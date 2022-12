Se registran largas colas y esperas en las elecciones primarias de Paraguay

En el proceso, que debía haberse realizado en 2020 y fue pospuesto por la pandemia, están llamados a participar 1.457.822 personas de entre 18 y 29 años. Fotografía de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Largas colas se registraban este domingo en Paraguay en las elecciones primarias para definir los candidatos que los partidos y movimientos políticos llevarán a la contienda electoral de abril de 2023.

Pese a que comicios internos de hoy enfrentan el desafío de atraer a los votantes en una jornada que coincide con la final del Mundial de fútbol de Qatar, en las primeras horas de la mañana se registraba una alta participación.

La senadora Lilian Samaniego, del Partido Colorado, reportó una espera de casi dos horas.

“Una alta participación, pero veo que de forma muy lenta corre la fila”, dijo al medio ABC Color. La senadora culpó al Tribunal Superior de Justicia Electoral de no instruir a la gente para el uso de las máquinas.

“La Justicia Electoral tendría que dedicar más tiempo (a capacitar); la ciudadanía no tiene la culpa de no conocer este sistema electoral. No es fácil para todos; hay un déficit”, dijo al medio paraguayo.

Muchos ciudadanos también se quejaron por la lentitud del avance de las filas. Varios subrayaron que el principal problema era el desconocimiento del uso de las máquinas de votación por parte de adultos mayores.

“Suelo esperar media hora; esta vez ya llevo más de una hora”, dijo una votante a ABC.

Personas asisten a votar durante unas anteriores elecciones municipales en Asunción (Paraguay). (EFE/Nathalia Aguilar/archivo)

Entre las 7.00 (10.00 GMT) y las 17.00 (20.00 GMT) estarán dispuestos 1.146 locales con un total de 11.412 mesas receptoras de votos a las que se espera acudan los electores de las distintas agrupaciones políticas, según ha anticipado el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la entidad encargada de las votaciones en el país.

Sin embargo, en un país con una reconocida tradición futbolística, la cita decisiva entre Argentina y Francia -que se podrá seguir entre el mediodía y las 14.00 hora local- podría amenazar la participación, según varios observadores.

Ante la posible ausencia de electores a causa de la final catarí la Cámara de Diputados aprobó en abril pasado un proyecto para mover para el 17 de diciembre la votación interna. Al final, la propuesta, impulsada por algunos partidos de oposición temerosos de que el deporte rey alejara a los ciudadanos de su deber, no prosperó y el mismo TSJE se opuso a modificar el calendario anunciado.

CARGOS EN PUGNA

Un total de 22 precandidatos optan en las internas por las duplas oficiales para presidente y vicepresidente. Por cada partido o movimiento deberá salir un dúo presidencial.

Una de las mayores movilizaciones estará a cargo del gobernante Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), que prevé la participación de sus 2,6 millones de afiliados.

Esta centenaria agrupación política ha dispuesto 496 locales de votación, con 7.072 mesas de voto.

Por el Partido Colorado se han inscrito como aspirantes a la Presidencia y la Vicepresidencia Arnaldo Wiens y Juan Manuel Brunetti, así como Santiago Peña y Pedro Allliana. Un tercer aspirante es Gregorio Aquino, del Movimiento Alianza Colorada Alternativa-MACA.

Arnoldo Wiens, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay y actual precandidato presidencial por Fuerza Republicana, del Partido Colorado (EFE/Andrés Cristaldo)

La Concertación Nacional, que aglutina a distintas organizaciones de oposición, ha recibido, entre otras, las postulaciones del diputado Sebastián Villarejo y Patricia Dos Santos, por el movimiento Patria Querida; así como de Efraín Alegre con Soledad Núñez, por el movimiento FIL por la Patria.

Otros candidatos destacados son el ex canciller Euclides Acevedo y su dupla, el senador progresista Jorge Querey, así como el ex portero José Luis Chilavert y Sofía Scheid.

Santiago Peña, precandidato a presidente de Paraguay por el movimiento Honor Colorado, del oficialista Partido Colorado

También se votará para definir los candidatos de algunos partidos a los 45 escaños del Senado y sus 30 suplentes, los 80 diputados titulares y suplentes, así como 17 gobernadores y 257 concejales departamentales.

LUCHA DE TITANES

La otra gran elección del domingo será por la cabeza de la junta de Gobierno del Partido Colorado, o su Presidencia, por la que compiten el actual mandatario del país, Mario Ando Benítez, y el ex gobernante Horacio Cartes (2013-2018).

Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes se volverán a disputar el liderazgo del Partido Colorado

Abdo Benítez se postuló bajo el paraguas de Fuerza Republicana -la facción que inscribió en enero pasado su vicepresidente, Hugo Velázquez-, mientras que Cartes lo hace a nombre de su movimiento, Honor Colorado.

También elegirán a sus autoridades el Partido Democrático Progresista (PDP) y el Partido Hagamos.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: