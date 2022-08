Ecuador: detuvieron a dos personas que tenían explosivos similares a los utilizados en un atentado que dejó cinco muertos

La Policía arrestó a dos sospechosos que tenían artefactos explosivos en Guayaquil. (Foto: Ministerio del Interior).

La Policía de Ecuador detuvo a dos personas que tenían artefactos explosivos de fabricación artesanal y que eran similares a los que se usaron en el último atentado en Cristo del Consuelo, un barrio del suburbio de Guayaquil.

La madrugada del 14 de agosto un atentado con explosivos dejó cinco muertos, al menos 16 heridos, además de ocho viviendas destruídas, cuatro vehículos y una motocicleta dañadas. La versión oficial atribuyó el atentado a una “declaratoria de guerra” por parte del crimen organizado.

Además del arresto de los dos sospechosos, los agentes policiales decomisaron un arma de fuego, droga, un vehículo reportado como robado y dos tanques de gas que tenían mechas para provocar su detonación .

Los explosivos se fabricaron con tanques de gas y una mecha. Aún no se conoce en dónde se iban a detonar. (Foto: Ministerio del Interior).

De acuerdo con la Policía Nacional aún no se conoce el lugar en donde los sospechosos pretendían detonar los explosivos. Sin embargo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha manifestado que habría una correlación entre lo decomisado y lo sucedido en Cristo del Consuelo. “Vamos a descubrir las actividades que están detrás de la violencia terrorista en Guayaquil”, dijo el ministro Carrillo.

La aprehensión y los hallazgos policiales sucedieron en Nueva Prosperina, a 19 kilómetros de Cristo del Consuelo. Los nuevos detenidos se unen a otros cinco que han sido identificados como sospechosos del atentado mortal.

El presidente Guillermo Lasso decretó un Estado de Excepción para Guayaquil, Durán y Samborondón. El mandatario dispuso que se cree una zona especial de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas y limitó los derechos a la libertad de reunión, a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

En lo que va del año, según datos de la Policía Nacional, se han registrado 2.647 muertes violentas. De ese total, el 38% de las muertes sucedieron en Guayaquil. La Policía asegura que el 75 % de esos homicidios está relacionado con el narcotráfico . Además, en el 2022 se han producido 145 atentados con explosivos en todo el país, más de la mitad (72) sucedieron en Guayaquil.

El gobierno pide no politizar el atentado

El secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, pidió que el suceso no sea “un tema electoral”.

“No convertir esto que significa un drama para la ciudad y el país en un tema electoral”, dijo Ordóñez a los medios de comunicación. Un mensaje similar transmitió el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien hizo un llamado a aunar esfuerzos contra la delincuencia y el narcotráfico y a asumir responsabilidades.

Ambas declaraciones sucedieron luego de que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien en un comunicado cuestionó al gobierno de Lasso y preguntó : “¿Quién manda aquí: el crimen organizado o un gobierno esclavizado?” En la comunicación, Viteri aseguró que los guayaquileños han invertido más de USD 50 millones en herramientas para facilitar el trabajo de la Policía Nacional y le recriminó al Ejecutivo: ¿Qué más quiere que hagamos para defendernos?”.

Ante esto, el ministro de Gobierno, emitió un comunicado de respuesta a Viteri. En su comunicación, Jiménez le dijo que “actúe, por primera vez, con responsabilidad y sin demagogia. No pensando en los votos que deberá captar para mantenerse en el cargo, sino con la alta representación que ostenta frente a los guayaquileños. Con eso sería bastante”. Además, Jiménez recordó a Viteri que el Partido Social Cristiano, al que ella pertenece, ha administrado Guayaquil durante los últimos 30 años y le pidió que no eluda “tan banalmente su responsabilidad”.

El presidente Guillermo Lasso también se pronunció en Twitter sobre las críticas de la alcaldesa y escribió: “La señora Alcaldesa parece no comprender que el enemigo del país es el narco terrorismo que se quiere instalar en la sociedad; y no el Gobierno. En países que se han vivido estas penosas experiencias, las autoridades actúan en unidad y no divididas como sugieren sus declaraciones”.

