Uruguay: tensión antes del alza del precio de los combustibles

Muchas estaciones de servicio uruguayas no alcanzaron a abastecer la demanda de los últimos días

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) pidió al Poder Ejecutivo uruguayo que, en caso de resolver un aumento en las tarifas de las naftas, sea postergado unos días para poder poder recomponer el stock perdido por la demanda de los ciudadanos al enterarse del posible aumento en los precios de los combustibles. Desde la gremial declararon que no se logró satisfacer la demanda de compradores de nafta durante el fin de semana y tampoco se podrá este lunes.

Cada fin de mes desde mitad del año pasado, las autoridades reciben la información de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que realiza un análisis respecto a las tarifas de los combustibles y fija una referencia de acuerdo al Precio de Paridad de Importación (PPI).

En esos informes se indica el precio al que debería corregirse la comercialización del combustible refinado en relación a los costos internacionales y, en base a eso y otros indicadores como la situación financiera de Ancap, el Poder Ejecutivo decide tomar las decisiones correspondientes a los precios de comercialización locales.

En el informe del mes de mayo, dado a conocer el viernes pasado, se muestra una nueva corrección al alza para las tarifas de las naftas en Uruguay. Según indica, la nafta Súper tiene un desfase de $6,41 (US$ 0,16) por litro por debajo del precio de referencia internacional y en el caso del gasoil la diferencia es de $10,75 (US$ 0,27).

Ante esta situación y como suele ocurrir cuando se discute un posible aumento en los precios, la demanda de los ciudadanos creció y distintas estaciones de servicio no pudieron cumplir con los clientes. Según un comunicado de Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), “Ancap no logró satisfacer la demanda de las estaciones” durante el fin de semana -días en los que las plantas de distribución están habitualmente cerradas- y se prevé que para este lunes los pedidos sean “recortados”, según dice el comunicado. Ancap, por otro lado, expresó que el suministro durante el fin de semana “fue normal”.

En un escenario en el que todo indica que va a subir el precio de los combustibles, la Unvenu solicitó en un comunicado que se postergue el “eventual” aumento en los precios hasta que se recomponga el stock, para evitar que se sigan generando problemas financieros en las estaciones de servicio.

Además, en el documento se hizo referencia al paro de funcionarios previsto para el martes 31, medida que implica un corte en suministro de combustible para ese día, y lo consideró como “una práctica que casualmente se está tornando habitual en Ancap previo a un aumento de precio del combustible”.

Tras cuatro meses consecutivos de aumentos en los precios de los combustibles por debajo de lo recomendado por la Ursea, el presidente de la República Luis Lacalle Pou declaró en rueda de prensa que “la espalda (de Ancap) se terminó” y no aumentar los precios sería “renunciar a mantener las cuentas balanceadas”, lo que podría resultar en tener que “capitalizar la empresa”. “Estamos lejos de eso, pero hay que ser muy prudente”, añadió el mandatario. El último aumento fue anunciado a fines de abril e implicó una suba de $1,5 (US$ 0,04) en la nafta Súper y de $3 (US$ 0,08) en el gasoil.

“Obviamente que este informe de la Ursea no digo que condicione, pero da un avance de cómo está la situación mundial del petróleo”, dijo Lacalle. El martes de esta semana se reunirá el Ejecutivo para tomar acciones respecto a una situación en la que el mercado internacional sufre grandes aumentos en el petróleo y sus derivados, provocados por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Además, existe otro factor importante y es la suba del dólar: los precios de los productos que Uruguay exporta están aumentando y eso genera una mayor apreciación en la moneda local. Sumado a eso,el Banco Central viene subiendo las tasas de pesos, algo que motiva a los inversores a “posicionarse en instrumentos en pesos en lugar de en instrumentos en dólares, más en un mundo de tasas muy bajas” dijo el analista económico Mathías Consolandich a En Perspectiva (Radiomundo). “Esa diferencia de tasas induce cambios de portafolios a favor del peso y en contra del dólar, lo cual también presiona a la baja el valor del tipo de cambio”, añadió.

Durante la campaña política anterior a las Elecciones presidenciales uruguayas de 2019, Luis Lacalle Pou prometió que no aumentaría las tarifas, impuestos y combustibles, respaldándose en la austeridad como eje central de su programa de gobierno. Sin embargo y a más de dos años de haber asumido, la promesa no se cumplió.

Respecto a eso, el director de Ancap, Richard Charamelo, dijo a Doble Click (Del Sol) en la mañana de este lunes que el gobierno intentó evitar las subas, “siempre y cuando la espalda del organismo pudiera absorberlas.”: “No olvidemos que cuando ingresamos (el barril de petróleo) estaba en US$ 40 y ahora está arriba de US$ 110″.









En esa misma línea, declaró que “la caja fuerte se encuentra casi vacía”. “Cuando nosotros ingresamos, Ancap estaba poniendo alrededor de US$ 35 millones por año para subsidiar el gas y este año pusimos caso US$ 120 millones”, añadió Charamelo.









El precio del gasoil es de $61,99 (US$ 1,55) por litro y, según las variables utilizadas para calcular los ajustes, el aumento debería ser del 17,3%. En el caso de la nafta Súper, la corrección sería del 8,1% a los $85,79 (US$ 2,15) correspondientes al precio actual.









Además, Charamelo anunció que se extenderán los horarios de funcionamiento en la planta de La Tablada a partir de fines de junio, como una medida para satisfacer la alta demanda. Mientras tanto, se capacitará a los funcionarios que trabajarán durante el nuevo turno.