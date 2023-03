Bolsonaro regresa a Brasil dispuesto a dar explicaciones ante la Justicia. (REUTERS/Marco Bello)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro ya salió de Estados Unidos, donde lleva viviendo tres meses, rumbo a Brasil para lo que se espera sea el inicio de una intensa campaña de cara a recuperar el terreno perdido antes de las elecciones municipales de 2024.

En declaraciones a CNN Brasil antes de despegar, en la noche del miércoles, Bolsonaro confirmó que no encabezará “ninguna oposición”, sino que va a participar con su partido, “como una persona experimentada durante 28 años en la Cámara, cuatro como presidente, dos como concejal y 15 en el Ejército, para colaborar con quienes así lo deseen”.

“No quiero reemplazar a los parlamentarios, ellos son los que nos van a dar el norte”, añadió, “yo en este momento soy un político sin mandato, estaré al lado de nuestra bancada”.

En respuesta a las reclamaciones de la Policía Federal, aseguradó que acudirá “sin problema” a dar explicaciones acerca de las joyas y el resto de regalos que recibió de la monarquía de Arabia Saudí a su vuelta de Estados Unidos, prevista para este jueves alrededor de las 7a.m.

Simpatizantes de Bolsonaro protagozaron un intento de golpe de Estado en Brasil pocos días después de que Lula asumió el poder. (REUTERS/Adriano Machado)

Aun así, insistió en su inocencia: “Seguiré la guía de mis abogados” explicó. " Las joyas fueron entregadas, ¿Malversación? Dios mío del cielo, sí las registramos, una secretaría específica nuestra las catalogó, las joyas no son mías, punto final”.

También reconoció que el resultado de las elecciones de 2022 fue “bastante ajustado”, pero insistió en que esos comicios son ya “una página pasada”, y confirmó que durante su nueva campaña hará “uno o dos viajes” por Brasil al mes.

Despliegue de seguridad

Aliados del líder llamaron a sus simpatizantes a mostrarle un “sólido apoyo” en el aeropuerto.

Pero las autoridades anunciaron el refuerzo del dispositivo de seguridad en la terminal aérea y llamaron a los seguidores a abstenerse de manifestaciones durante la llegada.

El protocolo de seguridad que han preparado las autoridades de la capital brasileña no parece ser del agrado de Bolsonaro y desde su partido afirman que es propio de un “presidiario” y no de un ex presidente.

El ex mandatario salió la noche de este miércoles desde la ciudad de Orlando en los Estados Unidos rumbo a la capital de su país. (REUTERS/Pilar Olivares)

Agentes de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad de Distrito Federal le escoltarán desde el avión a través de un área restringida hasta un vehículo que le llevará hasta su casa, evitando así que pueda ser recibido por sus seguidores en el vestíbulo del aeropuerto, lo que ha provocado malestar, según informa ‘O Globo’.

La agenda de trabajo

Una vez que deje el aeropuerto, Bolsonaro se desplazará hasta la sede del Partido Liberal (PL), donde será recibido por su esposa Michelle y el presidente de la organización, Valdemar Costa Neto, para un encuentro privado.

Luego se dirigirá a su nuevo domicilio, una casa en Jardim Botanico, un acomodado barrio de la capital a quince minutos del Palacio presidencial del Planalto.

Bolsonaro está siendo investigado por recibir regalos por parte de Arabia Saudita durante su gestión. (REUTERS/Amanda Perobelli)

El ex mandatario (2019-2022) asumirá la semana próxima la presidencia honoraria del partido, formación mayoritaria en la Cámara de Diputados (99 de 513 diputados) y segunda fuerza en el Senado.

“La derecha se aglutina cada vez más”, afirmó Bolsonaro, advirtiendo que “no puede haber colaboración” con el gobierno de Lula.

Bolsonaro ganará un salario mensual de 41.600 reales (unos 8.000 dólares), según la asesoría de comunicación del PL. Trabajará junto a la ex primera dama, que recientemente asumió la conducción de la agrupación de Mujeres del PL y es promovida como una posible candidata en el futuro.

(Con información de Europa Press y AFP)

Seguir leyendo: