Infobae celebró sus 20 años

Cifras INFOBAE 2022

Infobae celebró este jueves 11 de agosto sus primeros 20 años. Lo hizo ante más de mil invitados entre los que sobresalieron destacadas personalidades de la política, la Justicia, la diplomacia, el mundo empresarial y los medios. El festejo tuvo lugar en el Predio Ferial de Buenos Aires, La Rural.

Daniel Hadad, fundador y CEO de la compañía, describió la actualidad de la empresa en un marco en el que resaltó los cambios que experimentó la industria en las pasadas décadas, pero sobre todo desde la aparición del primer smartphone, que revolucionó el consumo de noticias tal como se conoce en la actualidad.

Entre los puntos enumerados, destacó la estrategia que Infobae debió adoptar y que posibilitaron que mantenga el liderazgo a nivel global. “Cuando se pensó Infobae en el 2002 Internet no era tan común como hoy, era algo que estaba en las oficinas. Entonces, con Valeria Cavallo pensamos algo que iba a ir de 9 de la mañana a 5 de la tarde, porque el breaking news estaba en ese momento. Queríamos que la gente se informase en la oficina, en una computadora. Y un día apareció Steve Jobs con un aparato muy chiquito y presentó el iPhone y ahí empezó la revolución. Eso empoderó a la sociedad”, dijo Hadad.

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, durante su mensaje a los invitados al festejo en La Rural por los 20 años de la empresa (Infobae)

A partir de entonces, la planificación de Infobae sufrió un cambio rotundo y fue así como progresivamente logró posicionarse como el sitio número uno del mercado de las noticias y la comunicación digital. “Esta es nuestra oportunidad. Concentremos todo en el teléfono”, recordó Hadad que propuso entonces y sintetizó: “Hoy, el 90% del tráfico de Infobae va por teléfono”. Fue ese nuevo paradigma -y una apuesta e inversión constante en innovación tecnológica y calidad periodística- lo que posibilitó que el medio se colocara en lo más alto del ranking mundial en habla hispana.

De acuerdo a Comscore -la compañía que audita las mediciones en todo el mundo-, en junio pasado Infobae alcanzó 47.157.062 millones de visitantes únicos, 12 millones por encima del diario español El País y 16 millones por sobre La Vanguardia, el otro periódico líder en habla hispana .

Infobae fue el sitio de noticias en habla hispana más leído en el mundo en junio de 2022 (Comscore)

La distancia entre el medio líder y sus inmediatos seguidores se extiende si se toman en cuenta, además, otras variables. En ese mismo mes en relación a vistas totales (páginas visitadas) -otra de los parámetros que mide Comscore-, Infobae contabilizó 572 millones, mientras que El Mundo sumó 362 millones y 20 Minutos 262 millones .

Incluso, Infobae es el único medio de habla hispana que figura entre los primeros 50 más visitados de acuerdo a las estadísticas de SimilarWeb , una empresa de origen israelí especializada en la medición de audiencias. En ese ranking, el sitio con sedes en Buenos Aires, Lima, Bogotá, Miami y México está en la posición número 27. Pero no sólo comparado con otros medios de comunicación es medido Infobae. Figura en el segundo puesto entre los sitios más visitados de Argentina, según la misma compañía de audiencias. En el primer lugar figura YouTube, la compañía de videos de Google.





En Argentina, en tanto, Infobae mantiene su liderazgo. Se consolida en lo más alto del podio por sobre Clarín y La Nación, segundo y tercero , respectivamente, también según los números auditados por Comscore. Por su parte, en México Infobae se coloca en el puesto número seis. En Colombia -donde las operaciones comenzaron hace menos de dos años- se ubica en el mismo lugar, como también en Perú, donde la redacción inició sus tareas hace apenas un año. Todos los datos corresponden a Comscore.

Infobae fue nuevamente el sitio de noticias más visitado de la Argentina en junio de 2022 (Comscore)

Saludos internacionales

Al explicar la expansión y la trascendencia que adquirió Infobae en los últimos años, Hadad subrayó el trabajo regional que se realiza a partir de la apertura de las redacciones en México, Colombia y Perú , además de las oficinas y corresponsalías que el sitio tiene en Washington, Nueva York, Miami, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Chile, Madrid, París, Londres , entre otras. En ese sentido, presidentes y ex jefes de estado, escritores, personalidades de la cultura, el deporte y las finanzas enviaron sus saludos en el 20° aniversario del medio internacional líder.

El futuro

De cara al futuro, Hadad señaló que en los próximos años Infobae apostará aún más por los formatos que ya está presentando a la audiencia. “Lo que sí nos dejaron claro los últimos tiempos es que tenemos que apostar por nuevos formatos. No alcanza con el título, la bajada y el texto. La gente cada vez consume más videos, más historias. Menos noticias y más historias”.

Además, citó al ex editor del diario The Washington Post, Martin Baron, quien decía que en la actualidad, por lo general, la “gente no quiere ser informada, sino más bien reafirmada en sus puntos de vista”. “Nosotros -concluyó el fundador de Infobae- tratamos de evitar eso. Creemos que los medios son productos intelectuales que deben mantener el diálogo con la audiencia y tratar de dar argumentos para que el ciudadano sea crítico. Estamos en condiciones de hacer un Infobae para cada usuario, oficialista u opositor, para fanáticos de Boca o de River. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Queremos hacerlo? No, porque dejaríamos de hacer periodismo ”.