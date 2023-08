Sebastián Piñera dijo que la izquierda fue la principal responsable del golpe del ‘73 porque “con una minoría quiso imponer una sociedad marxista”

Piñera dijo que la izquierda "cometió errores garrafales" `para el estallido social. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

(Desde Santiago, Chile) A 50 años del Golpe de Estado en Chile el ex presidente Sebastián Piñera reflexionó sobre las causas que llevaron a la interrupción del gobierno de Salvador Allende.

En Mesa central, programa político de Canal 13, el ex presidente chileno dijo que “todos pudimos y debimos haber hecho más para evitar esa barbarie de los atropellos sistemáticos a los derechos humanos. La Corte Suprema, los medios de comunicación, los civiles con poder y todos los chilenos”.

“A veces a la izquierda le gusta pensar que Chile comienza el 11 de septiembre de 1973 y no es verdad. No fue una muerte súbita de la democracia, la democracia chilena venía muy enferma. El año 73 fue una derrota a la democracia, pero también fue una derrota de toda una generación de políticos que no supo o no pudo defender la democracia”.

Con respecto al golpe mismo, Piñera dijo que “una cosa es preguntarse por qué llegamos al 11 de septiembre, para así nunca más llegar a esas circunstancias. Por eso, la principal responsabilidad es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de una sociedad marxista”.

Luego, Piñera dijo que para esa fecha “se cometieron muchos errores, por ejemplo, el bombardeo de La Moneda, las palabras de Pinochet de que podía caerse un avión (en caso de que Allende hubiese aceptado irse al exilio) en el camino son cosas inaceptables. Y después del 11, violaciones reiteradas y gravísimas a los derechos humanos. El grave problema fue que las violaciones a los Derechos Humanos ocurrieron durante todo el periodo del gobierno militar”.

También dijo que fue un opositor a la dictadura “por los brutales atropellos a los derechos humanos. A mi me duelen mucho las restricciones a la libertad y una dictadura atenta contra la libertad”, dijo el ex mandatario.

Violación sistemática de los DD.HH.

Piñera también tuvo palabras para el estallido social de octubre de 2019. Dijo que “la izquierda, que conoce la historia de nuestro país, cometió errores garrafales. En primer lugar, validó la violencia, la justificó la amparó, la homenajeó y en cierta forma la promovió. Nunca hay que proteger la violencia”.

Consultado sobre la violación de DD.HH. Piñera explicó que “una cosa es la violación sistemática de los Derechos Humanos, como ocurrió en tiempos pasados y otra cosa es lo que pasó el 18 de octubre, una explosión de violencia irracional, destructiva que no respetaba a nada ni nadie. Frente a esa brutal violencia como presidente tenía la responsabilidad de proteger el orden público, a las personas y los derechos humanos”.

El ex presidente chileno ha debido declarar como imputado ante la justicia chilena por las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social.

Alianza

En la entrevista, Sebastián Piñera descartó de plano estar dispuesto a ser candidato a la presidencia de Chile nuevamente e insistió en la idea de crear una coalición amplia dentro de la derecha. “Hoy se requiere una gran alianza de centroderecha, que permita no solo ser una buena oposición, sino que ser un buen gobierno en dos años y medio más, con todos los que acojan ciertos principios, la democracia, los derechos humanos, la libertad”.

Seguir leyendo