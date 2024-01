Chile: tribunal rechazó recurso de la fiscalía y mantiene arresto domiciliario para la ex alcaldesa Cathy Barriga

La ex edil seguirá cumpliendo la medida cautelar en su parcela de Peñaflor, en las afueras de Santiago.

(Desde Santiago, Chile) - Por dos votos contra uno, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este viernes la solicitud presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de prisión preventiva contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Te puede interesar: Crece el escándalo en Chile: asistente de Cathy Barriga la acusó de hacerla probar su comida “por si estaba envenenada”

Ello, luego de que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretara su arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con testigos o coimputados. El tribunal, además, mantuvo el plazo de investigación de 120 días que ya se había fijado.

La ex bailarina, estrella de la tevé y ex edil de la populosa comuna santiaguina de Maipú, es investigada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco, monto que ascendería a la friolera cifra de $31 mil millones (unos USD 33 millones), según el Ministerio Público.

Te puede interesar: La caída de Cathy Barriga, la ex estrella de la TV y alcaldesa acusada del fraude municipal más grande de Chile

Paralelamente, la defensa de la acusada también presentó un escrito pidiendo rebajar la medida cautelar a arresto nocturno, la cual tampoco llegó a buen puerto, por lo que Barriga seguirá en arresto total en su casa de la comuna de Peñaflor, en las afueras de Santiago.

El tribunal si revocó el arresto domiciliario nocturno de Luis Japaz, ex mano derecha de la ex alcaldesa, quien solo quedó con arraigo nacional.

El Tribunal dio un plazo de 120 días para la investigación.

Revés de la Fiscalía

Conocida la votación de la sala la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, señaló que “sí creemos que existe un déficit (en las arcas muncipales) y que ha sido plenamente determinado por una auditoría de la Contraloría General de la República”, agregando que “nos parece extraño” la decisión del Tribunal, aunque “vamos a seguir investigando”, según señala una nota del diario Emol.

Te puede interesar: Chile: fiscalía pidió prisión preventiva para Cathy Barriga por considerarla peligrosa

“A nuestro juicio era necesaria que la imputada estuviera privada de libertad, porque existen diligencias que podrían obstruirse en relación a su libertad y ella se pueda contactar con testigos y terceros”, recalcó la persecutora.

Según ya han señalado las fiscales Constanza Encina y su jefa, Lorena Parra, hay pruebas concretas de que “la imputada ha contactado a testigos que han sido citados a declarar en esta causa, llamándolos por teléfono de forma previa y en ocasión también posterior a sus declaraciones ante la fiscalía”.

Citaron, a modo de ejemplo, el testimonio de uno de los ex funcionarios recogido en la causa: “No sé cómo se enteró de que yo iba a venir a declarar (…) La verdad me sentí bastante sorprendido de que ella pudiera tener información el mismo día en que fui citado a declarar sobre esto (…). Fue hasta intimidante la forma en que me intentó contactar, ya que insistieron cerca de media hora con el llamado grupal, pero finalmente no les contesté”, declaró el ex trabajador municipal.

Ambas persecutoras aseguraron tener sospechas fundadas de que Barriga pueda destruir, ocultar o falsificar pruebas, pues un informe policial concluyó que el contenido de la carpeta digital de la municipalidad, asociada a Cathy Barriga, había sido eliminado. Dicho “vaciamiento” ocurrió pocos días antes de que la Policía de Investigaciones intentara incautar sus correos electrónicos.

Cabe destacar que también se encuentran “extraviados” el notebook que la municipalidad le entregó a Barriga, un segundo computador portátil que fue “sustraído” en enero de 2021, tres celulares y un tablet.