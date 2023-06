Estos son los ocho candidatos que competirán por la Presidencia de Ecuador

Luisa González, Fernando Villavicencio, Yaku Pérez, Otto Sonnenholzner, Jan Topic, Xavier Hervas, Daniel Noboa y Bolívar Armijos buscan llegar a la Presidencia de Ecuador.

Ecuador se prepara para los comicios extraordinarios que se celebrarán el 20 de agosto de este año, luego de que el presidente Guillermo Lasso optara por la disolución cruzada y convocara a elecciones. El Consejo Nacional Electoral programó las votaciones en un tiempo récord y los partidos ya realizaron sus elecciones primarias y han inscrito oficialmente a los binomios y candidatos a legisladores. Los ganadores de estos comicios estarán menos de dos años en el mandato, pues completarán el periodo actual que termina en mayo del 2025.

Hay ocho candidatos que se disputarán el acceso al Palacio de Carondelet. Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, durante las dos primeras semanas de agosto, los presidenciables tendrán once días para hacer su campaña. No obstante, los candidatos ya realizan recorridos, reuniones con grupos que los respaldan y difunden sus propuestas en redes sociales.

Estos son los personajes que aspiran llegar a la Presidencia de Ecuador.

Luisa González

Luisa González y Andrés Arauz son el binomio del movimiento correista.

Por el movimiento Revolución Ciudadana, del ex presidente Rafael Correa, participará Luisa González. Nacida en Quito, la abogada y máster en Alta Gerencia y Economía ha sido funcionaria pública en varias ocasiones. Por ejemplo, no solo ha sido legisladora sino también secretaria Nacional del Parlamento Andino, sede Ecuador, secretaria General de la Intendencia de Compañías de Quito, secretaria Nacional de la Administración Pública, ministra de Trabajo, ministra de Turismo, cónsul de Ecuador en Madrid, entre otros.

El candidato a vice que participará con González es Andrés Arauz, quien se disputó el balotaje en abril de 2021 con Guillermo Lasso.

La candidata del correísmo ha manifestado que su principal asesor será el ex mandatario Correa y ha asegurado que sus posturas conservadoras sobre el aborto no influirán en la política pública. Por esto último, González ha sido cuestionada por colectivos de mujeres pues es la única presidenciable mujer para estos comicios, por un partido que dice ser progresista y de izquierda.

Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio y Andrea Gómez

El ex legislador y ex presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Fernando Villavicencio, que dejó su curul luego del decreto de Lasso, llegó a la Asamblea Nacional en 2021 de la mano de la alianza entre el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento Concertación. Durante sus dos años como congresista se dedicó a fiscalizar varios casos de corrupción ocurridos durante el mandato de Rafael Correa, quien lo persiguió hasta que Villavicencio tuvo que refugiarse en la selva con una comunidad indígena.

El pasado 19 de mayo, el movimiento Construye 25, de la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, respalda la candidatura de Villavicencio. Antes de incursionar en la política, Villavicencio se dedicaba al periodismo de investigación. Sus publicaciones sobre el caso Arroz Verde, como denominó a la trama de corrupción que incluyó sobornos para financiar al extinto partido Alianza País, fue clave para la apertura de la investigación judicial que terminó en la sentencia de algunos líderes correístas incluyendo al ex presidente Rafael Correa, a su vicepresidente y a otros de sus funcionarios.

Villavicencio participará junto a Andrea González Nader, una joven guayaquileña vinculada al activismo medioambiental.

Yaku Pérez Guartambel

Yaku Pérez y Nory Pinela

En los comicios de 2021, cuando Lasso ganó, en la primera vuelta Yaku Pérez, que era el candidato de Pachakutik, quedó en tercer lugar. Pérez, que ha ocupado los liderazgos de varias organizaciones indígenas y que fue Prefecto del Azuay, participó en las elecciones municipales de este año, pero no tuvo suerte

Pérez ha participado en protestas en contra de los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno. El político y abogado está casado con la franco-brasileña Manuela Picq, quien fue expulsada de Ecuador durante el correato luego de ser apresada en una manifestación en contra del gobierno.

El candidato ha optado por un discurso moderado: “Ni Correas ni Lassos”, ha dicho. A Pérez lo respalda una coalición de izquierda compuesta por Unidad Popular, Democracia Sí, Somos Agua y el Partido Socialista. El partido indigenista Pachakutik también ha expresado su apoyo a Pérez, pero no pudo inscribirse dentro de la alianza por no haber cumplido con los procesos de democracia interna dentro del partido.

Nory Pinela, guayaquileña y vicerrectora de la Universidad Ecotec, acompañará a Yaku Pérez en la papeleta. Pinela se ha realizado profesionalmente en cargos académicos.

Otto Sonnenholzner

Otto Sonnenholzner y Érika Paredes

Los partidos Avanza y Sociedad Unida Más Acción (SUMA), así como Izquierda Democrática (ID), de orientación centroizquierda, apoyan al ex vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner. El candidato es un empresario, locutor de radio y economista ecuatoriano de 40 años. Fue vicepresidente desde el 11 de diciembre de 2018 hasta el 10 de julio de 2020 durante el mandato de Lenín Moreno.

A Sonnenholzner lo apoyan colectivos ciudadanos como la Agrupación de Independientes Progresistas, el Movimiento Acción por el Cambio, el Colectivo Ciudadano Juntos Ecuador y Somos Libres.

El ex vice estará acompañado por Erika Paredes, quien tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y que está vinculada a temas ambientales. Cuando se conoció de su candidatura, el ex presidente Rafael Correa escribió que Paredes le había pedido una carta de recomendación para ingresar a Harvard y se preguntó si Paredes “¿permitirá que nos sigan insultando y difamando?”, lo que ha generado varios cuestionamientos hacia el binomio por la supuesta cercanía entre Correa y la candidata.

Jan Topic

Jan Topic y Diana Jácome

Jan Topic apareció en la escena política este año cuando su nombre se mencionó para Secretario de Seguridad del gobierno de Lasso, aunque la designación no se concretó. Topic es dueño de la empresa de telecomunicaciones Telconet y asegura haberse formado militarmente en la legión extranjera francesa, una rama del servicio militar del Ejército francés establecida en 1831. Topic ha combatido en tres guerras: África, Siria y Ucrania.

Topic es apoyado por el Partido Social Cristiano liderado por el ex alcalde de Guayaquil Jaime Nebot; también el Partido Sociedad Patriótica, del ex presidente Lucio Gutiérrez y el movimiento Centro Democrático lo respaldan.

Esta no es la primera vez que Topic aparece en los titulares. Tanto él como su padre, Tomislav Topic fueron vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht. Se los investigaba por algunas transacciones de dinero relacionadas con el tío del ex vicepresidente, Jorge Glas. En febrero de 2019, Jan Topic fue detenido por agredir a su hermano Angelico, hijo de Tomislav con Tamar Verduga. En ese momento, Tomislav y Tamar pasaban por un proceso de divorcio. Angelico estaba en la casa que utilizaba la pareja y Jan lo golpeó dentro de la propiedad. Angelico tuvo varias lesiones incluyendo una fractura en su cara. Jan Topic dijo a Teleamazonas que él era el dueño de la propiedad según consta en las escrituras. El ahora candidato también dijo que tenía heridas producto de la pelea pero aseguró que a diferencia de su hermano no iba “a salir en la televisión llorando”.

La presentadora de televisión y abogada, Diana Jácome, será la compañera electoral de Topic. Jácome ha sido cuestionada por su cercanía con el correísmo durante su paso por los medios públicos. Incluso el Partido Social Cristiano se mostró descontento con la decisión de Topic, pero finalmente respaldó la candidatura de Jácome.

Xavier Hervas

Xavier Hervas y Luz Marina Vega

Xavier Hervas es ingeniero, político y empresario guayaquileño. Participó como candidato por la Izquierda Democrática en las elecciones generales del 2021 y llegó al cuarto lugar. Hervas, que no había participado en política, fue una de las sorpresas en esos comicios.

Cuando Lasso decretó las elecciones anticipadas, Hervas dijo que no se postularía porque no tenía respaldo partidario. Sin embargo, en menos de un mes consiguió el apoyo del movimiento RETO, lista 33.

Hervas que se desafilió de la Izquierda Democrática fue señalado por el presidente Lasso pues, según el mandatario, el empresario trató de sobornarlo a cambio de votos para que el proyecto de inversiones del gobierno fuera apoyado en el Legislativo. Según Lasso, Hervas le pidió que se le reduzcan impuestos en el Servicio de Rentas Internas. Algo que el candidato negó.

La candidata a vice que acompaña a Hervas es Luz Marina Vega, una médica kichwa condecorada en el 2019 el título Doctor Honoris Causa in Medicine otorgado por World Humanistic University. Vega también es hermana de la ex legisladora, jueza y líder indígena Nina Pacari Vega. Además, Vega ha sido Presidenta del Patronato de Cotacachi, en Imbabura, al norte de Quito. Este cargo lo ejerció durante la alcaldía de su esposo, Auki Tituaña, un economista y político ecuatoriano.

Daniel Noboa

Daniel Noboa y Verónica Abad

El empresario bananero y ex legislador Daniel Noboa Azín también es uno de los candidatos. Noboa Azín es hijo del empresario y político Alvaro Noboa, quien ha intentado llegar, sin suerte, en cinco ocasiones a la Presidencia.

Noboa Azín cuenta con el respaldo del partido MOVER, ex Alianza País, y el Partido Igualdad Democracia Lista 4. La candidata a vice que lo acompaña es Verónica Abad, oriunda de Cuenca y que participó en las últimas elecciones seccionales para la Alcaldía de esa ciudada por el movimiento AMIGO. La candidata se define como política y empresaria.

Bolívar Armijos

Bolívar Armijos y Linda Rosero

El abogado esmeraldeño, Bolívar Armijos, participa para la Presidencia apoyado por el movimiento AMIGO. El candidato actualmente cursa una maestría en Administración Pública en la Universidad de Rioja y ha sido líder político local en Esmeraldas, la provincia fronteriza del Ecuador.

Armijos es cercano al correísmo. En las últimas elecciones generales participó como candidato nacional al Legislativo por ese partido. Además, según el portal Periodismo de Investigación en 2020, Armijos y Raúl Chicaiza, quien fue condenado por el secuestro del político Fernando Balda, opositor a Corrae, tenían un acuerdo para que Chicaiza cambie su versión y diga que fue presionado para responsabilizar a Correa por el plagio que sucedió en Colombia.

Junto a Armijos participará Linda Romero, presentadora de televisión, asesora política y presidenta de la Fundación Mujeres Reales.

