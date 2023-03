Un informe global advirtió sobre el aumento de la actividad terrorista en Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela

Militares caboverdianos entrenan durante el programa anual antiterrorista denominado "Operación Flintlock", en Sogakope, Ghana 14 de marzo de 2023. REUTERS/Francis Kokoroko/Archivo

La décima edición anual del Índice Global de Terrorismo (GTI) reveló que los atentados son más mortíferos, con un 26% más de víctimas fatales en cada incidente, lo que supone el primer aumento de la letalidad en cinco años.

En Sudamérica, “se produjo una mejora general en el impacto del terrorismo durante el año pasado”. El informe afirma que siete países mejoraron su puntuación y que dos no registraron cambios.

Chile y Argentina fueron los únicos países de la región que empeoraron entre 2021 y 2022. El total de muertes por terrorismo se redujo en la zona en un 69%, de 97 en 2021 a 30 en 2022, la cifra anual más baja durante al menos la última década.

Sin embargo, “el nivel general de terrorismo sigue siendo mucho más alto que hace una década, con Ecuador, Venezuela, Chile y Argentina aumentando sus niveles de terrorismo en 2022 en comparación con 2012″. En total se registraron 1.919 muertes por terrorismo en Sudamérica desde 2007.

El líder de Hezbollah en Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, aparece en una pantalla, dirigiéndose a sus seguidores, durante un mitin en Nabatieh, Líbano, 6 de marzo de 2023. REUTERS/Aziz Taher/Archivo

Hezbollah en la región

El texto alerta sobre “el papel desempeñado por la falsificación en la financiación de Hezbollah ha quedado demostrado en repetidas ocasiones, al igual que el interés que la organización comparte en este tráfico con el grupo terrorista Al Barakat en Brasil, Argentina y Paraguay”.

Hace un recuento histórico de las actividades del grupo libanés en la zona desde febrero de 2000, cuando “un individuo sospechoso de recaudar fondos para Hezbollah fue detenido por piratería informática. Las autoridades descubrieron que el acusado también vendía CD de audio y videojuegos para financiar una organización afiliada al grupo terrorista”.

El informe recuerda que algunos de esos discos “contenían imágenes y películas de atentados terroristas y entrevistas con terroristas, y se utilizaban como propaganda de Hezbollah. Las mercancías falsificadas fueron enviadas inicialmente por Hezbollah a una zona franca de Sudamérica y luego introducidas de contrabando en un tercer país para evitar los aranceles de importación”.

La vía de financiación del grupo se cerraba con la venta a través de una red de simpatizantes y activistas de Oriente Próximo, y los beneficios generados “se entregaron finalmente a Hezbollah”, afirma el informe.

“En 2004, los servicios de inteligencia estadounidenses se pusieron a rastrear los beneficios de la venta de productos falsificados procedentes de Paraguay y también descubrieron que una célula de Hezbollah estaba implicada”, añade el texto.

Un excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cerca de El Diamante en los Llanos del Yarí, Colombia, 16 de septiembre, 2016. REUTERS /John Vizcaino/Archivo

Colombia

“Colombia tiene el mayor impacto del terrorismo en la región, una posición que ha mantenido durante la última década, a pesar de una leve mejora entre 2012 y 2022. Las muertes por terrorismo disminuyeron de 78 en 2021 a 21 en 2022, y el número de incidentes también se redujo de 75 a 45. De las muertes registradas en 2022, 16 se atribuyeron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue responsable de las cinco muertes restantes. Sin embargo, el ELN fue responsable de más incidentes que las FARC, lanzando el 62% de los ataques en 2022″, sostiene el texto.

Por otro lado, México es el único país de Centroamérica que registra actividad terrorista desde 2015. Es también el de peores resultados desde 2007.

Ningún país empeoró en la región, ya que 11 de los 12 países registraron una puntuación de cero en la GTI 2023, lo que significa que no han experimentado ni un solo incidente terrorista en cinco años.

“El terrorismo en México ha sido históricamente motivado ideológicamente, con la actividad criminal de los cárteles no incluida como terrorismo en este informe. La violencia contra políticos y periodistas también sigue amenazando a México, con muchos asesinatos cometidos”, revela el informe del GTI.

Padres de 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados por estudiantes y miembros de organizaciones civiles protestan en Ciudad de México. EFE/José Méndez/Archivo

Los 11 países restantes de América Central y el Caribe no se han visto afectados por el terrorismo desde 2017, a pesar de que “El Salvador y la región de América Central en general registran regularmente las tasas de homicidio más altas del mundo”.

Por su parte, Norteamérica registró la mejora más sustancial en la puntuación GTI en 2022, con un descenso del 10% en el último año, debido a que Canadá no registró ataques ni muertes por primera vez desde 2013. Las muertes por terrorismo aumentaron ligeramente en Estados Unidos, de siete en 2021 a once en 2022. “Los atentados se mantuvieron estáticos, con ocho ataques registrados por segundo año consecutivo. En general, la tasa de letalidad de los atentados en Norteamérica aumentó de 0,9 muertes por atentado en 2021 a 1,4 muertes por atentado en 2022, el nivel más alto desde 2018″, afirma el informe de Global Terrorism Index.

Qué pasó en el resto del mundo

- Los atentados se han vuelto más mortíferos, con un aumento de la letalidad del 26%.

- Las muertes por terrorismo han descendido un 9%, aunque esto se atribuye a la transición de los talibanes de grupo terrorista a actor estatal*.

- Fuera de Afganistán, las muertes por terrorismo aumentaron un 4% en el resto del mundo.

- El Estado Islámico (EI) y sus afiliados continuaron siendo el grupo terrorista más mortífero del mundo en 2022 por octavo año consecutivo, con atentados en 21 países.

- Las muertes por ataques de yihadistas desconocidos a nivel mundial son ocho veces más altas que en 2017, lo que representa el 32% de todas las muertes por terrorismo y 18 veces más altas en el Sahel.

- El Sahel es la región más impactada, representando el 43% de las muertes por terrorismo global, un 7% más que el año anterior.

- El descenso del terrorismo en Occidente se enfrenta a la intensificación de los atentados en otras regiones.

- El terrorismo prospera en países con ecologías deficientes y perturbaciones inducidas por el clima.

- La tecnología de los drones y su uso siguen evolucionando rápidamente, especialmente con grupos como el EI, Boko Haram y los Houthis.

Soldados nigerianos sostienen una bandera de Boko Haram de la que se apoderaron tras retomar la ciudad de Damasak, Nigeria, 18 de marzo de 2015. REUTERS/Archivo

“Mientras el conflicto en Ucrania consume la atención del mundo y sus recursos, es crucial que la lucha mundial contra el terrorismo siga ocupando un lugar destacado en la agenda política. A medida que evoluciona su naturaleza, es imperativo que la respuesta de la comunidad internacional siga evolucionando. No es momento para la autocomplacencia, y la pérdida de atención provocará un aumento de la amenaza terrorista en el futuro. La lucha contra el terrorismo es una de las pocas áreas en las que las superpotencias mundiales tienen un objetivo común”, afirmó Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del Institute of Economics and Peace (IEP), el destacado think tank internacional que publicó el 10º Índice de Terrorismo Global anual.

Los 10 países del mundo con niveles más altos de terrorismo:

1. Afganistán

2. Burkina Faso

3. Somalia

4. Malí

5. Siria

6. Pakistán

7. Irak

8. Nigeria

9. Myanmar

10. Níger

Los países de América con niveles más altos de terrorismo:

15. Colombia

17. Chile

30. Estados Unidos

41. Perú

51. Venezuela

54. Canadá

57. Argentina

66. Ecuador

71. Paraguay

72. México

79. Uruguay

85. Brasil

93. Bolivia

93. Guyana

93. Costa Rica

93. Cuba

93. República Dominicana

93. El Salvador

93. Guatemala

93. Haití

93. Honduras

93. Jamaica

93. Nicaragua

93. Panamá

93. Trinidad y Tobago

A continuación, el informe completo en inglés:

