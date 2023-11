Chile: revelaron vínculos entre el alcalde detenido por delitos sexuales y el jefe del grupo radical mapuche CAM

Durante los años 90, Reinao integró la Coordinadora Arauco Malleco (organización radical mapuche separatista).

(desde Santiago, Chile) Tras nueve días prófugo y bajo acusaciones de tener una red de protección y privilegios varios a la hora de entregarse a la justicia -lo hizo de madrugada, dio declaraciones a la prensa y recibió visitas de familiares -, queda claro que Juan Carlos Reinao, el alcalde de Renaico - comuna ubicada a unos 550 kms al sur de Santiago) acusado por delitos de reiterados de abusos sexuales, violaciones y un aborto, no es un alcalde cualquiera.

Según un reportaje de Mega Investiga emitido este lunes, durante los años 90 Reinao integró la Coordinadora Arauco Malleco (organización radical mapuche separatista). En esos años estrechó lazos, como el que hizo con el líder de la CAM, Héctor Llaitul Carillanca, quien este lunes retomó la preparación de su juicio oral en la que se pide 25 años de cárcel por delitos asociados a la Ley de Seguridad del Estado.

De acuerdo al informe policial al que tuvo acceso Mega Investiga, la primera pista apareció el 23 de noviembre de 2020, cuando los detectives intervinieron una comunicación telefónica de Llaitul a las 12.31, de ese lunes.

Alcalde: ¿Qué paso compa?

Llaitul: ¿Cómo estay hermano?

Alcalde: Bien hermanito mío

Llaitul: ¿Oye, me harías un favor grande?

Alcalde: Por supuesto que sí

Llaitul: Necesito salir hacia Temuco y voy llegando a Peleco. ¿Tú le podrías hablar a Samuel, que me ayude?

Alcalde: Ya vale

Llaitul: Dile que.. Dale este número

Alcalde: Vale Listo

Llaitul: Llámalo y dile que estoy en Peleco porfa. Vale Gracias Chao

Alcalde: Chao

Casi una hora después, Llaitul volvió a llamar. Samuel, a quien habían destinado para la misión reservada, aún no tomaba contacto con el jefe de la CAM, quien se notaba preocupado.

Llaitul: Aló, compañero

Alcalde: dime

Llaitul: ¿Cómo te fue con Samuel?

Alcalde: bien poh hueón, ¿no te llamó?

Llaitul: no, no me ha llamado, pero dale mi número, porque él tiene el antiguo.

Reinao no confirmó ni desmintió haber recibido apoyo logístico de grupos radicales mapuches para mantener su paradero oculto.

Un encuentro presencial

El jefe operativo de la CAM y el alcalde se encontraron solo una vez, en la casa del edil, tal como registra un informe de vigilancia reservado del 15 de febrero de 2021, de la Fuerza de Tarea de la PDI. El seguimiento partió a las 13.40 en el cruce Huequén, en la comuna de Angol. Ahí se reunieron Héctor Llaitul con Eduardo Vivian Badilla, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien se sentó al volante.

A las 14.30 pararon en un servicentro donde se les unió una tercer integrante: Carolina Manqueo Solar, pareja del comunero mapuche. Quince minutos después, tras deambular por las calles Renaico, se dirigieron hasta el km 1 del camino a Negrete: “Específicamente hasta el domicilio de Juan Carlos Reinao, el alcalde Renaico”, señala el documento.

El primero en irse fue el ex frentista Eduardo Vivian, A las 15.15, dejando en la casa de Reinao a Llaitul y su mujer. Unos minutos después. los detectives observaron nuevos movimientos en el lugar.

Según el informe, Llaitul se subió como copiloto a una camioneta de la municipalidad de Renaico. A las 15.57 fueron vistos frente a la Asociación de Caza y Pesca. En ese momento el equipo policial, al verse en peligro de ser expuesto, decidió darse una vuelta. Al regresar, la camioneta municipal con Llaitul en su interior había desaparecido. Después de esta vigilancia, nunca más vieron al jefe de la CAM en la comuna de Reinaco.