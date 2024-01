La llamada que obligó al fiscal César Suárez dejar su hogar sin protección policial y provocó su asesinato

Policías e investigadores forenses en la escena del crimen del fiscal César Suárez, en el norte de Guayaquil. (EFE/Jonathan Miranda)

(Desde Quito, Ecuador) - El asesinato del fiscal César Suárez ha conmocionado al país que vive un estado de excepción por conflicto armado interno, según decretó el presidente Daniel Noboa. En medio del despliegue de las fuerzas del orden, Suárez, conocido por sus investigaciones de casos emblemáticos de corrupción, fue acribillado en una avenida de Guayaquil. A dos días de la muerte del fiscal se han revelado más detalles de aquella trágica tarde y de las investigaciones que el funcionario realizaba.

La línea de tiempo que presentó la Policía inicia a las 12:52 (hora Ecuador) del 17 de enero de 2024. En ese momento, Suárez salió de la Policía Judicial de Guayaquil y se dirigió a su domicilio al que ingresó a las 12:56. Apenas unos minutos después, a las 13:07 el vehículo de Suárez sale de la urbanización donde residía. A las 13:33, en la Avenida del Bombero, el auto es interceptado por una camioneta y por un vehículo marca Changan. Fue entonces cuando sucedió el magnicidio.

Sin embargo, esa tarde, Suárez no debía salir de su domicilio pues atendería una audiencia de forma telemática. Una pariente del fiscal relató que su familiar abandonó su casa porque recibió una llamada urgente que le pedía que se dirigiera a un destino que Suárez no reveló a sus familiares: “Lo sacan con engaños para segar su vida”, contó la mujer a EFE. Además, la mujer dijo que el funcionario judicial “solo aportaba cosas buenas a esta sociedad queriendo buscar justicia, investigando casos muy importantes”, por lo que exige justicia para su familiar. Para la mujer que prefirió mantener su nombre en reserva, al fiscal “lo vendieron”, pero no dio más detalles.

El asesinato del fiscal y alias Fito

Operativo de deportación de la familia de Fito Macías a Ecuador

Cuando se conoció del sicariato en contra de Suárez, el ex ministro de Interior de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, José Serrano, escribió en X (antes Twitter) que Suárez investigaba a Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, la esposa de “alias Fito”, líder de Los Choneros, cuya ausencia en la cárcel regional de Guayaquil se registró el pasado 8 de enero, cuando se el caos se desató en Ecuador. Por esa publicación, la Fiscalía de Ecuador inició una investigación en contra de Serrano por difusión de información reservada.

Casi a los dos días del asesinato del fiscal, a más de 4.000 kilómetros de distancia, en Córdoba, Argentina, las autoridades de ese país lograron expulsar a la esposa, hijos y colaboradores cercanos a alias Fito. El operativo que permitió encontrar en una casa en un country en Córdoba ha sido denominado por las autoridades argentinas como “Anti-Choneros”. Esta operación concluyó en la expulsión y retiro de las visas de turistas de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y tres de los hijos de alias Fito, uno de ellos es menor de edad. Los expulsados arribaron la mañana de este viernes a Guayaquil en un avión de la Fuerza Aérea Argentina.

Llegada de la familia de Fito Macías a Ecuador

La ministra de Seguridad de la Nación Argentina, Patricia Bullrich, y el mininistro del Interior argentino, Guillermo Francos, explicaron a la prensa que el arribo de la familia de alias Fito a Argentina y los sucesos ocurridos en Ecuador fueron planificados. La esposa e hijos del narco ingresaron al país el 5 de enero, tres días antes de que se declarara la fuga. Además, dijo Francos, que hubo entradas en septiembre, octubre y noviembre de 2023. En la última visita del año anterior, los familiares adquirieron la casa en Córdoba.

Francos también informó que: “El fiscal que estaba encargado de investigar el viaje de la mujer de Fito a la Argentina fue asesinado, hace pocos días”.

El fiscal César Suárez (Redes sociales)

El ministro argentino se refiere a Suárez. La mañana de este viernes empezó a circular un memorando de la Fiscalía General de Ecuador que data del 17 de enero, el mismo día del asesinato. En este se indica que el fiscal Suárez solicitó asistencia internacional a Argentina y que “se solicite a todas las Fiscalias de Manabí, una certificación de la situación jurídica de la señora Inda Mariela Penarrieta Tuárez; esto es, si la misma se encuentra en calidad de investigada y/o procesada dentro de algún expediente fiscal”.

Ante la consulta de Infobae, desde el departamento de comunicación de la Fiscalía General se informó que no pueden confirmar si dichos documentos son verídicos ni afirmar que Suárez investigaba a la esposa de alias Fito “porque la muerte del fiscal está en investigación. No se puede entorpecer ese proceso”. Actualmente, el caso está en la etapa de instrucción fiscal, que durará 30 días, a partir de la imputación de las dos personas sospechosas de haber matado al fiscal.

Sin embargo, en la rueda de prensa ofrecida en Argentina sobre el caso de alias Fito, la ministra Bullrich indicó que hubo una alerta por parte de las autoridades ecuatorianas sobre el ingreso a su país de los familiares del líder de Los Choneros.