Estados Unidos rastrea las cuentas con dinero del narco ecuatoriano Gato Farfán

El Gato Farfán fue detenido por la Policía de Colombia. (X/PoliciaColombia)

Estados Unidos está en busca de los fondos pertenecientes a Wilder Sánchez, alias Gato Farfán, un importante narcotraficante ecuatoriano, mientras se encuentra bajo custodia y a la espera de su extradición a ese país. En febrero de 2022, las autoridades estadounidenses declararon que Gato Farfán era uno de los narcos más destacados a nivel mundial. En ese mismo mes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Wilder Sánchez, lo que implicó la congelación de todos sus activos y propiedades dentro del territorio estadounidense.

Según reveló Primicias de Ecuador, la investigación de Estados Unidos sobre alias Gato Farfán se inició en enero de 2019, cuando un tribunal del Distrito Sur de California lo acusó de conspiración para distribuir sustancias controladas. Junto a él, otras ocho personas fueron acusadas en un caso que se mantiene bajo reserva. Por esta razón, el Gobierno de Estados Unidos solicitó su detención y extradición. El 9 de febrero de 2023, autoridades de Colombia, Ecuador y Estados Unidos colaboraron para detener a Sánchez Farfán en Pasto, cerca de la frontera entre Colombia y Ecuador. Desde ese día, el capo ecuatoriano ha estado detenido en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá, conocido anteriormente como La Picota.

El 6 de octubre de 2023, Tara McGrath, fiscal estadounidense a cargo del caso de Gato Farfán, presentó una solicitud de decomiso de USD 616,058.12 en moneda estadounidense de una cuenta de depósito en garantía a nombre de Agrícola Sabael S de RL, según el portal Primicias.

El presidente Lasso informó que alias Gato Farfán fue llevado a una zona segura de Bogotá (Captura de pantalla/Twitter/@LassoGuillermo)

El acrónimo S de RL. se utiliza en varios países, incluyendo México, para describir sociedades anónimas de responsabilidad limitada. Además del ‘Gato Farfán’, la Fiscalía de Estados Unidos ha hecho públicos los nombres de otros tres implicados en el caso: Miguel Valdez, un mexicano que actúa como contacto con el cartel de Sinaloa; Miguel Chung Núñez, quien posee nacionalidad costarricense y ecuatoriana y fue detenido en Panamá en 2019 mientras intentaba transportar dos toneladas de cocaína a Estados Unidos, además de ser cuñado de alias ‘Capi’, uno de los líderes de la banda delictiva Los Choneros; y Norberto Muriel Castrillón, un colombiano que también enfrenta una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

El proceso de extradición de Wilder Sánchez desde Colombia a Estados Unidos comenzó el 12 de abril de 2023, cuando las autoridades colombianas recibieron la notificación oficial del Gobierno estadounidense. Trece días después, explica el mencionado medio, alias Gato Farfán nombró a Olga Ochoa, una abogada colombiana con sede en Pasto, como su defensora de confianza. El proceso de extradición en Colombia se lleva a cabo a través de un proceso judicial en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de evaluar la validez procesal, autenticidad de los documentos y la identidad del acusado. La abogada Ochoa informó que ya se completó la fase de presentación de pruebas, aunque no reveló la postura de ‘Gato Farfán’ ni las pruebas presentadas debido a la falta de autorización por parte de su cliente. El siguiente paso es que la Corte Suprema Colombiana emita su dictamen, que puede ser favorable o desfavorable para la extradición. Sin embargo, no hay un plazo establecido para esta decisión, por lo que aún no se ha fijado una fecha para la extradición.

En Estados Unidos, el caso de alias Gato Farfán ha tenido poco avance desde su detención. Desde entonces, se han registrado solo dos desarrollos significativos en el sistema de justicia estadounidense. En mayo de 2023, según información de Primicias, Sánchez designó a Oscar Arroyave como su abogado en ese país. Arroyave es un defensor colombiano con una amplia experiencia en casos relacionados con narcotraficantes y guerrilleros, habiendo estado involucrado en la liberación de Carlos Lehder, uno de los líderes del extinto Cartel de Medellín que estuvo bajo el mando de Pablo Escobar en los años 80.