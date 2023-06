Chile: migrantes venezolanos bloquearon una carretera entre Arica y Tacna

Migrantes en la frontera entre Chile y Perú (REUTERS/Alexander Infante)

En Arica, la puerta norte de Chile, un grupo de migrantes compuesto por entre 25 y 30 personas se instaló con camas y petacas en la Línea de la Concordia, en la frontera con Perú, y armaron un campamento.

De acuerdo al diario El Mercurio, el grupo, de nacionalidad venezolana, se apostó al norte del Complejo Fronterizo Chacalluta y bloquearon la ruta que conecta ese lugar con el control fronterizo peruano, el complejo Santa Rosa, y las ciudades de Arica con Tacna.

Así, se esparcieron por ambas vías impidiendo el tránsito de vehículos, sobre todo taxis que realizan el servicio entre ambas ciudades. Eso, cuenta el medio, derivó en fuertes discusiones entre los conductores y la gente que se manifestaba.

El hecho se produjo a eso de las 8 AM del jueves y porque las autoridades peruanas instalaron un piquete policial en la frontera impidiendo el cruce de extranjeros que no tenían documentos de identidad ni otros que acreditaran la estadía regular en Chile.

La protesta duró poco, casi una hora. Y la autopista fue desocupada una vez que los migrantes dialogaron con ambas policías.

El problema es que fue justamente así que comenzó un improvisado campamento en el mismo lugar y en el que se fueron acumulando centenares de ciudadanos venezolanos tratando de salir de Chile.

La situación se fue poniendo tensa y el contingente incluía niños de todas las edades. “Los niños se están muriendo de frío”, reclamaban.

En un momento, incluso, se armó una batahola porque, siguiendo el mismo patrón, el grupo decidió protestar cortando el tránsito, lo que derivó en piedrazos de lado y lado entre migrantes.

Avión venezolano

El avión que llevó a venezolanos desde Chile (AGUSTIN MERCADO / AFP)

Hace poco más de 40 días, el lugar se despejó y la frontera retomó cierta normalidad. Todo eso gracias a que Venezuela envió un avión de la aerolínea Estelar, que se llevó a 115 ciudadanos venezolanos que se encontraban en la frontera. La aeronave fue financiada por el gobierno venezolano como parte del programa “Vuelta a la patria”.

De todas formas, las autoridades chilenas han insistido en que los migrantes no deben viajar hasta Arica, porque el vuelo de Estelar fue el primero y único, y que no habrá más viajes de este tipo, no al menos que despeguen desde el aeropuerto Chacalluta.

