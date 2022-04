Un estudiante de informática descubrió que se descargaron videos pornográficos desde oficinas del Ministerio de Hacienda de Chile

La captura de las descargas halladas por el estudiante de Informática

Dos videos pornográficos fueron descargados esta semana a través de redes del Gobierno de Chile, desatando la polémica en el país.

La revelación estuvo a cargo de un estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Federico Santa María de Viña del Mar, quien en febrero de este año ya había publicado que alguien descargó ilegalmente capítulos de la serie Peacemaker también desde una IP asociada a la Subsecretaría de Hacienda.

La Radio Bío Bío publicó que su nombre es Sebastián Guevara, de 19 años.

De acuerdo con medios chilenos, el estudiante hizo ambos hallazgos al cruzar datos de la lista de direcciones IP usadas por el Gobierno para editar en Wikipedia con la información que entrega un sitio web llamado ‘I Know What You Download’.

Según la descripción de sus imágenes, las películas en cuestión pertenecen a “BlackedRAW” y “MomsTeachSex”, franquicias que pertenecen a las compañías Vivid y Nubiles.

En el detalle, la descripción de los torrents indican que se trata de películas que cuentan con la performance de las actrices Liya Silver y Skylar Snow, respectivamente.

La descarga se realizó por una IP asociada a la Subsecretaría de Hacienda, el pasado martes 5 de abril durante la noche.

Toda la información fue puesta en conocimiento ante el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno.

Las autoridades no se han pronunciado al respecto, aunque según Bío Bío la Subsecretaría de Hacienda está al tanto de lo sucedido, investigarán el epiosodio y tomarán las medidas correspondientes.

Expertos en seguridad opinan que, más allá del tipo de contenido que fue descargado, el método de descargas vía Torrent revista un riesgo en seguridad que no se debería correr en dependencias estatales.

Citado por Bío Bío, el director de la empresa de ciberseguridad Nivel4 Fernando Lagos Berardi, explicó que las instituciones como bancos, el retail, y el Gobierno deben tener mecanismos de protección y de detección de este tráfico que en teoría es malicioso.

“Lo que estás descargando puede venir adulterado, puede venir con malware y si después lo ejecutas o lo instalas, eso podría afectar a los dispositivos que están conectados a la misma red. Se podría comenzar a propagar en el caso de un malware” dijo Berardi a la radio chilena.

