Sicarios asesinaron al periodista Gerardo Delgado en Ecuador

El periodista contaba historias barriales y por su popularidad fue electo como precandidato del movimiento correísta para buscar una concejalía en el municipio de su ciudad.

Un periodista ecuatoriano fue asesinado por sicarios. Se trata de Gerardo Delgado Olmedo, del medio digital Ola Manta Tv. El trágico suceso ocurrió mientras el hombre se dirigía a realizar una cobertura. Su hija estaba con Delgado cuando lo acribillaron.

El sicariato sucedió en el trayecto Manta-Portoviejo, en el sector Las Paolas, en el litoral ecuatoriano a 400 kilómetros de Quito.

La hija del periodista, según contó Ricardo Lucas del Cuerpo de Bomberos de Montecristi a El Diario de Manabí, aseguró que su padre recibió una llamada que le informaba que en la zona había un suicidio . Para cubrir ese hecho, Delgado y su hija se trasladaron hacia el lugar donde fue acribillado. Esto podría haber sido una emboscada. La hija de Delgado que viajaba en el mismo vehículo que su padre no resultó herida.

La Policía Nacional anunció que detuvo a dos personas. El comandante de esa zona, Edwin Noguera, dijo que a partir de los indicios levantados en el lugar del crimen, los agentes iniciaron con los registros en ese sector.

En un video publicado en las redes sociales oficiales de la Policía Nacional, agentes policiales observaron a un vehículo sospechoso que tenía “movimientos inusuales”. Al registrar el auto encontraron dos armas de fuego. El vehículo había sido reportado como robado en Guayaquil, a 200 kilómetros del lugar de los hechos.

En su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, escribió que “la Policía Nacional detuvo a uno de los sospechosos del crimen del periodista Gerardo Delgado, en Manta, lamentamos este hecho. El presunto asesino es un hombre con antecedentes al que se le encontró dos armas de fuego. Se investigan las motivaciones del suceso”.

La Policía Nacional encontró dos armas en el vehículo donde se trasladaba el presunto asesino del periodista. (Foto: Fiscalía General del Estado).

En un video difundido la mañana del 11 de agosto, se mira al hombre que habría asesinado al periodista. Se escucha que alguien, presuntamente un miembro de la policía, lo interroga.

El sospechoso, que tendría apenas 23 años, cuenta que lo contrataron para matar al periodista, que le dieron una fotografía y que lo contactaron en Daule, a 163 kilómetros de Manta. El presunto asesino habría llegado, según se escucha en el video, el 9 de agosto a la ciudad y se hospedó en un hotel cerca al terminal terrestre. El joven dijo que tenía una boleta de captura por porte ilegal de armas.

Cuando le preguntan por qué debía matar al periodista, el hombre dice “de eso mi sub (en referencia al policía) no tengo idea, solo ese fue mi negocio”. Al sicario le habrían pagado USD 2.000.

En un video difundido en redes sociales, se escucha al hermano del periodista hablar frente a un grupo de personas. Con voz afligida, el hermano de Delgado agradeció el cariño que los ciudadanos le tenían al comunicador y sentenció: “Todos ustedes saben quién mató a mi hermano, pero todos lo callan”.

La hija de Delgado, que estuvo con él cuando lo asesinaron, escribió en redes sociales una conmovedora carta: “No entiendo por qué la vida es tan injusta, no entiendo cómo le quitan la vida a alguien tan bueno de una manera tan cruel. Papi, ibas a llegar a viejo y te iba a cuidar, me dejaste sola, me dejaste antes de tiempo”, se lee en la publicación. La joven relató que su padre era su mejor amigo.

Hace una semana se anunció que Delgado buscaría una concejalía en el Municipio de Manta. Su candidatura era apoyada por el movimiento Revolución Ciudadana, afín al ex presidente Rafael Correa. Delgado realizaba reportes sobre las necesidades ciudadanas por lo que ganó gran popularidad en su ciudad.

Correa en su cuenta de Twitter se pronunció sobre la muerte de Delgado y escribió: “Ya son 2 precandidatos de la Revolución Ciudadana asesinados. Hace un mes en San Lorenzo, Esmeraldas, el compañero Jaime Estacio, y ahora, en Manta, Gerardo Delgado. Es de terror. Esto nunca se ha visto. Destrozaron la Patria, la democracia y la vida”.

