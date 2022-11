Ex gerente de Petroecuador denunció cómo Rafael Correa aprovechó su ausencia para firmar un negocio ilegal con China por USD 10 mil millones

Carlos Pareja Yannuzzelli, ex ministro y ex gerente de Petroecuador, dio un testimonio sobre la corrupción en la petrolera estatal durante cinco horas en el congreso. (REUTERS/Karen Toro)

Los testimonios sobre la corrupción alrededor de la petrolera estatal ecuatoriana continúan apareciendo. Esta vez, Carlos Pareja Yannuzzelli, ex gerente y presidente de Petroecuador y ex ministro de Hidrocarburos durante el gobierno de Rafael Correa ha informado a la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre las ilegalidades cometidas para favorecer a la empresa Petrochina.

Según Pareja Yannuzzelli, que cumple en una cárcel de Quito cinco sentencias por corrupción, Rafael Correa y sus ministros autorizaron una preventa y un endeudamiento ilegal por USD 10.000 millones.

El legislador Ricardo Vanegas, de la comisión de fiscalización, interpuso una denuncia en contra de Pedro Merizalde, entonces gerente de Petroecuador, por peculado: “¿Por qué presenté esa denuncia? Porque en el momento en que entregó Carlos Pareja Yannuzzelli los documentos a la Comisión de Fiscalización, ahí consta el número del contrato que firmó (Pedro) Merizalde y el número de la resolución que firmó el Directorio de Petroecuador que solamente dio por conocido el documento que había sido firmado y que nunca lo autorizó. Eso es peculado puro”, señaló el asambleísta a El Universo.

Carlos Pareja Yannuzzelli relató ante la comisión que en abril del 2016, Rafael Correa lo citó para disponerle que autorice una preventa: “Antes de que te vayas, necesitamos una preventa urgente, autoriza esa preventa”, le habría dicho a Pareja Yannuzelli el exmandatario. El funcionario se preparaba para viajar a una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Qatar.

Rafael Correa y los políticos afines al exmandatario han rechazado las declaraciones de Carlos Pareja Yannuzzelli y aseguran que no hay sustento en esas acusaciones. (EFE/ José Méndez/Archivo)

Según Pareja Yannuzzelli, él le habría dicho al entonces mandatario que no autorizaría esa preventa porque “no hay en qué sustentarse”. Correa lo habría amenazado con sacarlo del cargo en Petroecuador si no cumplía con sus órdenes. Carlos Pareja Yannuzzelli le habría dicho: “No hay problema, presidente”, según dijo en la comisión.

Mientras Pareja Yannuzzelli estaba en Qatar, el entonces gerente de la petrolera, Pedro Merizalde, firmó la preventa a favor de Petrochina por USD 8.000 millones y también una operación crediticia de USD 2.000 millones. Esta última estaría “ligada ilegalmente a la operación comercial”, según declaró Pareja Yannuzzelli, que además indicó que Merizalde realizó aquella operación de manera ilegal pues necesitaba la autorización del directorio de Petroecuador, que presidía Pareja Yannuzzellli.

“Yo, por eso le puedo hablar con seguridad, yo era el presidente del directorio y no autoricé esa operación de $ 10.000 millones que hasta ahora se paga”, relató.

Además, según el exfuncionario, si bien Merizalde firmó los dos contratos, el Comité de Deuda, presidido por Rafael Correa e integrado por los ministros y autoridades del sistema financiero nacional emitieron una garantía soberana que permitió endeudar al Estado. Carlos Pareja Yannuzzelli aseguró que esto fue ilegal y que “no ha ocurrido jamás en la historia republicana del Ecuador”.

En el último año se han conocido más testimonios e investigaciones sobre la corrupción en Petroecuador. Incluso hay exfuncionarios procesados por la justicia estadounidense. (REUTERS/Daniel Tapia)

De acuerdo con el exfuncionario condenado por corrupción. lo actuado por Rafael Correa y otros funcionarios, “no solo perjudicó al Estado y benefició a terceros, sino que irresponsablemente comprometió los ingresos petroleros de los siguientes dos gobiernos. Me refiero al de Lenín Moreno y al de Guillermo Lasso”.

Además de la preventa y el endeudamiento, Pareja Yannuzzelli indicó que en esa operación se adjudicaron “a dedo” 181 millones de barriles de crudo con precios inferiores a los del mercado: “No me digan que el presidente (Rafael Correa) no sabía. Sí era el presidente del Comité de Deuda, si el presidente Rafael Correa ponía hasta los conserjes de los ministerios, no me digan que no conocía que se estaba dando en esos momentos una operación de USD 10.000 millones”, dijo.

Pareja Yannuzzelli entregó documentos de respaldo a los legisladores de la Comisión de Fiscalización.

Carlos Pareja Yannuzzelli está preso en una cárcel de Quito y cumple cinco condenas por corrupción. (REUTERS/Karen Toro)

El caso Petrochina ha sido definido como “la trama de corrupción petrolera más grande de Ecuador”, según el legislador Fernando Villavicencio, que investiga la corrupción durante el gobierno de Rafael Correa y que recientemente fue suspendido de sus funciones por el voto de la mayoría afín al exmandatario.

A finales de octubre de este año se conoció que la justicia estadounidense investiga a Nilsen Arias, ex gerente de Comercio Internacional de la estatal petrolera ecuatoriana Petroecuador, que ocupó ese cargo durante siete de los diez años que duró el gobierno de Rafael Correa.

Arias es investigado por la justicia estadounidense por lavado de activos, pues habría recibido sobornos de alrededor de USD 18 millones en cuentas propias y de sus familiares.

Su caso estaría también relacionado con favorecer a varias empresas petroleras extranjeras, incluida Petrochina.

