El vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez no renunciará pese a las acusaciones de corrupción

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, dio marcha atrás y no renunciará a pesar de ser designado “significativamente corrupto” por Estados Unidos. El político había afirmado el viernes pasado que dejaba el cargo y también declinaba a la precandidatura a la Presidencia.

“La verdad es que dije que iba a renunciar para salir a defenderme como un ciudadano común. En este momento, tengo la confirmación oficial de que en el Ministerio Público no existe ninguna investigación en mi contra. Y de manera oficiosa de que tampoco existe una investigación en los Estados Unidos. Tengo la información de que el Ministerio Público va a solicitarle a la Embajada los elementos que dicen tener sobre el delito a través del cual me están acusando”, indicó Velázquez en diálogo con ABC.

Y siguió: “Tenía miedo de un montaje de investigación que, gracias a Dios, no apareció, no ocurrió. Entonces, mínimamente tengo que saber en dónde me voy a defender y qué es lo que hay en mi contra”.

Luego expresó que renunciará una vez que pueda acceder a la denuncia norteamericana. “Mantengo que una vez que tenga a la vista esa denuncia que me hiciera el embajador, ratifico que voy a renunciar y salir a defenderme como ciudadano común”; al tiempo que subrayó que renunciará “ en el momento que aparezca la denuncia concreta ” en su contra.

Noticia en desarrollo