La Fiscalía de Bolivia pidió 20 años de prisión para Luis Fernando Camacho por la crisis de 2019

Luis Fernando Camacho (AP Foto/Juan Karita/Archivo)

La Fiscalía de Bolivia presentó este martes la acusación formal en contra de ocho personas, incluidos el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y la ex presidenta interina Jeanine Áñez, para llevarlos a juicio por el caso conocido como ‘Golpe de Estado I’ por el delito de terrorismo por la crisis de 2019.

El fiscal Omar Mejillones, encargado del caso, informó a los medios que se presentó la acusación formal en contra del opositor Camacho, el ex ministro de Defensa, Luis Fernando López; el ex jefe militar William Kaliman y el ex jefe policial Yuri Calderón en calidad de “autores”.

Mientras que a la ex presidenta interina Áñez (2019-2020), el líder cívico Marco Antonio Pumari, el ex inspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández y el ex jefe militar Carlos Orellana son acusados en calidad de “cómplices”.

Mejillones sostuvo que se pedirá la máxima pena de 20 años de prisión para los acusados de terrorismo en grado de autor, entre ellos Camacho.

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez (EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

Agregó que existen 133 pruebas documentales y 131 testificales que se ofrecen en la acusación, entre ellas extractos bancarios de Camacho con los que, según dijo, pudieron “probar” que el gobernador movió dinero cuando era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz para trasladar a personas de La Paz hacia Santa Cruz en la crisis de 2019.

También manifestó que hay un informe técnico de “cruce de llamadas” entre Camacho y el ex ministro López y Kaliman, al igual que facturas, transferencias de dinero, entre otros.

El abogado Martín Camacho, defensor del gobernador cruceño, indicó que aún no han sido notificados con la acusación formal y que esperarán la notificación oficial, pero consideró que se pretende “perpetuar la detención” del gobernador.

Camacho está preso desde el 28 de diciembre pasado

Antecedentes

El gobernador de Santa Cruz está preso preventivamente desde el 28 de diciembre pasado por este caso y otros procesos en su contra en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

El caso Golpe I fue iniciado por la ex diputada oficialista Lidia Patty y los otros delitos por los que se los acusa son asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos e instigación pública a delinquir, entre otros.

El oficialismo señala que en 2019 hubo un ‘golpe de Estado’ contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019), mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.

Por este caso dos ex ministros de Áñez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, fueron sentenciados a dos años de cárcel en un proceso abreviado en el cual supone la admisión de culpa.

También cuatro ex jefes militares se sometieron a proceso abreviado a cambio de sentencias menores en este caso.

Además de este proceso, hay otro denominado ‘golpe de Estado II’ en el que Áñez fue sentenciada a 10 años, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.

