Gabriel Boric le escribió a Taylor Swift para que sume a Chile a su gira latinoamericana

El Presidente chileno fue apretado en las redes por las swifties locales. Eso sí, el mandatario aclaró que la cantante aún no ha respondido

Sentado frente al Espejo de Cronos, obra de Roberto Matta que es patrimonio del palacio La Moneda, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, inauguró una nueva forma de comunicarse con sus seguidores en todas las redes sociales en las que está presente.

“Después de la Cuenta Pública me he dado un tiempo para leer sus comentario, los que nos han hecho llegar a través de diferentes redes sociales. Quise darme el tiempo para responder algunos de ellos”, dijo al principio.

El video, que se puede ver en su cuenta de Instagram (@GabrielBoric), tiene de todo: críticas, preguntas sobre políticas sociales, reflexiones sobre la economía, etc. Y otras cosas.

El Presidente contestó preguntas en su cuenta de Instagram

“Una cosa que me preguntan mucho es qué pasa con Taylor Swift”, dice el Presidente en el registro. Como se sabe, la cantante norteamericana anunció que su gira por Sudamérica, “The Eras Tour”, solo incluirá fechas en México, Brasil y Argentina.

“Le escribí hace poco”, dice Boric sin entrar en más detalles. “Vamos a ver si me responde… para que en algún momento esperamos que nos incluya en su gira latinoamericana. Pero en algún momento escuchará a las swifties chilenas. Y no me cabe ninguna duda de que va a venir a Chile, ojalá, espero, durante los próximos tres años”, añade.

Como se sabe, Gabriel Boric tiene afinidad por el rock y acostumbra a usar gorros con la inscripción de sus bandas favoritas: Nine Inch Nails, Misfits, Pantera, Tool, etc. También le gustan Luis Alberto Spinetta y Pescado Rabioso. Pero, como ha confesado, tiene su lado swiftie, que es como se les conoce a los fanáticos de la cantante.

En septiembre del año pasado, Boric ofreció una entrevista a la periodista de CNN Internacional Christiane Amanpur, quien le preguntó “¿Y qué pasa con las Swifties y Taylor Swift?”.

El mandatario explicó en esa oportunidad: “Yo no conocía mucho a Taylor Swift, pero cuando comenzó la campaña (presidencial), ella tiene un gran grupo de seguidores en Chile y me empezaron a mostrar su música, en particular sus discos Cardigan, Folklore, Red y empecé a escucharla”, dijo. “No es el tipo de música que más he escuchado en mi vida, pero me pareció tremendamente interesante su carrera. El cómo ha tenido que grabar sus discos de nuevo producto de la estafa que le hicieron”, añadió.

También dijo que la canción Only the Young ha sido una inspiración para toda una generación.

La gira por Latinoamérica de la cantante, "The Eras Tour", incluirá fechas en México, Brasil y Argentina

Discrepancias

En el video, Boric también se enfoca en lo que se conoce como temas país. “El alza del costo de la vida ha sido una de las principales preocupaciones desde que llegamos al Gobierno. Hemos logrado ir poco a poco quebrándole la curva a la inflación. Nos hemos consolidado bajo el 10% y la proyección es que la inflación siga bajando”, dice.

También fue interpelado por ciudadanos, como Elisa Díaz, quien le dice que el proyecto de las 40 horas y el royalty minero va en contra de la generación de empleo.

“Ahí discrepo con Elisa… Las 40 horas son una muy buena noticia para las familias de Chile, que van a tener más tiempo para encontrarse. Y fortalecer el empleo es tremendamente relevante. Por eso, uno de los anuncios que realizamos en la Cuenta Pública fue la presentación de un proyecto para flexibilizar de manera transitoria los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía, aumentando su beneficio y permitiendo que más de 650 mil personas accedan”, afirma.

Al final, Boric se despide enviando “un abrazo muy muy grande, es un gusto poder compartir con ustedes, leer sus opiniones, críticas positivas, dudas, y vamos a seguir tratando de interactuar con la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas de nuestro querido pueblo de Chile”.

Seguir leyendo