Uruguay ratificó ante el Mercosur que avanzará en acuerdos de libre comercio con China y otros países: “No nos vamos a amputar ese derecho”

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reafirmó que su gobierno avanzará individualmente en las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con China, frente a las posiciones encontradas de los socios del Mercour. “No nos vamos a amputar ese derecho”, expresó.

El mandatario comenzó su intervención en la sesión plenaria de la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se celebra en Paraguay de forma presencial tras dos años de encuentros virtuales, con un mensaje frontal: “Es importante sincerarnos, me alegro que acá se digan las cosas como hay que decirlas. Hay que entender y ser comprendidos”.

Posteriormente, destacó el mensaje que dio en la víspera el canciller brasileño, con un mensaje de “modernización y flexibilización”. Con ese marco, indicó que Uruguay ya finalizó los estudios de factibilidad para un tratado comercial con China.

“No es una iniciativa de este gobierno, sino de dos, tres gobiernos hacia atrás. Es un sentir nacional”, defendió.

Según aseguró, cuando se avancen las negociaciones, invitará a la mesa a los otros países del bloque. “Lo primero que queremos hacer es hablar con los socios de Mercosur, ir todos juntos. (Queremos) avanzar en ese sentido, y si podemos ir con los socios, mejor. Los invitaremos a sumarse como un bloque con más potencia negociadora”, añadió.

En caso que no haya postura común, Lacalle Pou aclaró que eso no frenará las negociaciones de Uruguay. “Si no, vamos a avanzar. Esto no vulnera ni quiebra la asociación. Habrá otro presidente argentino, otro brasileño, otro uruguayo, y el Mercosur seguirá existiendo. Entendemos a los otros países, pero pedimos comprensión en este caso”, dijo.

Alberto Fernández (foto: Franco Fafasuli)

Lacalle citó las palabras que expuso el presidente argentino, Alberto Fernández, afirmando que está claro que la espalda es más ancha con el Mercosur y sus atractivos, pero también rescató el concepto de protección expresado por su homólogo. “No me cabe la menor duda que la mejor manera de protegernos, de proteger a mi pueblo, es abriéndome al mundo. Por eso los pasos de Uruguay, que pide ser comprendido”, añadió.

En su intervención, Fernández había pedido que la negociación sea en bloque. “Si existiera la oportunidad de que China tenga un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no lo analizamos juntos, por qué no vemos la factibilidad juntos? Porque va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil, va a ser mucho más fuerte ese acuerdo”, argumentó. “En este escenario tan difícil, lo único que pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí, porque todo eso es de corto aliento”.

El presidente uruguayo también dijo que le genera “cierta ansiedad e incertidumbre el escaso avance en los últimos tiempos con la Unión Europea, socio natural, histórico y de futuro para este bloque”.

