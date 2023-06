Los cancilleres de Argentina, Brasil y México estarán ausentes de la Asamblea General de la OEA en Washington

El secretario general de la OEA, Luis Almagro y el secretario general adjunto, Néstor Méndez, llegan para dar una conferencia de prensa previo al comienzo de una nueva Asamblea General de la organización en Washington (FOTO: Gonzalo Ferreira)

(Washington, Estados Unidos) La ausencia de los cancilleres de Argentina, Brasil, México y Bolivia se hace notar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que comenzará este miércoles en Washington. El secretario general de la entidad, Luis Almagro, dijo este martes al presentar los temas de la asamblea que “la OEA es el principal foro político del hemisferio”.

“No hay ningún tema de aquellos que afectan democracia y derechos humanos que tienen que ver con el ámbito multilateral que no esté en la agenda”, dijo Almagro ante la prensa. Consultado por las ausencias y las intenciones manifestadas por gobiernos como los de México y Bolivia de crear organizaciones multilaterales diferentes a la OEA, sin la presencia de Estados Unidos, Almagro dijo que no ve ningún problema.

“La OEA no compite con nadie. Tenemos un legado muy grande de ser la organización multilateral más antigua del mundo, pero con mayor vigencia en el hemisferio. No tenemos problemas en compartir agenda en estos temas. No tenemos problemas con organizaciones subregionales que se constituyan o funcionen bien. Al contrario, todo aquello que aporte, que dé resultados a nosotros nos alivia el trabajo, que hoy está sobrecargado”, agregó el secretario general.

Pero Almagro pasó un mensaje. Dijo que si se crean nuevos organismos, “ojalá” que “no sean polarizados e ideologizados” y que por tanto puedan “sumar y trabajar juntos” a la OEA.

Las ausencias

Según informó la OEA, el canciller argentino Santiago Cafiero no participará de la Asamblea General de la OEA en Washington, pese a que esta semana sí estará en Estados Unidos pero siendo parte de la Asamblea de la ONU en Nueva York. En su lugar la delegación argentina en la OEA la liderará el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti. En el caso de Brasil, tampoco estará presente el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. En su lugar estará la secretaria general de Itamaraty, Maria Laura da Rocha.

El canciller argentino Santiago Cafiero estará presente en Nueva York

Los casos más extremos son los de México y Bolivia, países que ni siquiera enviarán funcionarios de alto nivel a la Asamblea General. Las delegaciones serán lideradas por los representantes permanentes de ambos países ante la OEA, embajadora Luz Elena Baños y embajador Héctor Arce Zaconeta, respectivamente.

En el caso de Colombia, la comunicación oficial del gobierno a la OEA establece que el canciller Álvaro Leyva estará liderando su delegación, pero algunos medios reportan que finalmente no llegará a Washington.

Las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela no participan de la OEA.

En total hay confirmados 24 cancilleres y siete subsecretarios, según dijo en la conferencia de prensa el secretario general adjunto de la OEA, Néstor Méndez.

Los temas de la Asamblea General

El tema oficial de la Asamblea General de la OEA que se realizará esta semana es “Fortalecimiento de una cultura de rendición de cuentas democrática con protección de derechos humanos y con igualdad en las Américas”.

También se abordarán temas de migración infantil, financiamiento del cambio climático y el presupuesto de la OEA, que por primera vez en mucho tiempo se espera que aumente.

Además, los países decidieron agregar otros asuntos, como declaraciones sobre las situaciones políticas en Nicaragua y Haití.

Realizarán también homenajes al ex secretario general de la OEA, Joao Baena Soares y el legado en promoción de derechos humanos del ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter.

ARCHIVO Joao C. Baena Soares (Grupo Grosby)

“El legado de Carter es uno de los más importantes de la región. Muchos de aquellos que hicieron política en Uruguay en los años 60 y los 70 contaron que eran torturados con manuales en inglés. Luego sus vidas pasaron a ser salvadas en inglés. Ese fue el cambio que introdujo Carter. Nunca podremos agradecer todo lo que hizo por nuestra región en materia de derechos humanos y democracia”, dijo Almagro

Sobre Baena, el secretario general destacó que el brasileño fue quien cambió, desde su actual puesto, la metodología de la defensa de la democracia en la región, dado que ahora se hace de una forma más sistemica, considerando diferentes variables.

Cambios a la carta democrática

En un tono diferente al que tienen México, Bolivia y en algún punto Argentina, Colombia también es crítico de la OEA y pide algunos cambios. Luego de la visita del secretario general Luis Almagro a Bogotá a comienzos de este mes, el gobierno de Gustavo Petro insistió en que se deben realizar cambios a la carta de democrática de la OEA.

Almagro, que viene dando gestos de acercamiento a Petro, así como a Lula Da Silva en Brasil, dijo que está de acuerdo con que se deben discutir cambios a esa carta, creada en el año 2001.

“Hay mucho por actualizar. La carta democrática es de una época en la que no había militancia digital o la incidencia del crimer organizado no era como en la actualidad”, dijo Almagro.

