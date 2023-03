Revuelo en Chile por el pedido de divorcio de Paula Pavic a Marcelo Ríos: “Ha destruido los bienes conyugales”

Paula Pavic le pidió el divorcio a su ex marido Marcelo Ríos a quien acusó de destruir los bienes que la pareja cosechó durante años.

La última semana, se reveló una noticia que impactó a los medios deportivos y de farándula de Chile: Paula Pavic le pidió el divorcio a Marcelo “Chino” Ríos, ex número 1 del tenis mundial, tras 14 años de matrimonio y cinco hijos en común. Sin embargo, luego de distintas publicaciones en medios de comunicación, la ahora ex pareja del ex tenista decidió alzar la voz y aclarar algunos puntos.

En conversación con la prensa local, Pavic aclaró sobre el punto del escrito ingresado por el abogado de la emprendedora, Ronald H. Kauffman, en el duodécimo juzgado civil de Sarasota, en Florida, Estados Unidos, que señala que “el esposo intencionalmente ha disipado, desperdiciado, agotado y destruido los bienes conyugales”, señaló a través de mensajes con el espacio que “eso es algo que se pone en todas las demandas de divorcio acá. Pero en las publicaciones le dan énfasis a eso como si fuera la causa”.

El matrimonio, por otro lado, habría adquirido propiedades y bienes durante su estadía en Estados Unidos. De igual manera, existen activos que están en Chile, los cuales deberían ser divididos en partes iguales.

“Existe una gran disparidad en los ingresos entre las partes, el estilo de vida y, de conformidad con la ley de Florida, la esposa necesita, y el esposo tiene la capacidad de pagar, la pensión alimenticia, ya sea temporal, de transición o permanente”, indica el documento judicial.

“El esposo puede mantener a la esposa en un nivel de vida acorde con el nivel de vida disfrutado durante el matrimonio. La pensión alimenticia debe pagarse en pagos periódicos, o en pagos de suma global, o ambos”, agrega.

Siguiendo esa misma línea, horas después que esto se supiera, el pasado viernes, Pavic publicó una foto en sus redes sociales con un mensaje bastante polémico, el cual indicaba: “Te mereces todo lo que hiciste a otros… Tu verás si te da miedo o paz”.

Sin embargo, sobre la actual relación con Marcelo, Pavic explicó que están “en lugares distintos de nuestra vida en estos momentos”, asegurando que “con Marcelo existe ‘buena onda’, de hecho, esto lo tenemos conversado desde diciembre”.

Pavic y Ríos estuvieron casados por 14 años y tienen cinco hijos en común.

Asimismo, la ex esposa del número uno del ranking ATP fue enfática en recalcar que “no tiene nada en contra” de Ríos, añadiendo además que ya no viven en la misma casa. “No estamos viviendo juntos, pero él tiene entrada libre y hablamos casi todos los días”.

Sobre la causa del quiebre, Paula reveló: “Nos amamos, pero no podemos estar juntos. Somos demasiado diferentes, creo que como amigos nos llevaríamos mucho mejor”, sostuvo. Con respecto al divorcio, dijo que todavía no se han sentado a conversar sobre “qué vamos a hacer y cómo”, debido a que “fue demasiado rápido” y aún tienen que discutirlo.

Cabe señalar que Ríos y Pavic contrajeron matrimonio en 2009, en la comuna de Lo Barnechea (sector oriente de Santiago). El deportista, a su vez, eliminó todas las imágenes que tenía con Pavic en sus redes sociales, conservando solamente aquellas que tiene con sus hijas.

Uno de los últimos escándalos mediáticos que involucró a Marcelo Ríos tuvo lugar en febrero de este año, y es que lo que comenzó como un altercado, se transformó en una grave polémica divulgada en redes sociales y en una demanda ante la justicia estadounidense. El 24 de diciembre de 2021, Ríos fue increpado por su vecino, el empresario de 37 años, Thomas Frascone, por conducir a exceso de velocidad en su Lamborghini en la zona donde ellos viven, Indian Beach, Florida, lo que terminó con un oficial de policía en el lugar, quien tomó declaración a Frascone por el altercado.

Sólo pasaron cuatro días cuando otro funcionario de seguridad debió acudir nuevamente al lugar, donde se entrevistó con el empresario, quien le comentó que el ex tenista habría estado causando disturbios en la zona con su vehículo, y que aceleraba su motor ruidosamente. Su preocupación era su perro y su hijo, quienes solían estar en el patio delantero del inmueble. En su defensa, Ríos afirmó al policía que su motor era ruidoso. Pero fue el 6 de enero de 2022, cuando Frascone comenzó a publicar mensajes contra el ex tenista en la plataforma de comunicación entre vecinos, “Nextdoor”, donde expuso el altercado con Ríos, a quien también acusó de haber golpeado y pateado su automóvil, lo que lo habría obligado a llamar al 911.

