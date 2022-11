Uruguay: los alumnos de secundario con notas bajas tendrán más oportunidades antes de repetir de año

La Administración Nacional de Educación Pública también resolvió que las faltas a clase no afecten la promoción de los cursos

Este diciembre los alumnos de ciclo básico y bachillerato de Secundaria y Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) no repetirán el año, según resolvió la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) uruguaya. De esta manera se mantiene la modalidad implementada durante la pandemia y, aunque los alumnos tengan más de cinco materias con nota insuficiente, podrán aprobar el curso. La intención de la Anep a través de este cambio es poder darle más tiempo a los alumnos para que puedan aprobar las materias con un mayor apoyo docente.

Aquellos alumnos que sobre el final del curso no tengan nota de aprobación, asistirán una semana más a clase y posteriormente tendrán una nueva actividad final para intentar acertar en lo que no pudieron durante la instancia anterior. “Lo bueno es que los grupos van a ser más reducidos porque solo van los que no salvaron en la primera instancia”, dijo a El País la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro.

Luego llega el momento de la reunión de profesores, en la que los alumnos son clasificados en tres grandes grupos: aquellos que aprueban el año de manera completa, aquellos que lo hacen de manera parcial -porque tienen hasta 4 materias con nota insuficiente- y aquellos que tengan más de 5 asignaturas insuficientes.

La resolución de la Anep permite que, quienes se encuentren dentro de este último grupo, no tengan el fallo de repetición en ese momento, sino que lo tengan en febrero si aún no consiguieron aprobar ninguna de esas materias. Es decir que ningún alumno repetirá el curso este diciembre, pero aquellos que luego de el segundo período de apoyo en febrero y un período de examen aún tengan cinco asignaturas o más sin aprobar, repetirán. Cherro, por su parte, hizo hincapié en que “la repetición no se elimina”.

Esta medida también trajo sus críticas, una de ellas por parte del consejero electo por los profesores para el Consejo Directivo Central (Codicen), Julián Mazzoni, que consideró la resolución como una “falta de respeto” para los docentes. “El cambio radical de las reglas de evaluación a un mes de finalizar las clases desestabiliza la planificación docente. Aplicar un criterio de pandemia en tiempos de normalidad perjudica directamente al estudiante en desmedro de sus aprendizajes”, sostuvo el consejero. En tanto, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) también rechazó el cambio.

El maestro y licenciado en Educación, Juan Pedro Mir, coincidió con Mazzoni y calificó de “apresurada” la decisión. “Se generará ruido en la población estudiantil y un profundo malestar en los profesores, por eso escuchar la voz de los docentes es algo fundamental para el sistema”, expresó y aseguró que el cambio no es un “buen mensaje”. “El examen no puede ser una mala palabra”, dijo Mir y afirmó que el sistema debería enseñarle a los alumnos a enfrentarse a esas situaciones.

Renato Opertti, integrante de Eduy21 y magíster en Investigación Educativa y Experto Senior de la Oficina Internacional de Educación (Unesco-OIE), fue en otra línea y consideró al sistema educativo como “obsoleto en su manera de evaluar”: “Los buenos sistemas educativos en el mundo son aquellos que le dan a los alumnos todo tipo de oportunidad para lograr sus aprendizajes y que no son sistemas rígidos”, expresó y consignó El País

Rocío Schiappapietra, integrante de Eduy21 y directiva de la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía, expresó que el mejor cambio está en mirar los examenes como una instancia más del aprendizaje y no como un “apruebo” o “desapruebo”. Sin embargo, no estuvo de acuerdo en dar más oportunidades de examenes.