Confundieron a una diputada chilena con una delincuente buscada y no la dejaron salir del país

Tras aclarar el entuerto, la Diputada Mónica Arce sí pudo viajar a Ciudad de México.

(Desde Santiago, Chile) A las 8 de la mañana del martes, la diputada Mónica Arce, representante en el parlamento del distrito 12 en la Región Metropolitana de Santiago, debía abordar un vuelo que la llevara hacia Ciudad de México para participar de una reuníon entre parlamentarios de países que integran la Alianza del Pacífico.

Pero pese a que llegó a la hora al aeropuerto, que hizo la fila como correspondía, la parlamentaria no pudo viajar: tenía una orden de detención cuyo origen emanaba del tribunal de Pichilemu, capital del surf en Chile. Y, claro, ahí le comunicaron que pasaría a estar en calidad de detenida.

“Empiezo a preguntar de qué se trata. Me comentan que se trataría de una detención por hurto simple en la localidad de Pichilemu. Una pareja arrendó una casa y desde esa casa se sustrajeron cosas”, explicó la diputada en 24 Horas.

La causa data del 31 de marzo, y en ella Mónica Arce aparece como imputada. La orden de detención es de junio de este año.

Tras no lograr superar el control de Policía Internacional, la ciudadana Arce fue llevada hasta una sala del terminal aéreo donde quedó en calidad de “retenida”. El vuelo, por cierto, se fue sin ella.

La parlamentaria debió estar tres horas retenida en la mentada sala. Cuenta que incluso le leyeron sus derechos.

“Me dijeron que no estaba detenida, que estaba retenida… ¿pero qué es eso? Si me leyeron mis derechos y no me podía mover de esa sala, yo estaba detenida. Me sentí tratada como delincuente, fueron momentos de angustia. Dijeron que me iban a retener el celular, por suerte no lo hicieron o no podría haberme comunicado”, dijo la diputada al diario Las Últimas Noticias, donde cuentan que debieron esperar a que abriera la fiscalía de Pichilemu, en la costa de la Región de O’Higgins, para solucionar el entuerto.

“Por un error se digitó mi RUN (número de identificación que cada ciudadano tiene en Chile) completo y no el de la persona que debía ser detenida y por lo tanto soy yo la que quedó con orden de detención, y pasó esto”, agregó la parlamentaria.

Lo peor de todo es que, como diputada, Mónica Arce goza de fuero, por lo que no podía ser detenida aún cuando existiera una orden. El proceso indica que, antes de eso, se debe discutir el desafuero.

Molestia parlamentaria

La diputada cuenta que incluso le pidieron disculpas desde la Fiscalía Metropolitana Occidente, la que tiene jurisdicción en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Ayer, el Tribunal de Letras y Garantía de Pichilemu anuló la orden de detención aún cuando ya se disponía la formalización de cargos de Mónica Arce.

La parlamentaria estuvo tres horas retenida dentro de una sala que la Policía de Investigaciones tiene dentro del aeropuerto Arturo Merino Benítez.

El jefe de la Fiscalía de Pichilemu se contactó con el juez del Tribunal para dejar sin efecto la formalización y aclarar que la diputada no está acusada de ningún delito.

A esta hora, Mónica Arce ya está en Ciudad de México. Pero el asunto no está olvidado.

La Cámara de Diputados expresó su “molestia” por la retención de Arce. En un comunicado, la organización indicó que el error que dio origen a la confusión “es de gravedad, ya que por un error de los órganos jurisdiccionales se somete a una ciudadana, independiente de su condición de parlamentaria, a un agravio del todo innecesario”. La publicación añadió que se “hará valer todas las acciones necesarias para que este tipo de incidentes no se vuelvan a repetir y que ningún chileno o chilena se vea afectado por errores de las instituciones encargadas de impartir justicia”.

