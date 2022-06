Chile: grupo radical mapuche se adjudicó la quema de una capilla y la hostería de un convencional constituyente

La capilla atentada resultó completamente quemada en el sector de Victoria, al sur de Chile (imagen: Policía de Investigaciones, PDI).

Un grupo radical mapuche se responsabilizó de los últimos ataques ejecutados en la macrozona sur de Chile, lo que afecto a una capilla y a una hostería de propiedad de la familia de un Convencional Constituyente.

Se trata del grupo Resistencia Mapuche Malleco y es uno de las cuatro agrupaciones que operan en el sur de Chile. Esta fracción fue identificada por primera vez el 30 de diciembre del 2011 por un lienzo que fue dejado tras un ataque a un helicóptero de la empresa forestal Masisa.

Entre los últimos ataques ejecutados por este grupo se registró un atentado incendiario a la capilla Santa Teresa, ubicada en una zona rural de Victoria, en la región de La Araucanía. El siniestro ocurrió en horas de la noche del jueves recién pasado y quedó al descubierto al amanecer. Una vez que los responsables del recinto llegaron a verificar el estado de la capilla, se percataron que resultó completamente quemada y que había un lienzo en el lugar que expresaba “libertad P.P.M. R.M.N. newen werken epu leufu”.

“El cura párroco de la capilla católica de Santa Teresa ubicada en Selva Oscura, denunció que un grupo de individuos desconocidos de manera artera, premedita y cobarde, procedió a incendiar el centro religioso”, manifestó el teniente coronel, Alejandro Albán.

Tras el ataque, la fiscalía de Chile dispuso a peritos de Carabineros para que indaguen el atentado incendiario, el paradero y la identidad de los sujetos responsables de la quema de la capilla.

Una hostería quemada

La hostería ligada a Fuad Chahin también fue víctima de un atentado incendiario que la consumió por completo.

La agrupación radical también atacó una hostería de la familia del Convencional Constituyente, y ex diputado por el partido Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin. El ataque ocurrió en el sector de Curacautín, en la Región de La Araucanía, al sur de Chile. En este lugar, una hostería denominada Kütralkura resultó destruida por un grupo de sujetos. En el lugar se encontraron dos lienzos del grupo Resistencia Mapuche Malleco, y tanto la Policía de Investigaciones (PDI) como Carabineros están indagando el paradero de los responsables.

Al respecto, el Convencional Constituyente declaró que “no me extraña lo que ocurrió la madrugada en la hostería de un primo y de su hija, que fue totalmente consumida por un ataque incendiario. Creo que efectivamente esa es la manera en que ellos actúan, destruyendo, atemorizando, tratando de generar un amedrentamiento”.

Para Chahin, este ataque no es en contra de su familia sino que a toda la comuna de Curacautín. “Yo quiero decir que este no es un ataque solo a una parte de la familia, es un ataque a la comuna de Curacautín que vive del turismo; este era un emprendimiento turístico entre Cuaracautín y Conguillío”, dijo el ex diputado.

Finalmente Chahin precisó que “quienes estuvieron detrás por lo menos de unos de los hechos, porque incluso yo me reuní con ellos, son personas que ni siquiera son de la comuna, son de Ercilla, de Teodoro Schmidt. Y han estado permanentemente amenazando, extorsionado, haciendo acciones violentas, en total impunidad”.

