El líder cívico de Santa Cruz de Bolivia exigió la liberación de Luis Fernando Camacho y anunció una lucha pacífica

Rómulo Calvo

El líder cívico de Santa Cruz, la mayor región boliviana, Rómulo Calvo, anunció una lucha “pacífica” por la liberación del gobernador de ese departamento, el opositor Luis Fernando Camacho, detenido y trasladado a La Paz este miércoles dentro de un proceso por la crisis de 2019.

En una declaración a los medios, Calvo exigió al presidente boliviano, Luis Arce, “la inmediata liberación” de Camacho para “evitar la innecesaria confrontación que su Gobierno pretende instalar” en Santa Cruz.

“El mal no tiene cabida en este departamento. Este departamento es un pueblo de fe y esta lucha también es pacífica”, afirmó el presidente del Comité Pro Santa Cruz.

Calvo sostuvo que Arce “ha jugado con fuego” y advirtió que los cruceños no van “a claudicar en esta lucha” y que estarán “firmes hasta las últimas consecuencias hasta que liberen a nuestro gobernador”.

Luis Fernando Camacho fue detenido este miércoles (TWITTER/Carlos Eduardo del Castillo del Carpio/Handout via REUTERS)

Para Calvo, lo ocurrido es una “flagrante violación de los derechos humanos constitucionales y democráticos” y no es sólo contra el gobernador cruceño, sino contra toda la región.

También anunció que este jueves se reunirá la “Asamblea de la Cruceñidad” para marcar “la línea de acciones inmediatas” que se tomarán en rechazo a la detención de Camacho.

El líder cívico consideró que “todos los cruceños y los bolivianos” que piensan “diferente” al oficialismo y que quieren “un país libre y democrático” corren “el riesgo” de ser detenidos y procesados como Camacho.

“Estamos viviendo una dictadura, lo que se está haciendo ahora y lo que se ha hecho, de la forma que se ha hecho es una dictadura, es un acto delincuencial”, denunció.

Calvo acusó al Gobierno de Arce de “generar confrontación y caos para militarizar” Santa Cruz, “incluso movilizando a gente pagada para que realice todos estos actos vandálicos que ya empezaron a suceder”, en alusión a incendios registrados en las puertas de la Fiscalía regional y en la casa de un ministro.

El dirigente pidió no “caer en la provocación ni en la violencia” y que las movilizaciones se enmarquen en el respeto a la democracia y al “estado de derecho”.

Hubo serios incidentes en Santa Cruz tras la detención de Camacho (REUTERS/Lesly Moyano)

La detención

Camacho fue detenido en Santa Cruz pasado el mediodía mientras se dirigía a su vivienda, cuando fue interceptado con violencia por agentes policiales armados vestidos de civil, según relataron sus allegados.

Durante varias horas se desconoció su paradero y por qué causa se le aprehendió, por lo que la Gobernación cruceña y varios líderes opositores denunciaron que el gobernador cruceño fue “secuestrado”.

Hacia el final de la tarde la Fiscalía confirmó que fue detenido por el caso “golpe de Estado I” en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en octubre pasado por un juez en La Paz.

Luego se supo que el opositor fue trasladado a La Paz en un helicóptero y finalmente llegó cuando anochecía a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) paceña bajo fuerte custodia policial.

El caso “golpe de Estado I” es una denuncia de terrorismo por la crisis de 2019 posterior a las fallidas elecciones generales de ese año señaladas de fraudulentas y que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien denunció ser víctima de un “golpe de Estado”.

Pese a que Camacho fue el principal denunciado en ese caso abierto hace dos años, no fue hasta esta jornada que la Policía ejecutó la aprehensión y su traslado a La Paz, donde están detenidos desde marzo de 2021 por el mismo proceso la ex presidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros.

(Con información de EFE)

