Ecuador: las iniciales “RC” aparecen en las conversaciones entre el narco asesinado Leandro Norero y su socio Xavier Jordán

Ricardo Patiño, entonces canciller de Ecuador, Leandro Norero y el ex presidente Rafael Correa en 2009. (Expreso)

El Ministerio Público afirma haber recuperado chats de los teléfonos del narcotraficante Leandro Norero, que forman parte de un extenso expediente de más de 14 mil hojas. En estos chats, se mencionan en 17 ocasiones las iniciales “RC”, coincidentes con el nombre y apellido del expresidente Rafael Correa, y con su partido Revolución Ciudadana, lo que despertó sospechas entre los investigadores sobre a quién podría pertenecer las enigmáticas iniciales.

En uno de los diálogos fechado el 22 de julio de 2022, Xavier Jordán, sobre quien pesa una difusión roja emitida por la Interpol, presume de su influencia sobre RC, afirmando ser “el único que ha hecho recular a RC”. Norero responde de manera jocosa, mencionando que RC debe tener a Jordán en un altar. La conversación toma un giro cuando Norero solicita un favor relacionado con el entonces alcalde de Manta, Agustín Intriago, asesinado por sicarios el 23 de julio de 2023 y vinculado a denuncias de vínculos con el narcotráfico.

El presidenciable asesinado Fernando Villavicencio denunció los supuestos vínculos de Intriago con el narcotráfico. Sobre la candidatura de Intriago a la reelección de la alcaldía de Manta y sobre su campaña, Norero le pide a Jordán: “ya que lo tienes agarrado de los huevos, otro favor: dile que Manta es tuyo, que me deje sano al alcalde. Ese man esta apoyando full en mi compañía”.

El exalcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago, asesinado en 2023.

Sobre esto Jordán le responde “sí supe que se fueron de pito porque no quiso ir por la lista de RC”. “Ya pos” (sic.), contesta Norero, “que el candidato de RC no lo queme con trapos sucios”. Intriago resultó reelecto en las elecciones municipales de febrero de 2023 y Norero anunciaba que el candidato de Rafael Correa denunciaría, como efectivamente lo hizo durante su campaña electoral, los supuestos vínculos de Intriago con las mafias del narcotráfico. Sobre esto Jordán prometió “eso lo pido yo al gerente del partido”. La presidenta del partido era en esa época Marcela Aguiñaga, actualmente prefecta del Guayas, quien apareció posando en una fotografía junto a Xavier Jordán. Aguiñaga aseguró que esa fue una de tantas fotos que ofrece a sus seguidores en sus visitas a lugares públicos

En otro punto, se revela que Jordán y Norero discuten temas políticos, mediáticos y de algunos gobiernos subnacionales en Ecuador. Norero criticó algunas candidaturas de la Revolución Ciudadana, el partido político de Rafael Correa. En una conversación del 8 de agosto de 2022, Jordán reclamó a Norero lo siguiente: “Se les cayó la vuelta. Pensaron encontrarnos de todo para relacionar a Correa contigo por medio mío (…). Nadie pudo demostrar que Salcedo es empleado mío”. Se refiere a Daniel Salcedo, operador político y testaferro de Norero, recientemente deportado de Panamá por una trama de corrupción en la compra de insumos hospitalarios y hoy convertido en pieza fundamental en las actuales investigaciones por el caso metástasis.

En la misma conversación Norero le pregunta “Oe ñaño, RC” y Jordán le contesta: “anda de vacaciones con el hijo”, como si Jordán estuviera al tanto de la vida personal de Rafael Correa, y Norero le insiste: “A la Mafer Vargas para alcalde de Simón Bolívar, ya esta haciendo meter a un poco de brutos”. Se refieren a María Fernanda Vargas, la militante de la Revolución Ciudadana que fue elegida alcaldesa del Municipio de Simón Bolívar, cuestionada durante la campaña por posar semidesnuda en fotos acompañada de supuestos narcotraficantes y por haber sido mencionada en otras conversaciones del mismo teléfono móvil por movilizar armas y dinero a nombre de Norero.

Leandro Norero fue asesinado en octubre de 2022. (Policía Nacional).

Sobre este comentario de Vargas, Jordán le contesta a Norero: “es que ese movimiento está de vacaciones y allí hacen y deshacen. Deja que se entere RC. Vas a ver”. Jordán insinúa que hablará con su contacto y le dará sus quejas sobre la Revolución Ciudadana. Sobre esto Norero ofrece “hasta se le puede hacer una videollamada a RC, si quieres”, insinuando que ese enigmático personaje está disponible para conversar frecuentemente con el narcotraficante.

El 19 de agosto de 2022, Fernando Villavicencio publicó en sus redes sociales una foto que comprometía al entonces legislador por la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga. En la fotografía se puede mirar a Aleaga posar en una piscina en compañía de Xavier Jordán y de Leandro Cortázar. Jordán y Cortázar entonces ya eran acusados de testaferrismo y de financiar campañas electorales con dineros irregulares.

La fotografía motivó una supuesta llamada de Rafael Correa a Xavier Jordán para exigirle explicaciones sobre la publicación del encuentro ocurrido en su casa en Miami. Jordán le comunicó sobre esta conversación a Norero. Esto fue parte de lo que le dijo: “Me llamó RC, a joder. A decirme que me dejo engañar por Boscán, que solo busca desprestigiar. Puro show. Ya no les creo nada a esos hps”. Con Boscán se refiere al periodista Andersson Boscán quien aparece en la investigación citado en varias conversaciones también sostenidas con Norero.

Las iniciales “JG” aparecen en los chats 23 veces, correspondientes a Jorge Glas, según la información de la Fiscalía. Norero, en estas conversaciones, habría pagado USD 250.000 por la excarcelación de Glas, quien debería favores al narcotraficante cuando llegara a la Presidencia.