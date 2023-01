Dónde voto en Ecuador: consulte el lugar de sufragio para las elecciones locales de febrero

El Consejo Nacional Electoral ha habilitado distintos mecanismos para conocer el lugar de votación (EFE/ Robert Puglla/Archivo)

Las elecciones seccionales de Ecuador de 2023 se celebrarán el 5 de febrero para designar 23 prefectos, 221 alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales y vocales principales de las juntas parroquiales. Simultáneamente se encuentra convocado un referendo en temas asociados a la contención del crimen organizado transnacional y para siete integrantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Para estas próximas elecciones el Consejo Nacional Electoral desplegarán un total de 4.380 recintos o colegios electorales y ha proporcionado a los ciudadanos tres formas de consultar los lugares de votación. Los ciudadanos pueden consultar primero sus recintos electorales en el sitio web del Consejo Nacional Electoral, allí tienen que ingresar su número de identificación y fecha de nacimiento para obtener la información requerida tras cumplir con la confirmación de que la solicitud procede de un usuario humano.

La búsqueda arrojará provincia, cantón, distrito y recinto en donde está registrado el solicitante, además de la dirección y número de junta donde debe ejercer el derecho y deber de votar. En Ecuador cualquier convocatoria electoral, para elegir cargos representativos como para participar en referendos y consultas populares, es de asistencia obligatoria.

El Consejo Nacional Electoral habilitó el voto telemático para los ecuatorianos en el extranjero para las elecciones (CNE)

La segunda opción es la aplicación móvil del Consejo Nacional Electoral, disponible para los sistemas operativos Apple y Android. En este caso, el ciudadano deberá seleccionar la opción “Consulta tu lugar de votación” e ingresar su número de identificación. La búsqueda mostrará, de la misma forma que en el caso de la búsqueda hecha en la página web, provincia, cantón, distrito y recinto de empadronamiento, además de la dirección para asistir a votar.

El día de las elecciones, a través de estas vías electrónicas disponibles, se retransmitirán los resultados en directo, en función del avance de la prueba. Esta opción fue utilizada en las elecciones presidenciales de 2021 con buenos resultados. Tanto en la web del Consejo como en su aplicación se publicarán los perfiles de todos los candidatos y sus propuestas. Según el cronograma electoral, la lista final de candidatos está disponible en las vías electrónicas disponibles desde diciembre de 2022.

La tercera opción para consultar la mesa de votación es la línea 150. Cualquier ciudadano puede llamar a esta línea e introducir los 10 dígitos de su documento de identidad, llamado en Ecuador como cédula de identidad, para informarse sobre dónde está su colegio electoral y que qué junta tiene que votar.

En febrero de 2023, los ecuatorianos votarán por autoridades locales, de control ciudadano y por el referendo impulsado por Guillermo Lasso (REUTERS/Luisa González)

Para responder las llamadas de los ciudadanos se activará el servicio de respuesta de voz interactiva. Tan pronto como el usuario ingrese su número de identificación, el sistema le proporcionará información solicitada. Las consultas telefónicas estarán abiertas las 24 horas, de lunes a domingo, hasta el 5 de febrero, cuando se realizarán las elecciones. También está en funcionamiento la línea 02-3815-841 para llamadas desde dispositivos de telefonía fija. Este servicio, de llamada no automatizada sino humana, estará disponible de 09:00 a 21:00 horas de lunes a domingo.

Existen sanciones por incumplimiento de los deberes de los miembros de una mesa electoral. Un ciudadano que no haya sido capacitado por el Consejo estará sujeto a una sanción económica equivalente al 10% de Salario Básico Unificado (SBU), que es de USD 42.50 con base en el cálculo de 2022. Una persona que no se presente en su lugar de votación para formar parte de una junta electoral será multada con el 15% por la SBU y tendrá que pagar USD 63.75. Si una persona se retira de la mesa sin motivo, se enfrentará a sanciones de entre 11 a 20 veces un SBU, o entre USD 4.675 y USD 8.500 dependiendo de la gravedad de la falta. La multa por no presentarse a votar es 10% SBU o USD 42.50.

