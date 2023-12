Detuvieron a los dos responsables del caso Democracia Viva, el escándalo de corrupción más grave del gobierno de Gabriel Boric

Andrade y Contreras son investigado por fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.

(Desde Santiago, Chile) La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva, y al exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, ambos investigados por la llamada arista “Democracia Viva”, caso que desató la investigación y paralización de decenas de otros convenios ilegales entre ONG´s y oficinas públicas a lo largo del país (Caso Convenios), sin duda el escándalo de corrupción más grave que ha afectado hasta ahora al gobierno de Gabriel Boric.

“El Ministerio Público, en el contexto del Caso Convenios, en lo que dice relación con la arista Democracia Viva, solicitó ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta, órdenes de detención en contra de dos imputados, el señor Andrade y el señor Contreras, órdenes que fueron despachadas para que se cursaran por personal de la PDI”, señaló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, según reza una nota de radio Cooperativa.

Contreras fue capturado en el Aeropuerto de Santiago, mientras Andrade fue detenido en la casa de su madre, en la comuna capitalina de La Florida. Se prevé que hoy sean trasladados hasta Antofagasta (unos 1.400 kms al norte de Santiago), para posteriormente ser pasados a control de detención y audiencia de formalización. Por esta arista se indagan los delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.

El caso Democracia Viva estalló luego que la diputada Yovana Ahumada (ex Partido de la Gente) hiciera público que la fundación, representada legalmente por Daniel Andrade (entonces pareja de la Diputada Catalina Pérez, ex presidenta de RD) había firmado convenios con el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta a través de tratos directos por $426 millones de pesos. El Seremi en cuestión, Carlos Contreras, había sido jefe de gabinete de la Diputada Pérez y tesorero de RD. Ya anteriormente, funcionarios públicos habían alertado a la Subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, también RD, que había irregularidades en el traspaso de dinero a Democracia Viva.

La crisis siguió escalando: Daniel Andrade y Carlos Contreras fueron expulsados de RD; Catalina Pérez renunció a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y su militancia fue suspendida; Boric le pidió la renuncia a la subsecretaria Tatiana Rojas; Revolución Democrática se querelló contra los responsables del caso Democracia Viva, la oposición ha pedido a gritos la cabeza del Ministro de Vivienda, Carlos Montes y ha amenazado con acusarlo constitucionalmente y todo indica que la próxima en caer será la Diputada Catalina Pérez.

¿Qué dijo el gobierno?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “ya tenemos un grado de certeza de que la investigación está avanzando, que hay ya dos personas detenidas y, por lo tanto, ahora lo que nos queda esperar las próximas acciones de la Justicia, como ente independiente que está a cargo obviamente de poder esclarecer al final todos los hechos y establecer las responsabilidades”.

La secretaria de Estado aseguró que “cuando el Presidente dice que ‘caiga quien caiga’ es justamente porque da lo mismo si es que son de nuestro Gobierno, del gobierno anterior. Tiene que avanzar la Justicia, entonces esto uno no lo puede ver respecto a un tema de afinidad política, hay estándares que están por sobre las militancias”.

“Ya con esta acción del Ministerio Público, obviamente se da un gran paso y un gran avance en el combate a la corrupción, en un caso que además ha dañado profundamente la fe pública”, cerró.

"No me he beneficiado de ninguna manera", asegura la Diputada Pérez. Sin embargo, un informe policial la compromete.

Diputada descarta traspasos a su cuenta bancaria

Desde el Congreso, la diputada Catalina Pérez se refirió a la detención de su expareja y a la investigación del Ministerio Público.

“Es parte de un proceso judicial que avanza y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible”.

A la vez, descartó haber sido citada a declarar y “he manifestado en muchas oportunidades que estoy disponible, por supuesto, a colaborar con la investigación”, complementó.

Y es que, según consignó Meganoticias, una de las líneas investigativas de la Fiscalía está relacionada a posibles vínculos entre dineros recibidos por la parlamentaria y la cuestionada fundación.

Consultada por los posibles traspasos de dinero, la suspendida militante de RD respondió “no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer”.

“Espero que la investigación arroje sus resultados o conclusiones lo antes posible y no me he beneficiado de ninguna manera”, agregó.

A continuación dijo “descarto totalmente que esos fondos, si es que existen, vengan de parte de Democracia Viva”.

“Abrí mis cuentas bancarias (…) sigo estando disponible y soy la primera interesada en que esto se aclare. No he recibido absolutamente ningún traspaso por parte Democracia Viva”, sostuvo.

Informe comprometedor

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) entregó el 4 de diciembre al director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, Mauricio Hernández Montalbán, un informe que reporta cuatro operaciones sospechosas remitidas por el Banco Estado, Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa S.A y BanChile Administradora General de Fondos, dando cuenta de la vinculación de la diputada Catalina Pérez y la Fundación Democracia Viva.

En el escrito, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de radio BioBio, se establece que luego de que la fundación recibió el dinero del convenio firmado con la Seremi de Antofagasta, se realizaron cuatro depósitos tanto en la cuenta de Pérez como de Daniel Andrade.

En detalle los montos que se encuentran cuestionados a la fecha son:”para la primera (Pérez) corresponde a un depósito de un vale vista por $15.206.733 mientras que para el segundo (Andrade) corresponde a 9 transferencias por un total de $3.600.000, indica el escrito.