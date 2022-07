El nuevo presidente de la Asociación Internacional de Fiscales advirtió: “Hay que evitar que se instale el mensaje mafioso de que al fiscal que investiga lo matamos”

Juan Bautista Mahiques, nuevo presidente de Asociación Internacional de Fiscales (Maximiliano Luna)

Juan Bautista Mahiques pertenece a una nueva generación en la Justicia argentina, es el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires y asumirá en septiembre próximo como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP siglas en inglés) , un organismo consultor de la Naciones Unidas que vela por la seguridad de los fiscales a nivel internacional, busca la capacitación de sus miembros y el intercambio de información fluida sobre investigaciones criminales en curso.

En entrevista con El Observador de Uruguay afirmó que la situación regional es crítica: “Durante este año ya asesinaron a tres fiscales latinoamericanos que investigaron causas relevantes. En Honduras, en Paraguay y Ecuador. Lo que se hizo en estos casos fue exhortar a través del Comité Ejecutivo de la IAP a las autoridades para esclarecer el hecho”.

Y aseguró que para que estos casos no se repitan se necesita más presencia como IAP, revisar las medidas de seguridad y tratar que los estados garanticen los niveles de seguridad más altos. “Lo que tenemos que evitar es que se instale este mensaje mafioso de que el fiscal que investiga tal o cual cosa lo matamos. Es gravísimo”, denunció.

Mahiques, en la última reunión ejecutiva de la Asociación Internacional de Fiscales

Mahiques recibió el respaldo de 13 países para su nominación como candidato a presidente de la Asociación la cual asumirá en el mes de septiembre del 2022 durante la Asamblea General de la IAP en Tiflis, Georgia. En su discurso enfatizó que los principios que lo guiarán en su nuevo cargo serán velar por los valores democráticos y el estado de derecho, la defensa de los derechos humanos, las libertades individuales, la paz, la inclusión y el respeto por las mujeres. También manifestó su interés en incrementar el número de miembros de la asociación, en particular en reforzar la participación de América Latina en la IAP.

La IAP es una organización que se creó en 1995 en las oficinas de Naciones Unidas, en Viena, cuyo espíritu es dar respuesta al rápido crecimiento de los delitos que trascienden las fronteras de los estados. “El objetivo principal, no sólo dar respuesta política, que convive con una complejidad criminal que va desde los delitos interpersonales a los trasnacionales. En los últimos tiempos ha venido trabajando, en cooperación con otros países, en delitos como la pornografía infantil, delitos de medio ambiente, el ciberdelito y la narcocriminalidad”.

En su nuevo rol, Mahiques estará encargado de coordinar y articular entre más de 350 mil fiscales de 177 países y territorios en todo el mundo. La IAP cuenta con 179 miembros, 131 son fiscalías, 41 son asociaciones de fiscales y 7 son organizaciones internacionales.

Como organismo de Naciones Unidas, la Asociación Internacional de Fiscales es un organismo consultivo. “Tiene distintos departamentos, pero se nos consulta sobre todo cuando hay un conflicto con fiscales en riesgo. Por ejemplo, con respecto a la guerra en Ucrania, la respuesta de la IAP en este caso puntual fue suspender a la Federación Rusa de la IAP”.

Explicó que la IAP posee un Comité Permanente para Fiscales en Dificultades (SCPID, por sus siglas en inglés), que a través de un protocolo asiste a aquellos fiscales que acuden al organismo en busca de ayuda. En particular, cada caso se presenta a instancias del presidente, y el Comité procede a investigar (incluso desplegando personal in situ), identificar posibles soluciones y formular recomendaciones concretas. Todo ello siempre atendiendo a los principios procesales de cada jurisdicción en cuestión.

Mahiques está decidido a ampliar la presencia de la región en la Asociación. “Ni bien asumí como vicepresidente en la región me reuní con el fiscal general del Uruguay, Juan Gómez, le dimos la información que necesitaban, los beneficios que tenía ser miembro de la IAP. Gómez me dijo que le interesaba y se pusieron en contacto con la Secretaría Ejecutiva de la IAP, que tiene en La Haya, y están viendo el tema de los requisitos”.

Además, agrega que Brasil es parte, y que en la reunión de septiembre va a proponer que la vicepresidencia sea ocupada por un brasileño. “Para mí es clave que Brasil tenga un lugar preponderante para darle fuerza a la región. Chile ya integra, estoy hablando con Perú Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Honduras, Panamá para que la integren”.

Reveló que los fiscales del régimen de Maduro no solicitaron el ingreso pero advirtió: “Si hay un pedido formal veremos qué postura tienen ellos, si es para defender el sistema que tienen o para pedir algún tipo de apoyo”.

Mahiques es Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

Con respecto a Medio Oriente, dijo que espera tener reuniones con las autoridades israelíes. ”Para mí que Israel es clave, como mensaje, es un país que necesariamente tiene que estar en la Asamblea General y en el Comité Ejecutivo, y voy a hacer todo lo posible para que este. Si Israel tiene intenciones de entrar me animaría a decir que lo haría sin ningún voto opositor. Dentro de los objetivos que tengo luego de asumir y dentro de los seis meses posteriores es ir a visitar Israel y que la Procuración sea parte del órgano decisorio de la IAP”, afirmó.

Sobre la presencia argentina detalló que está la Fiscalía General de Buenos Aires y además los fiscales pueden ingresar asociaciones y magistrados a título individual. “De hecho, la Asociación Argentina de Fiscales (que nuclea a los fiscales sean federales o no) es parte de la IAP. La Procuración General de la Nación dejó de ser parte después de un conflicto que tuvo en donde los fiscales de las Islas Malvinas quisieron participar. Ahí se produjo un conflicto donde Inglaterra y Argentina, la IAP y Malvinas se fueron”.

El conflicto no fue si aceptaban a los fiscales de Malvinas sino dar el debate para ver si se los aceptaban y la Procuración se retiró. Finalmente los fiscales de Malvinas no forman parte de la IAP y no volvieron a pedir ser parte.

Mahiques adelantó que durante su gestión buscará fomentar el intercambio de información en tiempo real: “Hoy ya hay distintas unidades dentro de la IAP, por ejemplo, en cibercrimen o la red 247 (que investiga a nivel internacional la pornografía infantil), esas unidades son las que facilitan el intercambio de información en tiempo real y que facilitan el proceso judicial. Es decir que te ahorras todo el trámite y tiempo burocrático”.

Mahiques, en una jornada de cibercrimen con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es una agencia de las Naciones Unidas

Este tópico es clave a la luz de los brutales crímenes contra fiscales en la región. Durante este año ya asesinaron a tres funcionarios latinoamericanos que investigaron causas relevantes, en Honduras, en Paraguay y Ecuador. Según detalló, lo que se hizo en estos casos fue exhortar a través del Comité Ejecutivo de la IAP a las autoridades para esclarecer el hecho.

Otro de los aspectos fundamentales, asegura, es la capacitación y experiencia de las que se pueden nutrir los fiscales a través de la IAP. “Hay un comité del cual soy miembro de capacitación porque es clave para mejorar las investigaciones, sobre todo en temas como corrupción, cibercrimen, explotación sexual infantil. Nosotros vamos a trabajar para implementar una academia de capacitación mundial. Para mí es un espacio ideal para darle herramientas muy valiosas para la investigación de estos delitos”, aseguró.

