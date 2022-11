Crimen en Paraguay: hallaron el cuerpo de un ex fiscal antidrogas con dos disparos en la cabeza

Hallaron el cuerpo del ex fiscal antidrogas Javier Ibarra con dos disparos en la cabeza. (TWITTER)

Un ex ministro de Seguridad y ex fiscal antidrogas fue encontrado muerto con dos disparos en la cabeza en su residencia en Asunción (Paraguay), informó la policía este viernes.

“El cuerpo del ex ministro Javier Ibarra fue encontrado en la cocina de su domicilio. No tenemos informaciones sobre denuncias previas de amenazas”, dijo en conferencia de prensa el jefe de Homicidios, comisario César Silguero.

“La autopsia confirma que murió a consecuencia de dos disparos de arma de fuego en la sien”, detalló el policía.

El fiscal a cargo de la investigación, Gerardo Mosquera, no descartó el suicidio como causa de la muerte. “No se puede descartar un suicidio. No tenemos desorden, no hay rastros de violencia. No se puede descartar nada”, subrayó.

Ibarra fue viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior en el Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

El ministro del Interior de entonces, Francisco de Vargas, fue interpelado en 2015 por un audio divulgado por la prensa en el que un narcotraficante brasileño involucró a Ibarra en un esquema de corrupción de políticos y policías.

Ibarra dijo en su defensa que su trabajo como investigador le generaba enemigos.

En 2016, Ibarra denunció que desconocidos forzaron su vehículo para llevarse tres armas de guerra pertenecientes a la Policía. También acusó al ex jefe antidrogas de la época de montar una campaña para su destitución. Tras el incidente renunció y volvió a la Fiscalía por un par de años más.

“Hay una puja de poder enorme por el control del narcotráfico. Mucha gente ha de estar muy preocupada. En esta puja de poder cada uno sabe dónde le aprieta su zapato”, afirmó Ibarra en 2018, en una de sus últimas declaraciones públicas antes de abandonar el Ministerio Público para dedicarse a la profesión de abogado penalista.

Sus declaraciones hicieron referencia al asesinato de una abogada, de nacionalidad argentina, Laura Casuso, defensora de brasileños acusados de narcotráfico.

En Paraguay tuvo gran repercusión el asesinato en mayo pasado del fiscal antidrogas Marcelo Pecci en una playa del Caribe colombiano mientras disfrutaba de su luna de miel.

La Policía de ese país capturó a los autores del suceso y el Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado 17 de noviembre que ofrece una recompensa de hasta 5.000.000 de dólares por información sobre los autores intelectuales del crimen.

Durante las primeras semanas de noviembre, un ex concejal municipal fue asesinado a tiros por desconocidos en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero (este), fronteriza con Brasil, que ha sido escenario en los últimos meses de una serie de atentados, según fuentes de la Policía.

Mario Niz Echagüe, de 72 años e integrante del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en un automóvil y que se presume huyeron con rumbo hacia la línea fronteriza con Brasil, informó el canal local Telefuturo.

Los individuos abrieron fuego contra el ex concejal que se encontraba junto a su hijo frente a una tienda que al parecer es propiedad de un familiar.

Un portavoz de la Policía Nacional que llegó hasta el lugar dijo a periodistas que, según el relato del hijo del fallecido, los atacantes dispararon “sin mediar palabra”.

El funcionario indicó que se presume que fueron usadas pistolas 9 milímetros. Las versiones de prensa señalan que se encontraron al menos 33 cartuchos.

El portavoz indicó que no tienen registros de alguna denuncia sobre posible amenazas en contra del ex concejal y se abstuvo de suministrar mayores detalles.

Pedro Juan Caballero es uno de los lugares más peligrosos en Sudamérica. La ciudad paraguaya es uno de los focos del narcotráfico en la región. En mayo pasado, el entonces alcalde, José Carlos Acevedo, falleció después de ser víctima de un atentado a tiros.

(Con información de EFE)

