Nueva secretaria de Estado de Chile advierte que el Gobierno espera una nueva Convención con “hoja en blanco”, paridad, escaños indígenas e independientes

Ana Lya Uriarte hablando a la prensa tras asumir el liderazgo de la Secretaría General de la Presidencia.

Una de las ministras de Chile que recientemente se integró el equipo de gobierno anunció que espera una nueva Convención que parta con una “página en blanco”, además de paridad, escaños indígenas y lugar para los independientes.

Las palabras fueron expresadas por la recién asumida ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien es considerada como una de las mujeres fuertes de la política chilena que viene a reforzar el gobierno del presidente Gabriel Boric. Su misión será la de acercar posiciones en La Moneda y en el Congreso, formando un puente entre ellos.

En una transmisión en vivo que realizó junto a la Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, Uriarte dijo que “soy una mujer de 60 años ya, es cierto, a donde quiera que me siento en esta Moneda quedo como la inspectora general del colegio. Pero no importa, ya me acostumbré”. Uriarte destacó el buen recibimiento que tuvo en el Congreso, tanto de parlamentarios del oficialismo como de oposición.

En lo que se refiere al proceso constitucional que tendría que suceder a futuro, Uriarte entregó una serie de lineamientos que se intentarán alcanzar. “Nosotros como Gobierno ya hemos emitido opinión varias veces, hemos sido claros y categóricos respecto de cómo visualizamos este proceso. Nosotros entendemos que estamos hablando de una página en blanco, empezamos a escribir una nueva Constitución”, dijo Uriarte, quien agregó que “hay otros puntos que creo que está instalado, que es el tema de la paridad”.

Sobre los pueblos originarios, la recién asumida ministra sostuvo que “también es importante recalcarlo, que tiene que haber un espacio de escaños reservados para los Pueblos Originarios, cuya proporción va a ser parte del debate que deben llevar adelante en esta instancia de encuentro político, pero tiene que haber una presencia de Pueblos Originarios. Y también por cierto mirar la fórmula como se incorpora la voz de tantos independientes que existen en nuestro país”.

Rol del gobierno y reforma tributaria

En lo que se refiere al rol del gobierno en el proceso constitucional que está en discusión, Uriarte destacó que La Moneda acompañará la discusión, aunque no se hará parte de las negociaciones.

“Es una opinión que venimos sosteniendo desde el principio de los tiempos. Así que nosotros no estamos negociando, nosotros como Gobierno estaremos acompañando”, dijo la ministra de Estado.

Uriarte también tuvo palabras para la reforma tributaria que busca “proveer al Estado de recursos permanentes”. Sobre esto, la ministra sostuvo que “la inspiración del programa de Gobierno es de transformaciones para mejorar la vida de la personas, en aspectos súper concretos como es la salud, la educación, como es el aspecto de seguridad social, previsional. Y para poder cumplir todas estas expectativas que nosotros esperamos materializar, necesitamos algo fundamental, que es proveer al Estado recursos permanentes para poder financiar estas demandas que son también permanentes”.

