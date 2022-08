Estados Unidos designó al vicepresidente de Paraguay como “significativamente corrupto”

Hugo Velázquez, vicepresidente de Paraguay (REUTERS/Jorge Adorno/Archivo)

Estados Unidos designó este viernes al vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, por su participación en actos de corrupción significativos , acusándolo de haber ofrecido un soborno de más de un millón de dólares a un funcionario público .

El anuncio fue realizado por el embajador de Estados Unidos en Asunción, Marc Ostfield, en una conferencia de prensa en la delegación diplomática, al mismo tiempo en que el secretario de Estado, Antony Blinken, emitió un comunicado en Washington.

Según la acusación del Gobierno estadounidense, que afecta también Juan Carlos Duarte, ex fiscal y amigo personal del vicepresidente y precandidato colorado a la Presidencia, el secretario Blinken “ha recibido información creíble de la participación de Velázquez y Duarte en corrupción significativa” .

“A pedido del vicepresidente Velázquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida. Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros”, manifestó el embajador Ostfield.

La acusación de EEUU contra el vicepresidente y el ex fiscal implica que ambos no podrán ingresar al país, al igual que miembros de sus familias. La medida alcanza a Lourdes María Andrea Samaniego González, Dionicio Adalberto Velázquez Giménez, Sonya Rebeca Velázquez Escauriza, Hugo José Velázquez Escauriza, Ninfa Concepción Vera Moreira y Tamara Duarte Martínez.

Hace tres semanas, EEUU anunció la “designación pública” del ex presidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) por su “participación en actos de corrupción significativos”. La decisión también supuso que el ex gobernante y sus familiares inmediatos “no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

“Durante su mandato, Horacio Cartes utilizó la Presidencia de Paraguay para obstruir una investigación de crimen trasnacional que involucraba a sus socios”, dijo en su momento Ostfield.

Según el diplomático, esa maniobra permitió que el ahora ex mandatario siguiera participando “en actividades corruptas”, entre ellas su vinculación con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por Estados Unidos.

“Esa no será nuestra última designación en Paraguay”, había advertido el delegado estadounidense, quien asumió sus funciones en marzo pasado.

Al igual que cuando informó la designación de Cartes, el embajador Ostfield enmarcó el anuncio de este viernes como una iniciativa de promoción de “la rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales que se involucran en hechos de corrupción” y un apoyo a los “esfuerzos para interrumpir y desalentar futuros abusos y combatir la impunidad”, de acuerdo a lo que recogió el periódico paraguayo ABC.

“Estados Unidos continuará usando todas las herramientas disponibles para combatir la corrupción y el crimen organizado, sin considerar la afiliación política, la riqueza o las conexiones personales”, subrayó el diplomático; al tiempo que indicó que su país seguirá colaborando con Paraguay “a través de la aceleración de procesos, la unificación de criterios, y la capacitación de jueces y personal judicial contra la corrupción y el crimen organizado”.

