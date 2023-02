La historia del soldado uruguayo que combate la invasión rusa en una unidad especial del ejército ucraniano

Teddy es un soldado uruguayo de 26 años que combate con el Ejército de Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia el 24 de febrero de 2022.

Un soldado uruguayo se encuentra combatiendo en el ejército ucraniano, en un un grupo de misiones especiales que intenta frenar la invasión rusa.

El grupo está conformado por 12 combatientes: seis estadounidenses, un francés, un inglés, un portugués, un moldavo, el uruguayo Teddy y el comandante, que es ucraniano. “El único ucraniano del grupo es el comandante, el oficial; él recibe órdenes del comandante de la legión internacional, pero está bajo órdenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, indicó el militar uruguayo.

“Me siento muy cómodo trabajando con ellos y hay como un lazo muy fuerte, se forma como cierta hermandad. Algo que me gusta de esta gente es que transmite confianza”, agregó en entrevista con Telenoche de (Canal 4).

En este sentido, Teddy detalló que en la fase de preparación tuvieron entrenamientos en bases militares con una “impresionante” infraestructura. “Luego fuimos para Kiev, la capital, tuvimos algunas clases más sobre drones y después el tema administrativo, y después pasamos por otro proceso de selección y ahí se conformó finalmente el grupo que iba a estar en operaciones”, contó.

En diálogo con Telenoche de (Canal 4), Teddy contó que se unió a la guerra para “sacarle frutos” a todo lo que aprendió en su formación militar. “Después de tantos años de preparación militar, quise volcarla en algo para sacarle el fruto a todo esto que aprendí durante ese tiempo”, expresó.

Teddy afirmó que no lleva cuenta de cuántas personas mató, pero afirmó que en la guerra hay un universo “muy dispar”.

“Estamos hablando de una vida humana, en el momento es simplemente una persona que me está disparando, es una persona que está haciendo lo mismo que yo, es un combatiente. Luego del combate, que uno está tranquilo, puede tener otra reflexión, otros pensamientos referentes a eso, pero en el combate mismo uno no se detiene a analizar ese tipo de cosas”, manifestó.

Por qué se fue a la guerra

El soldado uruguayo sostuvo que decidió pelear por Ucrania porque “en esta guerra hay un agresor y un agredido”.

“En un principio, cuando vimos la manera en la que Ucrania pelea frente a Rusia creo que conmovió a todo el mundo, a mí especialmente, ver cómo muchas personas sin experiencia o sin mucho material daban pelea a un ejército, al que supuestamente es el segundo ejército del mundo”, contó.

Teddy afirmó que la paga no lo motivó en ningún momento. “No hay una paga suficiente como para ofrecer tu vida. Hay un salario, pero no es la motivación; si fuese eso estaría haciendo cualquier otra cosa diferente. Si bien puede ser que haya gente que viene por la paga, vienen personas de todo el mundo. Hay cierto dinero que en otras partes del mundo rinden mucho más que para nosotros”, detalló.

Por otra parte, el soldado uruguayo dijo que no le contó “directamente” a sus padres que se iba a unir al Ejército de Ucrania.

El llamado a voluntarios extranjeros que realizó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, fue tomando por el soldado uruguayo.

“Creo que de alguna forma sabían, principalmente mi madre y mis amigos más cercanos. Recuerdo en el batallón en donde estaba sabía que me estaba por ir, pero seguís preparando equipo militar y al mismo tiempo tenemos la guerra. El presidente [Volodímir Zelenski] hizo llamado a voluntarios extranjeros y, conociéndome, creo que ya sospechaban, simplemente no querían asumirlo, no querían aceptar”, manifestó.

Teddy contó que no tiene pensado retornar a Uruguay “por ahora”. “Por el momento lo que pienso es que tal vez me quedo acá hasta el verano, podría cambiar esos planes, no es algo que tenga establecido, me siento muy cómodo trabajando con este grupo, pero por ahora lo que pienso es el verano, junio, julio, y después sí volver a Uruguay, visitar familiares y probablemente volver acá”, expresó.