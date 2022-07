Uruguay busca firmar el Tratado de Libre Comercio con China antes del final del gobierno de Luis Lacalle Pou

El jefe de la delegación china en Montevideo dijo que su país está dispuesto a negociar un TLC "con todo los países interesados" (AFP/Emilio Sanabria)

El gobierno uruguayo y chino comenzaron los contactos formales para las negociaciones sobre un Tratado de Libre Comercio (TLC), luego de que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, recibieran a una delegación de representantes de la República Popular China.

“A través de esta visita hemos percibido la firme voluntad de la comunidad uruguaya de reforzar las relaciones con China”, dijo en rueda de prensa el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Cai Wei.

El director declaró que China es “firme partidario del libre comercio” y “está dispuesta a negociar y suscribir un TLC con todos los países interesados”. “La parte china está abierta a la cooperación tanto con el Mercosur en conjunto como con el país miembro particular. Nos gustaría profundizar aún más la cooperación de beneficio mutuo por medio de muchas maneras, incluyendo un TLC, con la premisa de la no interferencia en los asuntos internos del Mercosur”, añadió.

En la reunión, el gobierno recalcó la necesidad de marcar un “cronograma” para el inicio de las negociaciones, luego de terminados los estudios de prefactibilidad. Este cronograma será solo uruguayo o incluirá al resto del Mercosur en caso de que muestren interés. Según declaró el canciller Bustillo, Uruguay espera que “en algún momento el resto de los países miembros del Mercosur” se incorporen a estas negociaciones.

“Vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena y esperamos concretar el acuerdo de libre comercio en este período de gobierno”, insistió Bustillo.

El canciller uruguayo, Francisco Bustillo, manifestó su esperanza de que el resto del Mercosur se una en algún momento a las conversaciones (EFE/ Raúl Martínez)

A pesar de que los comentarios por parte de la delegación china fueron tomados de manera positiva por Uruguay, la negociación no es realizada con la cancillería sino con el Ministerio de Comercio (Mofcom). En ese sentido, el jefe negociador uruguayo, el embajador Fernando López Fabregat, se comunicó con su contraparte del Mofcom para establecer la “hoja de ruta” de las negociaciones.

Debido al resultado positivo del estudio de factibilidad no resulta necesario firmar un memorándum de entendimiento (MOU) para iniciar las negociaciones, algo que hizo China con otros países como Ecuador y Costa Rica. No obstante, “se puede llegar a firmar o no”, según indicaron fuentes de cancillería a El Observador.

Antes de la reunión, Cai Wei fue invitado a comer asado en el campo del senador Sebastián Da Silva, ubicado en el departamento de Florida. Según dijo el senador a La Diaria, la delegación china participó y se le mostró “la calidad de la tierra negra uruguaya”. Además, mencionó que realizó una comparación un tanto particular: “Nosotros no producimos V8 sino Tesla, autos de alta gama, sofisticados, que dan excelencia y cuidado ambiental”.

Según el informe de comercio exterior emitido por la Agencia de Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País, Uruguay XXI, en 2021 las ventas al exterior del país suramericano totalizaron 11.549 millones de dólares, pautando un crecimiento del 43 % frente al registro de 2020.

“En 2021, el aumento de las exportaciones se dio en un contexto de suba del precio de los commodities (materias primas), que son muy demandados por China”, indica el informe. En ese año, las exportaciones al país asiático alcanzaron los 3.277 millones de dólares, el 28% del total exportado por Uruguay. Algunos de los bienes que fueron hacia allí son la carne -un 45% de las exportaciones-, la celulosa y la soja.

Luis Lacalle Pou defendió la semana pasada en Asunción el derecho de Uruguay a avanzar en la negociación unilateral con China a pesar de la resistencia de otros países del Mercosur EFE/Federico Anfitti

Las repercusiones en la oposición

Luego de la reunión entre el canciller uruguayo y Cai Wei, la delegación china se reunió en el Palacio Legislativo con el Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-China, conformado por senadores y diputados de distintos partidos políticos.

Según declaró a La Diaria el senador del Frente Amplio (FA) Alejandro Sánchez, “hay que analizar son las potenciales oportunidades que se le pueden generar al país con un tratado de esa naturaleza y cuáles son los riesgos”, porque “los TLC no son malos ni buenos en sí mismos”. En tanto, mencionó la importancia de China como socio de Uruguay.

Sánchez opinó que “es mejor que Uruguay pudiera negociar un TLC con China en el marco del Mercosur” para evitar ciertos riesgos propios de la soledad -como el quedar aislados de otros países de la región- que “podrían poner en riesgo a los sectores industriales”.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, declaró en Informativo Sarandí que la firma de un TLC con China “sería un golazo” si se trata con cuidado. “Lo ideal sería que fuera un proceso llevado más o menos en conjunto” con el Mercosur, señaló e hizo referencia a una convocación que incluya distintos sectores nacionales, más allá del diálogo con países vecinos.

Por otra parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo en Nada que perder que no podía opinar sobre el tema porque no sabe lo que dice el estudio de factibilidad. No obstante, destacó que hasta ahora no concibe “un Uruguay separado de la región”. “Lo que sí es cierto es que todo TLC trae dolores y heridas, eso hay que revisarlo bien”, señaló

