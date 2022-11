Un grupo mapuche quemó una capilla durante la visita de Gabriel Boric al sur de Chile y le dejó un mensaje amenazante

Imagen de la quema de la capilla católica en la comuna de Victoria.

Prosiguen los atentados al sur de Chile en medio de la visita que realiza el presidente Gabriel Boric a la zona de La Araucanía.

El mandatario llegó durante las primeras horas de este jueves al sur de Chile en donde sostuvo reuniones con autoridades y víctimas de la violencia. La autoridad admitió “actos de carácter terrorista” en la región y trató como “cobardes” a quienes están detrás de estos hechos.

Mientras Boric cumple con su agenda, los atentados no han dejado de ocurrir. Uno de ellos fue la quema de una capilla católica en la comuna de Victoria que se adjudicó el grupo Resistencia Mapuche Malleco (RMM). A este ataque se sumó la quema de una escuela en la comuna de Curacautín.

El grupo dejó un mensaje al mandatario en donde se puede leer “Gabriel Boric no eres bienvenido en el Wallpamu. Las primeras víctimas fuimos los mapuches (500 años de lucha). Resistencia Mapuche Malleko (sic)”.

Mensaje al presidente Boric en su visita a La Araucanía.

También hubo al menos tres cortes de la Ruta 5 Sur. Para lograr esto un grupo de desconocidos cortó árboles que interrumpieron el tránsito, y en el Puente Santa Elena se levantó barricadas que fueron dispersadas por la policía de Carabineros.

Otros atentados

Lo que más ha impresionado ahora último es la ocurrencia de un ataque incendiario en la Región de Ñuble, al norte de La Araucanía.

El atentado afectó a un camión-grúa de un predio forestal en la comuna de Cobquecura, en Ñuble, y es el primer hecho de estas características registrado en esta zona. Por esto es que se ha abierto una investigación para ir detrás de los responsables.

Según la información disponible, un grupo de encapuchados y armados intimidaron al nochero, lo bajaron de una camioneta, lo golpearon y lo obligaron a escribir un mensaje a favor del comunero mapuche, Yordan Llempi, fallecido el 2021.

Sobre este ataque el fiscal Eduardo Planck dijo que “en horas de la madrugada del día de hoy nos constituimos con personal de OS-9 y de Labocar de Carabineros de Chile en el sector de El Tollo ubicado en la comuna de Cobquecura, lugar en el cual se incendió la cabina de un camión grúa, también se amenaza a un trabajador forestal con armas cortas y largas, se le obliga a escribir un panfleto, así mismo se habrían percutado algunos disparos, según la versión de la víctima”.

La víctima habló con Radio Bio Bio y admitió que al momento de ser reducido le dijo a los delincuentes “no me hagan nada cabros, no me maten. Tengo familia, soy creyente. ¿Cómo andan haciendo esto? No me hagan nada”.

En las últimas horas se registró otro atentado ahora en la comuna de Tomé, ubicada en la región del BioBio. En el lugar fue quemada una maquinaria forestal que estaba al interior de un fundo. Personal de Carabineros se hizo presente en el sitio del suceso para iniciar las primeras indagatorias.

