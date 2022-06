Fernando Villavicencio, legislador de la Asamblea de Ecuador: “Esta intentona golpista es liderada por el correísmo desde Bélgica”

Fernando Villavicencio, legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador

El legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador, Fernando Villavicencio, conversó con Infobae, en una entrevista exclusiva, sobre la crisis que enfrenta el país andino que lleva 10 días de protestas ininterrumpidas. Las manifestaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) piden que el gobierno de Guillermo Lasso cumpla con 10 demandas que incluyen el congelamiento del precio de los combustibles, nuevos enfoques en la política económica, derechos laborales, condonación de deudas en el sistema financiero, entre otros.

Las protestas que iniciaron el pasado 13 de junio, ya han dejado al menos cuatro muertos y más de 150 heridos entre manifestantes, miembros de la fuerza pública y ciudadanos. Además, se han registrado enfrentamientos, represión policial, agresiones a periodistas y actos vandálicos, incluyendo la quema de patrulleros, de unidades de policía, robos y saqueos.

Villavicencio asegura que detrás de la movilización indígena hay una agenda desestabilizadora liderada por Rafael Correa y sus aliados.

Empecemos por el contexto, ¿qué produce la crisis social y política que está viviendo el Ecuador?

Hay un interés legítimo de las organizaciones sociales lideradas por el movimiento indígena, que construyeron una agenda básica de reclamos en momentos en que el Ecuador intenta salir de la crisis de la pandemia y de una larga crisis económica. A esta agenda legítima de reclamos, se ha sumado un interés y una estrategia claramente estabilizadora y golpista, este no es el primer intento, es el segundo intento después de los hechos violentos de octubre del año 2019.

Detrás de este paro nacional, de este levantamiento legítimo de las organizaciones sociales, en esta ocasión, el Ecuador enfrenta una arremetida conspiradora de varios grupos y estructuras delictivas, en particular las estructuras del narcotráfico que están siendo golpeadas por el gobierno del presidente Guillermo Lasso en un trabajo conjunto con Estados Unidos.

Uno de los mayores golpes que dio la Policía de Ecuador fue apresar al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Me refiero a Leandro Norero quien lidera al menos cinco organizaciones narco delictivas.

Se puede identificar que este paro nacional, que reitero tiene una agenda legítima, coincide con esta operación del gobierno del presidente Lasso en contra del narcotráfico y un elemento mucho más sorprendente y peligroso que es el haber descubierto los conectores entre el narco y las estructuras de corrupción manejadas durante el correísmo y el leninismo y actores políticos vinculados al correísmo.

Todo esto se conoce, a través de la identificación de una fotografía en la ciudad de Miami (EEUU) en la casa del prófugo de la justicia Xavier Jordán, donde aparece Ronny Aleaga, el principal asambleísta de la Revolución Ciudadana (el partido de Rafael Correa). Esto lo ha confirmado el Ministro de Defensa al señalar que detrás del paro está la mano del narcotráfico y de las organizaciones de delincuencia organizada. Estas intentonas golpistas las de octubre del 2019 y la de ahora sin duda son lideradas por el correísmo desde Bélgica.

La Asamblea Nacional juega un rol importante cuando hablamos de una crisis institucional como la que ahora se vive. ¿Qué mecanismos se están debatiendo en la Asamblea y qué sucede internamente?

Contrariamente a la normalidad de los hechos, en los que se puede aplicar el artículo 130 de la Constitución para iniciar una acción política de destitución del presidente de la República, lo que hace el correísmo y sus aliados es construir una realidad, para generar esta conmoción social para adaptar a la normativa… Se evidencia claramente, tanto por los mensajes emitidos desde Bélgica por Rafael Correa, que el interés de sacar al presidente Lasso está adaptándose a la realidad que están construyendo ellos.

El ministro del Interior reveló que en las acciones violentas, ya de carácter terrorista, de sabotaje, participan los llamados Comités para la Defensa de la Revolución, que son núcleos violentos de la Revolución Ciudadana, el partido político del correísmo. Aquí en Ecuador, al menos en Quito, ya se han identificado en varios barrios populares. A estas organizaciones terroristas se han sumado núcleos y grupos vinculados al mariateguismo, una corriente ideológica que abraza el señor Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Aquí tenemos que diferenciar las dos cosas: una agenda legítima que inspira la movilización del movimiento indígena y una acción terrorista conspiradora liderada por Rafael Correa y la Revolución Ciudadana aliada, a narcopolíticos. Esto está quedando claro de acuerdo con la información que está haciendo pública el Estado y con la información que también en la Comisión de Fiscalización estamos procesando.

Usted ha hablado de una agenda legítima y ahora menciona nexos entre el mariateguismo y la escalada de violencia, ¿en qué momento se confunde esa lucha legítima con esa agenda que usted ha dicho está detrás de las protestas?

Hay que marcar una línea divisoria entre el liderazgo de la Conaie y los mandos medios y las bases del movimiento indígena. Este paro arrancó horas después del regreso de Iza de un viaje a España, donde, según varios medios de comunicación, mantuvo reuniones con Baltasar Garzón, un personaje muy cercano a Rafael Correa y a la gente vinculada con el movimiento Podemos de España. Leonidas Iza, que preside la Conaie, no necesariamente responde al sentir de todo el movimiento indígena. Ha quedado en evidencia que hay dos posiciones al interior del movimiento indígena, una posición sensata que quiere limitar la movilización a las exigencias de la agenda planteada y la otra liderada por Iza, y algunos otros que están vinculados al correísmo, que son aquellos que plantean sacar al presidente Lasso, esto debe quedar claro.

Pero ahora la posibilidad de sacar a Lasso se les cayó porque no cuentan con los votos en la Asamblea Nacional. Un sector del movimiento indígena Pachakutik se opuso a esta opción el lunes, cuando se intentaba derogar el decreto de Estado de Excepción. En este momento ni siquiera tienen los votos, los 70 de la mayoría absoluta, y mucho menos alcanzarán los 92 votos para aplicar el artículo 133. Podemos anticipar que, una vez más el correísmo y sus aliados, han fracasado en su intento de derrocar al Presidente de la República. Lo intentaron el 2019 y ahora también han sido derrotados.

Ahora resta que el sector más sensato y democrático del movimiento indígena se siente en una mesa de diálogo y se pueda tratar y consensuar los 10 puntos que ya el Gobierno ha demostrado que está dispuesto a hacerlo.

Pero si ya el derrocamiento no es una posibilidad porque no tienen los votos, ¿por qué Iza aún no ha accedido al diálogo convocado por las 300 organizaciones de la sociedad civil?

El presidente de la Conaie está viviendo un momento muy complicado porque o responde a sus amigos radicales violentos de marca correcta o responde a los intereses históricos del movimiento indígena.

Debo decir que el presidente Lasso y sus asesores han actuado equivocadamente. El gobierno tuvo que esperar un año y un paro nacional para entender que las respuestas urgentes debían justamente estar orientadas a los sectores más vulnerables del campo, a los sectores más empobrecidos, pero estos errores del presidente Lasso no justifican las acciones violentas y bárbaras, porque lo que estamos viviendo en Ecuador son acciones bárbaras y de terrorismo. Lo que pasó en el Puyo lo que pasa en el tuyo ponen evidencia que hay estas dos posiciones una posición de líderes radicales, que abrazan la causa del mariateguismo y que están aliados al correismo.

Lo que está viviendo el Ecuador son hechos nunca antes vistos. Han contaminado el almacenamiento de agua potable para una ciudad importante del centro del país como una acción de terrorismo, han incendiado y destruido el cuartel central de la Policía. En Puyo destruyeron una entidad bancaria y solo una persona enferma como Rafael Correa puede celebrar un acto bárbaro y de violencia como el que sucedió en esa ciudad.

Si la única salida es el diálogo, ¿qué sucederá con estas facciones de las que usted ha hablado y que usted dice que tiene intereses desestabilizadores? ¿Tendrán la misma fuerza para poder continuar con esos intentos?

Una sociedad y un Estado no pueden estar de rodillas ante estructuras criminales. Ecuador es víctima de una operación transnacional de narcotraficantes de estructuras delictivas internacionales y nacionales que están siendo acusadas por corrupción. Las acciones violentas de este paro están siendo lideradas por los representantes de estos partidos y estructuras que están siendo investigadas. Esto no puede quedar más allá del diálogo y de las soluciones que entiendo que van a llegar. Esto no puede quedar en la impunidad.

Hoy he denunciado ante la Fiscalía General del Estado los hechos violentos para que habrá una acción penal en contra de los asambleístas que están liderando y que han liderado estas acciones de conspiración y golpismo en contra de líderes políticos, sociales y todos aquellos ciudadanos que están vinculados a estas operaciones de terrorismo, sabotaje y rebelión en contra del Estado ecuatoriano.

Ahora mismo el conflicto político podría resolverse en una mesa de diálogo, pero en las calles vemos a manifestantes y a miembros de la fuerza pública en riesgo, unos protestando y otros buscando preservar la seguridad, ¿qué deberían hacer los líderes políticos para evitar que haya más muertos y heridos?

Lo primero que tiene que hacer la justicia de este país es avanzar en los procesos penales en contra de todos los responsables, tanto de los casos de corrupción, porque son ellos los que están presionando, es Rafael Correa que está sentenciado y que tiene otras causas.

Durante los últimos 40 años, desde que nació la CONAIE y luego Pachakutik, el movimiento indígena ha levantado causas nobles, históricas reivindicaciones por la lucha por un estado plurinacional e incluso a enarbolado causas del mundo urbano de las minorías, pero el movimiento indígena hoy en día está desnaturalizando su lucha histórica y no por culpa del movimiento indígena, sino de alguno de sus líderes, como en este caso Leonidas Iza.

El movimiento indígena en los últimos 20, 25 o 30 años ha puesto los heridos, ha puesto los muertos, ha calentado la calle y ha derrocado a tres presidentes, pero nunca ha puesto a uno. Es decir, el movimiento indígena ecuatoriano fue utilizado por los grupos de poder, principalmente por estructuras delictivas que se aprovecharon de la lucha del movimiento indígena, y ellos pusieron presidente. Me refiero a los grupos oligárquicos de este país y, como yo he dicho y me ratifico, en esta coyuntura atrás de este paro está la mano criminal del narcotráfico del cártel de Sinaloa del cártel Jalisco Nueva Generación y vinculados a políticos del correísmo

Si hoy el movimiento indígena llega a sacar al presidente, en un escenario improbable, estoy más que seguro que una vez más el movimiento indígena no pondrá presidente sino que serán ahora las estructuras y narcotraficantes, estas estructuras de delincuencia organizada las que pongan presidente de la República en el supuesto, no consentido de que avance este intento. Yo confío en el diálogo, confío en que la gran mayoría de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas se sienten a conversar, independientemente de quiénes sean los facilitadores, para mí siempre será mucho mejor un diálogo directo entre los representantes del Gobierno, de los distintos despachos ministeriales, que son los que tienen que responder a los 10 puntos y los líderes del movimiento indígena, en un diálogo directo.

