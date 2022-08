El vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez renunciará a su cargo y no será candidato a presidente

El vicepresidente Hugo Velázquez (Archivo)

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, anunció este viernes que dejará su cargo y que no será candidato a presidente de la nación . Fue luego de que Estados Unidos lo designara como “significativamente corrupto”.

“Escuché la conferencia de prensa del embajador. Realmente para mi cayó como un balde de agua fría. No sé a qué se refiere (...) porque no dio muchos detalles. Desconozco completamente lo expresado por el embajador. Sin embargo, yo soy vicepresidente de la República y tenemos una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos”, comenzó Velázquez su diálogo con Radio Monumental.

Y siguió: “ Esto me deja muy mal y tengo que ser consecuente con mis ideas. Voy a renunciar a mi precandidatura a la Presidencia; y también, la próxima semana, voy a presentarle al Congreso mi renuncia al cargo de vicepresidente de la República ”.

Luego manifestó que buscará limpiar su nombre. “Lastimosamente estoy en esta situación pero soy una persona que da la cara”, subrayó; al tiempo que reiteró sus próximos pasos: renunciar a la precandidatura presidencial y al cargo de vicepresidente que desempeña.

Estados Unidos designó a Velázquez por su participación en actos de corrupción significativos, acusándolo de haber ofrecido un soborno de más de un millón de dólares a un funcionario público.

Hugo Velázquez sale tras una reunión en el palacio de López en Asunción (REUTERS/Jorge Adorno/Archivo)

El anuncio fue realizado por el embajador de Estados Unidos en Asunción, Marc Ostfield, en una conferencia de prensa en la delegación diplomática, al mismo tiempo en que el secretario de Estado, Antony Blinken, emitió un comunicado en Washington.

Según la acusación del Gobierno estadounidense, que afecta también Juan Carlos Duarte, ex fiscal y amigo personal del vicepresidente, el secretario Blinken “ha recibido información creíble de la participación de Velázquez y Duarte en corrupción significativa”.

“A pedido del vicepresidente Velázquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida. Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros”, manifestó el embajador Ostfield.

La acusación de EEUU contra el vicepresidente y el ex fiscal implica que ambos no podrán ingresar al país, al igual que miembros de sus familias. La medida alcanza a Lourdes María Andrea Samaniego González, Dionicio Adalberto Velázquez Giménez, Sonya Rebeca Velázquez Escauriza, Hugo José Velázquez Escauriza, Ninfa Concepción Vera Moreira y Tamara Duarte Martínez.

El ex presidente Horacio Cartes (Archivo)

Hace tres semanas, EEUU anunció la “designación pública” del ex presidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) por su “participación en actos de corrupción significativos”. La decisión también supuso que el ex gobernante y sus familiares inmediatos “no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

“Durante su mandato, Horacio Cartes utilizó la Presidencia de Paraguay para obstruir una investigación de crimen trasnacional que involucraba a sus socios”, dijo en su momento Ostfield.

Según el diplomático, esa maniobra permitió que el ahora ex mandatario siguiera participando “en actividades corruptas”, entre ellas su vinculación con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por Estados Unidos.

“Esa no será nuestra última designación en Paraguay”, había advertido el delegado estadounidense, quien asumió sus funciones en marzo pasado.

