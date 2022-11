Arnoldo Wiens, precandidato a presidente de Paraguay: “El cartismo quiere volver al poder para tener impunidad en los procesos judiciales”

Arnoldo Wiens, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay y actual precandidato presidencial por Fuerza Republicana, del Partido Colorado (EFE/Andrés Cristaldo)

La interna del oficialista Partido Colorado en Paraguay está cada vez más tensa de cara a las elecciones primarias del próximo 18 de diciembre. Los movimientos Fuerza Republicana y Honor Colorado, encabezados por el presidente Mario Abdo Benítez y su antecesor Horacio Cartes, respectivamente, se disputan la contienda en medio de fuertes críticas y acusaciones cruzadas.

Arnoldo Wiens, quien fue ministro de Obras Públicas del actual Gobierno, es el precandidato de Fuerza Republicana. En diálogo con Infobae, se refirió a las recientes acusaciones de su movimiento contra el cartismo por la reducción en la cantidad de centros de votación en Argentina, el último capítulo de la profunda división que hay en el partido oficialista.

Destacó la gestión del actual presidente Abdo Benítez, y advirtió que un triunfo del candidato Santiago Peña, aliado del ex jefe de Estado Cartes, “sería un retroceso para el país”: “Peña es uno de los empleados de su patrón, va a hacer lo que Cartes le diga”.

Señaló, además, que el cartismo pretende volver al poder “para tener impunidad en los procesos judiciales”.

A pesar de que las principales encuestas marcan una considerable ventaja en favor de Peña, Wiens afirmó que es “muy optimista” de cara a la interna del mes que viene: “Ellos permanentemente publican sus encuestas y las respetamos, las miramos también. Nosotros tenemos también nuestras encuestas, pero estamos con la seguridad de estar muy bien. Ellos son especialistas, ya desde cuando eran gobierno, de ganar las encuestas y de perder las elecciones. Eso va a ser así el 18 de diciembre próximo”.

-En las últimas horas el movimiento al que usted representa, Fuerza Republicana, acusó al cartismo por la reducción en la cantidad de centros de votación en Argentina. ¿Cuál es la situación?

-El movimiento contrario ha hecho esa solicitud de reducir de 14 a 3 los locales electorales, y hay que considerar que en las elecciones anteriores, hace cinco años en el 2017, en la misma interna, se sufragó en los 14 locales seccionales que tenemos en Argentina. En aquel momento teníamos 6.714 inscritos para votar; hoy tenemos 10.065 inscritos para votar en las 14 seccionales. Las seccionales son jurisdiccionales, o sea, tienen un perímetro, una superficie en la cual tienen su radio de acción. Es como que uno va a votar en una provincia para las autoridades de otra provincia. No corresponde. ¿A qué obedece eso? Aducen la imposibilidad de controlar las mesas. Eso está fuera de la verdad porque el que tiene candidatura presidencial tiene el derecho de integrar todas las mesas, en todos los locales electorales en disputa. Detrás de esto, el movimiento que enfrentamos no logró inscribir candidaturas en todas las seccionales, solamente inscribieron en tres, y casualmente en los únicos tres donde quieren que se sufrague; razón por la cual vemos que es una cuestión arbitraria por parte del Tribunal Electoral Partidario y hoy estamos recurriendo a la Justicia Electoral para que tome cartas en el asunto porque este es un tema constitucional en Paraguay. Es un derecho constitucional de aquel que quiere sufragar tiene el derecho como paraguayo o paraguaya fuera del territorio nacional, tiene una prioridad, en nuestro marco constitucional.

Arnoldo Wiens dijo que el precandidato Santiago Peña "es uno de los empleados de su patrón", el ex presidente Horacio Cartes

-¿Tuvieron algún tipo de respuesta por parte de la justicia electoral?

-Hoy se presentó la acción judicial, así que vamos a esperar las próximas horas la respuesta y estoy seguro que será favorable a lo que expresamos porque es el sentido común. Un ejemplo: tenemos cinco locales electorales en España, y se van a votar en los cinco, como en las elecciones anteriores. Cinco tenemos en Estados Unidos, y se votará en los cinco. En Argentina tenemos mucho más electores inscritos, tenemos 14 seccionales, y lo que corresponde es votar en las 14. Hoy, así como ellos han planteado, estarían teniendo que trasladarse más de 200 kilómetros de distancia algunos electores, cosa que es absolutamente inviable.

-¿Cómo es la relación con el Tribunal Electoral? ¿Hay mayor acercamiento con el cartismo o se puede decir que es independiente en ese sentido?

-Absolutamente parcialista. El Tribunal Electoral Partidario de nuestro Partido Colorado lo integran cinco personas; los cinco son del movimiento Honor Colorado, de Horacio Cartes. Nosotros apelamos a una instancia no partidaria que es la instancia superior, que debe entender en este caso, y marcar las pautas y ordenar las cosas.

-¿Esos 14 centros que están acá en Argentina cómo están distribuidos?

-La mayoría están en el Gran Buenos Aires. Ellos han circunscrito a que solamente en La Plata van a votar los de Berazategui, Varela, Rafael Calzada; en ciudad de Merlo votarían los de Merlo, La Matanza, Tigre, José C. Paz y San Miguel; y en la ciudad de Buenos Aires, los de la Ciudad, Avellaneda, Retiro, Villa 31 y Barracas.

-¿En qué beneficia al cartismo esta maniobra?

-El cartismo lo que quiere es que nosotros no saquemos ninguna diferencia. Nuestro movimiento, que es el movimiento más fuerte -Fuerza Republicana-, tiene inscritas candidaturas en todas las seccionales. Ellos solamente en tres tienen establecidas inscrito en su proceso legal, en el calendario electoral no ha llegado a integrar por orfandad política. En total nosotros tenemos más de 35.000 candidaturas para estas elecciones y el otro movimiento está con aproximadamente 5.000 candidaturas menos que nuestro movimiento. Somos el movimiento con más candidaturas inscritas.

-¿Argentina representa uno de los países con mayor peso electoral?

-Es así, es un electorado muy importante, a diferencia de España y Estados Unidos donde tenemos cinco jurisdicciones, en Argentina tenemos 14, que precisamente habla un poco de la proporcionalidad de los que votan fuera del territorio paraguayo.

Wiens destacó la gestión del presidente Mario Abdo Benítez y aseguró que buscará mantener su línea de gobierno (REUTERS/Daniel Becerril)

-Pasando ahora a lo que es la interna del partido. ¿Por qué se llegó a un momento de tanta tensión? ¿Cómo está el panorama de cara a las elecciones de diciembre?

-Aquí hay dos modelos muy bien contrapuestos. A diferencia del otro equipo político, el nuestro es el de construir y desarrollar un modelo de gestión de puertas abiertas, donde todos podemos crecer. Es completamente diferente al modelo de ellos, que también se puede corroborar en la gestión de gobierno. Ellos, los cinco años que estuvieron en el poder, fortalecieron sus propias empresas, su grupo empresarial, sirviéndose del Estado, de la información preferencial, y ha sido un sinónimo de debilitamiento de las instituciones que persiguen y sancionan delitos vinculados al crimen organizado, principalmente al lavado de dinero. Paraguay es un país donde este empresario, el patrón, como se le dice, pone en riesgo la libre competencia, el mercado y hoy en día eso es lo que está en juego. Nosotros peleamos por un país institucionalizado donde todos tengan derecho a crecer, a desarrollarse.

-¿A quién se refiere con “El Patrón”?

-A Horacio Cartes, ex presidente del Paraguay.

-¿Por qué se lo llama así? ¿Por esas acusaciones de haber fortalecido su grupo empresarial?

-Y también porque es el patrón del candidato a presidente que fue su ministro de Hacienda, Santiago Peña, y hoy es asalariado, trabaja en el banco del patrón. Peña es uno de los empleados de su patrón, va a hacer lo que Cartes le diga.

-Las diferencias entre los dos movimientos son evidentes y la tensión cada vez mayor. ¿Cómo es la respuesta de la gente ante estas tensiones internas?

-Históricamente el Partido Colorado tiene internas fuertes. No obstante, hoy en día estamos ante modelos muy contrapuestos donde el lavado de dinero ha corroído mucho en nuestras instituciones, en nuestro mercado, y yo voy a luchar para fortalecer y transparentar nuestras instituciones. Vamos a continuar como en estos cuatro años de gobierno del presidente Abdo Benítez, luchando frontalmente contra el crimen y los delitos de quien sea que los cometa. Nosotros luchamos en contra de la impunidad. El gobierno anterior tiene subyugado al Ministerio Público a sus intereses, y está protegido por el Ministerio Público en este momento.

-¿Cómo evalúa estos años de gestión de Abdo Benítez?

-Ha sido un gobierno en el cual se fortalecieron las instituciones, en el cual se luchó frontalmente contra el crimen organizado, el lavado de dinero sucio, el contrabando, la lucha en plena pandemia ha sido impresionante para generar empleo. A pesar de la pandemia, se priorizó el cuidado de la vida de los ciudadanos paraguayos; se fortaleció mucho el sistema de salud, la infraestructura sanitaria, los vínculos laborales de los de blanco; y fue el país que menos cayó en la economía en plena pandemia. Nos falta mejorar nuestro sistema judicial. El país está preparado para un gran despegue económico en los próximos años, con muchas inversiones en infraestructura, en transmisión y distribución de las líneas eléctricas a los efectos de que por primera vez en la historia podamos tener soberanía energética, retirando el 100% ahora recién de lo que son nuestras dos grandes hidroeléctricas: la de Yacyretá con Argentina e Itaipú con Brasil. Hoy Paraguay está en condiciones de hacer grandes inversiones con una tarifa de energía muy atractiva para los inversores que van a radicarse en nuestro país y generar empleo de forma masiva.

Arnoldo Wiens se mostró confiado de cara a las elecciones internas del Partido Colorado

-Su movimiento critica con dureza la gestión de Cartes, quien fue sancionado por Estados Unidos por corrupción. Pero también fue sancionado el actual vicepresidente Hugo Velázquez. ¿Qué opinión tiene sobre cómo afrontó el Gobierno esta situación?

-Obviamente ha golpeado la imagen del país las designaciones hechas por Estados Unidos. Acá lo preocupante ahora es saber cómo continúan esos procesos, si van a ver más acciones, si no van a haber más acciones. La incógnita o la incertidumbre en este momento está dada en saber qué más se viene o qué no se viene, o si eso fue todo. Y también hay que aclarar que en este caso afecta a los dos movimientos en nuestra interna colorada, y sabemos que seguramente hay muchas personas con parecidos antecedentes en otros partidos políticos de nuestro país que hasta ahora no han sido significados.

-¿Por qué Paraguay no debería volver a ser gobernado por el cartismo?

-Sería un retroceso para el país. La gestión de gobierno de Mario Abdo Benítez y este equipo de gobierno que hoy está, ha hecho muchísimo más por el desarrollo de nuestra República y el otro equipo significa un equipo que no respeta las instituciones. De hecho, hemos resistido en 2017 un intento de una enmienda a la Constitución inconstitucional, que se ha logrado detener el intento del copamiento de las instituciones, de la imposición de un gobierno hegemónico casi autoritario; esa es la línea del equipo del grupo empresarial de Horacio Cartes, que quiere volver al poder. En este caso volver al poder para tener impunidad en los procesos judiciales, en los cuales se los está investigando, manejar el Ministerio Público, la Justicia, a los efectos de que ese grupo empresarial pueda seguir en sus andanzas. Un ejemplo, ellos llegaron al poder en 2013 con 30 empresas, a los 5 años saliendo del gobierno en 2018 tenían 70 empresas. Ese es el modelo que contrastamos con un modelo en el cual hacemos un gobierno precisamente de cara a la ciudadanía. Queremos enfatizar mucho más un gobierno con justicia social en los próximos años, pudiendo llegar a sacar a miles de paraguayos de la pobreza a través de la intensa generación de empleo y reducción de la inseguridad en el país.

-Por último, el actual panorama regional muestra a la izquierda gobernando en la mayoría de los países, como Chile, Colombia, Perú, a partir de enero en Brasil. ¿Cómo sería su enfoque regional en caso de llegar a la presidencia?

-Como un país demócrata, respetuoso de los resultados electorales en cada país vecino o del continente. Con Mario Abdo Benítez, y cuando yo sea Presidente de la República, vamos a seguir esa misma línea. Nosotros tenemos un excelente relacionamiento, por ejemplo con Argentina hemos tenido varias reuniones, yo he participado como ministro de Obras Públicas de una serie de reuniones. Tenemos una excelente relación con Bolivia, con el equipo de Evo Morales desde cuando él era presidente y con el actual presidente Luis Arce. También nuestro presidente y nuestro país tienen una excelente relación con Chile, que hace poco renovó sus autoridades; nuestro presidente también estuvo en la asunción de Petro en Colombia; estoy hablando de presidentes de otras tendencias ideológicas o políticas en la región, pero Paraguay es un país que tiene muy buenas relaciones con todos los países demócratas en el continente, y en ese sentido vamos a mantener esa línea de ser un país que pueda desarrollarse en sanas estrategias de relaciones diplomáticas con todos los países de la región.

