La inflación en Chile llegó al nivel más alto en casi 30 años

Un hombre compra en un supermercado (EFE/Alberto Valdes)

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile dio a conocer un alza del 1,4% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, resultado que se posiciona sobre las expectativas de los expertos y del mercado, y que confirma que la inflación y el costo de la vida sigue aumentando en el país.

El IPC es uno de los indicadores económicos más importantes de Chile. Este sistema mide mes a mes “la variación de los precios de una canasta básica de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares urbanos, del conjunto de las capitales regionales y sus zonas conurbanas”.

En estos primeros cuatro meses de 2022 la variación acumulada se posicionó en un 4,8%, y el alza inflacionaria en estos últimos 12 meses alcanzó un 10,5%. Lo anterior se trata del primer registro de dos dígitos en casi 30 años, específicamente desde agosto de 1994 cuando el número se ubicó en un 11,2 por ciento.

Esta alza de un 1,4% en el IPC se debe a que diez de los doce productos que conforman la canasta básica de bienes registraron “incidencias positivas en la variación mensual del índice”. Por ejemplo, entre los productos que más aumentaron se encuentra el aceite vegetal con un incremento de un 24,7% en un solo mes, acumulando un 40% en este 2022 y un 62% en los últimos 12 meses.

En tanto, los paquetes turísticos también se destacaron entre los productos con mayor incidencia positiva, aumentando un 14,9% en abril, acumulando un -14,7% en lo que va del año y 55,6% en los últimos 12 meses. A esto le sigue la gasolina, cuyo incremento mensual fue de un 3,3% mientras que hasta abril de 2022 tuvo una variación de 10,2% y 30,3% en los últimos 12 meses.

Este incremento en el IPC de abril en Chile se conoció el día después de que el Banco Central de este país aumentara la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 125 puntos bases para intentar contener la inflación en el país, llegando a un 8,25 por ciento. Según este organismo, el TPM tiene como finalidad “proteger el valor de la moneda nacional, el peso, buscando que la inflación sea baja y estable”.

Tras ese incremento el organismo advirtió que en Chile “la evolución reciente de la inflación y sus perspectivas de corto plazo se ubican por sobre lo previsto en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo. Esta situación intensifica los riesgos del escenario inflacionario”.

La entidad independiente además manifestó que “las presiones inflacionarias internas se han visto incrementadas por las alzas de los precios internacionales de la energía y los alimentos, la depreciación del tipo de cambio y los sostenidos problemas de suministro global. Las expectativas para la inflación provenientes de las encuestas -EEE y EOF- permanecen por sobre 3% a dos años plazo”.

Duro golpe para el gobierno de Boric

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, en una actividad en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile (REUTERS/Ivan Alvarado)

Un amargo amanecer se vivió esta jornada al interior de La Moneda tras conocer los resultados del IPC de abril. Uno de los primeros en reaccionar fue el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien manifestó que el IPC “es una mala cifra, hay inflación, por eso el Presidente Boric ha actuado con responsabilidad y se quiso evitar nuevos retiros (previsionales) que sigan en la espiral inflacionaria, pero también es importante que los consumidores con responsabilidad ayudemos a bajar la inflación”.

Frente a esto, Valenzuela anunció que en las semanas siguientes se publicará el indicador Mejores Alimentos de Temporadas (MAT) lo que ayudará a comparar los valores de las frutas, hortalizas y otros diversos alimentos. “Vamos a demostrar que en las ferias de todos los barrios se pueden encontrar productos incluso más de un 50% más baratos que en las cadenas de supermercados”, dijo el ministro.

Otra autoridad en reaccionar fue el Ministro de Economía, Nicolás Grau, quien destacó el Estado está tomando acciones para que el costo de la vida no siga aumentando en Chile. “El Estado, no solo el Gobierno, está actuando en la línea correcta: no aumentar las presiones inflacionarias, y al mismo tiempo, ir en ayuda de las familias para las cuales este aumento inflacionario les pega más fuerte”, manifestó Grau.

El Ministro Grau dijo que este segundo semestre “va a ser un mejor semestre en términos de inflación”. “La principal razón de ello, yo esperaría que todo el tema de la guerra (en Ucrania) se atenúe, pero más importante que ello y más certero que ello, es que la política monetaria, lo que hace el Banco Central subiendo la tasa de interés, tiene efectos por lo menos seis meses después de su implementación, entonces en el segundo semestre vamos a empezar a ver los efectos de estas políticas que ha empujado el Banco Central”, finalizó Grau.

Mayores alzas a la vista

Para los expertos del país el IPC de abril es algo que estaba fuera de todo pronóstico, y esto los obliga a creer que el Banco Central de Chile seguirá aumentando las tasas de interés en las próximas semanas para intentar frenar la crisis inflacionaria.

Según el análisis de Antonio Mercado del Banco BCI, el alza del IPC de abril “es un dato que sorprende al mercado” porque las expectativas “estaban más cerca del 1% y son dos registros con sorpresa significativa al alza”. Todo esto provocará, según el analista, “a contribuir a redefinir la expectativa de inflación a más corto plazo, y sobre la tendencia que vamos a ver en los próximos meses, donde este fenómeno podría tener a repetirse”.

El economista Tomás Flores calificó el alza como “una mala noticia” ya que el reporte del IPC “probablemente es equivalente a tres o cuatro veces lo que es habitual para un mes de abril normal”. Todo esto provocará que “el Banco Central tenga que cambiar su trayectoria de alza de tasas de interés”.

