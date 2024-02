Nayib Bukele dijo que El Salvador será el primer país del mundo con “un partido único en un sistema plenamente democrático”

Aseguró que nadie ha ganado por tanta diferencia en toda la historia de la democracia del mundo

El presidente salvadoreño Nayib Bukele celebró que, tras su arrolladora victoria en las elecciones presidenciales y legislativas del domingo, El Salvador se convertirá en el primer país del mundo con “un partido único en un sistema plenamente democrático”.

“En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día”, dijo Bukele. “Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y segundo lugar más alta de toda la historia”.

Y es que según su recuento interno a falta de los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el mandatario y su partido Nuevas Ideas (NI) lograron “la presidencia de la República” por más del 85 % de los votos, y un drástico control de la Asamblea con 58 de los 60 diputados “como mínimo”, aunque, anotó, “es posible que sean más”.

Esta situación convierte a El Salvador en un país de “partido único en un sistema plenamente democrático”, ya que “toda la oposición, junta, quedó pulverizada”.

En una plaza llena, miles de salvadoreños se congregaron frente al Palacio Nacional con banderas, camisetas y gorras color celeste del partido de Bukele, para festejar con el presidente el nuevo mandato. El mandatario dio un espectáculo a lo grande, como no podía ser de otro modo con este antiguo publicista, con un juego aéreo de decenas de drones acrobáticos iluminados de azul, que formaron la letra “N”.

La letra "N" hecha con drones sobre el Palacio Nacional (REUTERS/Jose Cabezas) REUTERS

“Gracias, El Salvador. Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo”, dijo Bukele en el balcón del Palacio Nacional de su discurso de la victoria, mientras sus seguidores coreaban su nombre y hacían tronar las trompetas.

Bukele destacó a continuación su principal logro: El Salvador pasó de ser “el país más inseguro del mundo” en 2015, a ser declarado, según sus palabras, el “más seguro del hemisferio occidental”.

“Estamos a punto de ganar nuestro más grande mal”, dijo. “Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas”.

Ante estos avances, “el pueblo habló de la manera más contundente de la historia” con ese apoyo en las urnas, por lo que arremetió contra todos aquellos que lo critican, como periodistas, ONG y los organismos internacionales, sin hacer caso a la decisión del pueblo salvadoreño. “Si eso no les convence, nada les va a convencer”.

Miles de salvadoreños se congregaron frente al Palacio Nacional con banderas, camisetas y gorras color celeste del partido de Bukele (REUTERS/Jose Luis Gonzalez) REUTERS

“Ellos (los medios) dicen que los salvadoreños están oprimidos, que los salvadoreños no quieren las medidas de emergencia, que los salvadoreños le tienen miedo al gobierno. Que Dios les diga a los periodistas que nos acompañen en esta noche de total libertad y total seguridad, aquí en el país más seguro del hemisferio occidental. No me tengan miedo. Sólo soy un político, un funcionario. Crean en el pueblo salvadoreño”, dijo.

En un mensaje dirigido a la comunidad internacional, Bukele también dijo que El Salvador “quiere hacer comercio con todos”.

“Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan”, dijo. “Queremos ser sus amigos, sus socios. Lo que no queremos es ser sus lacayos”.

El mandatario, quien tras su reelección gobernará hasta 2029, aseguró que en estos próximos cinco años, “esperan a ver lo que vamos hacer, porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrando al mundo el ejemplo de El Salvador”.