Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano en Ecuador: “Los ciudadanos castigaron a Lasso en el referéndum”

El político ecuatoriano se refirió a la derrota de su partido frente al correísmo y habló de los resultados desfavorecedores para el gobierno de Guillermo Lasso. (AP)

Un día entero espero la opinión pública para conocer la reacción del Partido Social Cristiano a su derrota en Guayas y Guayaquil. Mientras Guayas es la provincia más poblada, Guayaquil es el segundo municipio con más habitantes del Ecuador.

Después de tres décadas de hegemonía partidaria, el socialcristianismo perdió su principal baluarte electoral frente al movimiento Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa. El domingo 5 de febrero resultaron elegidos Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil, mientras que Marcela Aguiñaga lo fue como prefecta del Guayas, ambos en sustitución de Cinthya Viteri y Susana González, quienes ocupan actualmente, en ese orden, esos puestos.

Jaime Nebot, principal voz del socialcristianismo, fue el primero en ofrecer declaraciones en un video de seis minutos. En la pieza videográfica indicó que el socialcristianismo consiguió 35 alcaldías en la costa y en la sierra, así como prefecturas en Esmeraldas, Los Ríos y El Oro, que son tres de las siete provincias costeras del Ecuador.

El correísmo ganó las alcaldías y las prefecturas más importantes del país. (REUTERS/Karen Toro)

En su intervención reconoció la victoria de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y Marcela Aguiñaga como prefecta del Guayas, y les deseó éxito en sus funciones.

Al referirse a la derrota de la ex alcaldesa Cynthia Viteri, dijo que no pretende responsabilizar a nadie por la derrota, sin embargo, dijo que a pesar del trabajo que se está haciendo, muchos electores sintieron que no fue suficiente y reflejaron ese sentimiento con su voto. Aseguró que este y todos los demás errores deberán corregirse.

También fustigó en contra de la ambición de quienes participaron para dañar a otras candidaturas, pues terminaron “entregando la ciudad y la provincia a quienes odian irracionalmente”. “Se ha pagado el precio”, sentenció.

Jaime Nebot apoyó a Guillermo Lasso durante la campaña presidencial que le permitió acceder a Carondelet. (REUTERS/Maria Fernanda Landin)

Luego recordó su breve coalición electoral con el actualmente presidente Guillermo Lasso, cuya candidatura fue respaldada por el socialcristianismo en 2021. Nebot calificó a Lasso como “traidor”. Dijo que ese daño se extiende no solamente a su organización política sino a todos los ciudadanos, pues, según asegura, el mandatario ecuatoriano no ha cumplido con sus promesas electorales.

Acusó Lasso de implementar una política económica y social equivocada en el país, postergando la posibilidad de desarrollo. Dijo que el mandatario aplica una política fiscal “desalmada” que reduce los ingresos y aumenta los costos de vida de los ecuatorianos, además de estar caracterizada por la reducción de la inversión pública que priva a los ciudadanos de los servicios públicos en materias de seguridad, de servicios sociales y de infraestructura para la generación de empleo.

El principal líder de los socialcristianos aseguró que estas medidas acabaron con la popularidad y autoridad de Guillermo Lasso. Acusó al gobierno de querer aprovecharse del referéndum, pero que, por el contrario, provocó el rechazo de la mayoría de la población. Nebot señaló que un gran número de ciudadanos utilizó el referéndum para “castigar” a Lasso “y decirle no a su gobierno”.

Varios legisladores consideran que el presidente Guillermo Lasso debe convocar a elecciones anticipadas pues su capital político es nulo. (AP Foto/Marco Ugarte. Archivo)

Nebot aceptó los errores de su organización durante la campaña y dijo que los socialcristianos deben aprender de esta lección que él ya la tiene aprendida.

También fustigó en contra de los políticos tránsfugas y reconoció que nunca debieron unirse a oportunistas que carecen de palabra, o peor, reintroducir a aquellos que se fueron del socialcristianismo por esto.

Jaime José Nebot Saadi es un abogado y político ecuatoriano de 76 años que se desempeñó como alcalde de Guayaquil durante 19 años, ininterrumpidamente desde 2000. El 14 de mayo de 2019, Cynthia Viteri lo sucedió en sus funciones. Nebot ha ocupado otros cargos públicos como diputado por la provincia del Guayas en el Congreso Nacional del Ecuador y también fue gobernador de la provincia del Guayas. Llegó al balotaje para la presidencia del Ecuador en 1992 y 1996, aunque en ambas ocasiones fue superado su adversario.

