La Armada colombiana incautó 1,8 toneladas de pesca ilegal a embarcaciones ecuatorianas

Cinco lanchas ecuatorianas fueron detenidas por realizar actividades de pesca ilegal cerca de una reserva marina de Colombia.

Cinco lanchas de bandera ecuatoriana fueron detenidas por las unidades de la Armada colombiana mientras realizaban faenas de pesca sin los permisos correspondientes cerca al área general del Parque Nacional Natural Malpelo, así lo informó la Fuerza Naval de ese país.

En cada embarcación, los marinos colombianos encontraron distintas cantidades de pesca obtenida de forma ilegal. En un comunicado, la Armada señaló que la primera embarcación de nombre Benyi era tripulada por dos ecuatorianos y un colombiano. Allí encontraron 720 kilogramos de pez dorado.

Una segunda embarcación de nombre Katiuska, era tripulada por tres hombres ecuatorianos, que transportaban otros 780 kilogramos de pez dorado.

Finalmente en otras tres lanchas de nombres Jehová es mi Pastor, Catalina y Nicolás Luis Alejandro, también tripuladas por cuatro ecuatorianos, los miembros de la Armada encontraron 326 kilogramos de calamar y pez dorado.

Los pescadores no contaban con los permisos correspondientes para realizar faenas. (EFE/CHRISTIAN ESCOBAR MORA/Archivo)

Según informó la Fuerza Naval, “las dos primeras embarcaciones, fueron transportadas hacia el puerto de Buenaventura y las otras tres hacia el Distrito de San Andrés de Tumaco”. El pescado incautado fue presentado ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que determinó que los 1.500 kilogramos transportados a Buenaventura “se encontraban en mal estado por lo que se retornaron al mar” y avaló que el total incautado fueron 1.826 kilogramos de pesca.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES, de la que Ecuador y Colombia son suscriptores, el pez dorado es una especie protegida pero no en peligro de extinción. Este tipo de pez habita las aguas del Mar Caribe y los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

En lo que va corrido del año, la Fuerza Naval colombiana ha incautado 5.774 kilogramos de pesca ilegal. Las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado sobre esta detención.

La pesca ilegal ataca a las especies y a los pescadores

Un pescador artesanal puede ganar un promedio mensual de entre USD 100 y USD 300.

A nivel mundial, la pesca ilegal es la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo después del tráfico de drogas y de armas, según la plataforma Mongabay, especializada en medioambiente. Una de las consecuencias de la pesca ilegal, más allá de la afectación a los ecosistemas marinos, es la sobrepesca y el debilitamiento de la pesca sostenible para los pesqueros locales, sobre todo los artesanales.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador ha indicado que la pesca ilegal, aquella que no tiene los permisos para realizarse; no declarada, la que no reporta qué y cuánto se pescó; y la no reglamentada, la que no cuenta con normativa (como la pesca en altamar), le cuesta al mundo miles de millones de dólares cada año. Este tipo de pesca “amenaza los medios de vida de las comunidades costeras como las de Ecuador que dependen de la pesca sostenible para obtener ingresos y seguridad alimentaria”, según la sede diplomática estadounidense en Quito.

Ecuador y Colombia están dentro de los seis países con mayor cantidad de territorio marítimo protegido en Latinoamérica. Esto se debe a los santuarios naturales que cada nación busca conservar, en el caso de Ecuador, están las Galápagos y en Colombia, Malpelo.

La Reserva Marina de Galápagos en Ecuador es una de las más protegidas por ese país.(REUTERS/Jorge Silva)

Sin embargo, una investigación periodística de Mongabay Latam en alianza con Cuestión Pública de Colombia, El Universo de Ecuador y Ciper de Chile advirtieron en el 2020 que “la pesca ilegal puede cometerse de diferentes maneras y una de ellas consiste en pescar al interior de áreas marinas protegidas que han sido creadas para resguardar la biodiversidad que ahí habita”.

Según los resultados de esa investigación, en Colombia, “algunas de las embarcaciones (que pescaron ilegalmente cerca de Malpelo) tienen también antecedentes de pesca ilegal”. En Ecuador, las islas Galápagos, cada año, son acechadas por embarcaciones extranjeras, principalmente chinas, que pescan en altamar, junto al límite marítimo de Ecuador.

