, porque sino, el helicóptero les cae encima”.

Según Rubilar, fue Magdalena Piñera, apodada la “Pichicha”, sobreviviente del accidente, quien lo habría revelado la noche de este martes, durante la vigilia del ex mandatario en Valdivia (850 kms al sur de Santiago).

La también ex ministra de Desarrollo Social aseguró que solo un día atrás, Piñera había solicitado la colaboración de sus allegados para ayudar en la reconstrucción de la región de Valparaíso, asolada por un megaincendio el fin de semana pasado.

“Ayer el presidente (Piñera) nos estaba pidiendo ayudar a este gobierno, legítimamente, de muy bajo perfil, nos dijo ‘no lo cuenten, que quede debajo, ayudemos al Presidente para la reconstrucción, pongámonos a disposición’. Nos pidió llamar a los ministros, nos pidió escribirle. ¿Y por qué lo cuento? Porque ese era él”, sostuvo Rubilar.

Visiblemente emocionada, pasó a relatar que Magdalena Piñera, la hermana del ex mandatario y una de las sobrevivientes del accidente, habría revelado extraoficialmente las últimas palabras del ex jefe de Estado.

“Ahora nos enteramos de las declaraciones de la Pichita, de la hermana del presidente (Piñera), que dice que las últimas palabras del presidente fueron: ‘salten ustedes primero, porque si yo salto con ustedes, el helicóptero les va a caer encima’”, aseguró Rubilar.

“Eso lo acaba de decir la Pichita, perdón, pero eso es el presidente Piñera. El que nos dijo ayer, ‘ayuden a este gobierno, no importa cómo haya sido la oposición, ayúdenlo, porque Chile está primero’ (...) el hombre que les dice, ‘salten ustedes primero, porque yo no puedo pensar en mí, porque puede caer el helicóptero encima’, siendo sus últimas palabras (...) ese era el presidente, y por eso estamos aquí, con el corazón destrozado”, finalizó la exministra entre lágrimas.

La noche del martes, al ser consultada por la prensa, Magdalena Piñera se limitó a decir: “Fue un gran hombre, un hombre muy generoso y muy valiente”.

El helicóptero se estrelló a solo 400 mts de la costa.

El accidente

Hasta ahora, no hay claridad de por qué Sebastián Piñera decidió emprender el vuelo la fatídica tarde del martes, tras almorzar en casa de su amigo José Cox. Lo que sí está acreditado es que llovía en el lago Ranco y las condiciones eran adversas,Bque su amigo le pidió que no se marchara de su casa y mejor extendieran la sobremesa, y que Piñera hizo oídos sordos y optó por trasladarse a su residencia, ubicada al otro lado del lago, en bahía Coique, montando en su helicóptero Robinson R66.

Sin embargo, el helicóptero cayó apenas a 400 metros de distancia de la casa de José Cox, siendo la esposa de éste quien dio la voz de alarma. Cox tomó entonces su lancha y partió rápido a buscar a los tripulantes, aunque del lago solo pudieron salir Magdalena Piñera, Ignacio Guerrero y Bautista Guerrero. El ex Presidente no pudo ser rescatado debido a que no logró sacarse el cinturón de seguridad, y su cuerpo fue encontrado más tarde por personal de la Armada, flotando en el lago.

Hasta ahora, la tesis más plausible que se maneja apunta a que una de las ventanas del helicóptero pudo haber quedado semiabierta, lo que empañó en cosa de segundos los vidrios del aparato, haciendo perder a Piñera la noción de las distancias.