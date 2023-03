El Gobierno de Brasil recordó a Bolsonaro que tendrá que dar explicaciones por las joyas saudíes recibidas como obsequio

FOTO ARCHIVO: El expresidente brasileño Jair Bolsonaro observa durante el evento "Power of The People" organizado por Turning Point USA en Trump National Doral Miami Resort en Doral, Florida, Estados Unidos. 3 de febrero de 2023. REUTERS/Marco Bello/

El ministro de Asuntos Institucionales de Brasil, Alexadre Padilha, ha dicho este miércoles que el ex presidente Jair Bolsonaro tendrá que dar explicaciones acerca de las joyas y el resto de regalos que recibió de la monarquía de Arabia Saudita a su vuelta de Estados Unidos, prevista para este jueves.

Padilha señaló que no le corresponde al Gobierno valorar la vuelta a Brasil de “nadie que se declare en oposición” y “mucho menos la de un ex presidente que huyó”. Bolsonaro está en Estados Unidos desde finales de diciembre de 2022, evitando así tener que ceder la banda presidencial como marca el protocolo.

“Quien tiene que ver es él, va a tener que llegar y dar explicaciones de las joyas, va a tener que explicar varias cuestiones de su gobierno que están siendo destapadas”, dijo Padilha tras reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de la Alvorada, donde está trabajando mientras se recupera de la gripe por la que aplazó su visita oficial a China.

Esta semana se ha sabido que Bolsonaro recibió en octubre de 2019 otra tercera caja con joyas, en esta ocasión valorada en 500.000 reales (unos 89.000 euros). En total recibió obsequios por parte de las autoridades saudíes por valor de más de 3,4 millones de dólares, así como un juego de armas de Emiratos Árabes Unidos.

Ante la magnitud de estos regalos, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ya ordenó que fueran devueltos al Estado, mientras que la Policía Federal no descarta abrir una investigación a Bolsonaro para dilucidar los motivos por los cuales el reino del Golfo Pérsico habría agasajado de esta manera al entonces presidente.

Fotografía proporcionada por el Departamento de Ingresos Federales de Brasil de joyas incautadas por las autoridades aduanales en el aeropuerto internacional Guarulhos en Sao Paulo, Brasil, la semana del 24 de marzo de 2023. (Brazil's Federal Revenue Department vía AP)

A su vez, Padilha descartó que el regreso del ex presidente brasileño vaya a influir en el clima político actual, así como en la vuelta de Lula a la primera plana y aclaró que corresponde al Gobierno de Distrito Federal encargarse de la seguridad y de todo lo que rodee al viaje de vuelta de Bolsonaro.

Está previsto que Bolsonaro aterrice en el aeropuerto de Brasilia a primera hora de la mañana del jueves 30. El protocolo de seguridad que tienen preparado las autoridades de la capital brasileña no parece ser de su agrado y desde su partido afirman que es propio de un “presidiario” y no de un ex presidente.

Bolsonaro informó a sus allegados que le gustaría desfilar en un vehículo descapotable en su llegada al país. El recorrido que haría el mandatario con el coche sin techo -si se cumple su deseo- sería desde el aeropuerto de Brasilia hasta su vivienda, ubicada en Lago Sul.

El periódico local Estadao indicó que se espera que simpatizantes de Bolsonaro acompañen al ex mandatario durante todo el recorrido. Igualmente, según fuentes consultadas por el medio, aún se aguardan las decisiones en torno al esquema de seguridad que establecerá el gobierno de Brasilia.

Sin embargo, agentes de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad de Distrito Federal le escoltarán desde el avión a través de un área restringida hasta un vehículo que le llevará hasta su casa, evitando así que pueda ser recibido por sus seguidores en el vestíbulo del aeropuerto, lo que ha provocado malestar, según informa O Globo.

(Con información de Europa Press)

